Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

Nejdřív mezi hráči, s kterými etická komise 24. března zahájila řízení, nebyl. Jako hráč Jelgavy v té době totiž nebyl členem české fotbalové asociace a komise na něj nemohla.
„Když tahle kauza vyšla, tak jsem své jméno viděl někde v médiích až po dvou dnech. Dost mě to zasáhlo,“ líčil v rozhovoru pro server iRozhlas.cz a Radiožurnál.
Tak se asociaci sám přihlásil, zaplatil členský příspěvek a etická komise ho začala řešit. „Myslím si, že je správný krok být v tomhle aktivní a jméno u disciplinárního řízení očistit,“ řekl Rataj.
Podle policejního vyšetřování měl v říjnu 2023 v zápase mezi Vyškovem a Opavou, za níž nastupoval, zařídit, aby Opava po sedmdesáté minutě obdržela branku. V té době Opava vedla už 3:1, tímto výsledkem utkání skončilo a Rataj byl v 77. minutě střídán.
„Etická komise zahajuje disciplinární řízení s panem Tomášem Ratajem pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství, jichž se hráč mohl dopustit tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí,“ oznámila komise.
„Hráč se stal ve smyslu disciplinárního řádu podezřelým, který je vždy účastníkem řízení, v němž má být projednána a rozhodnuta otázka jeho případného disciplinárního přečinu.“
Rataj je šestadvacátým aktivním hráčem, se kterým etická komise za poslední dva týdny zahájila řízení. Je součástí rozsáhlého skandálu, ve kterém vedle hráčů figurují rozhodčí, funkcionáři, agenti hráčů i samotné kluby.
Z doby v roce 2023 čelí podezření ze spáchání disciplinárních přečinů i opavský klub, který se jich mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře Martina Latky. Ten měl nabídnout úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi, aby svým výkonem ovlivnil druholigové zápasy proti Varnsdorfu v květnu 2023 a Zbrojovce Brno téhož roku v září.
Podle zjištění serveru iRozhlas.cz a Radiožurnálu mohl Rataj vědět i o manipulaci zápasů Opavy proti Olomouci B a Frýdlantu nad Ostravicí.
„Tu situaci si vůbec nepamatuju. Nic takového se nestalo,“ zdůraznil Rataj. Je připravený přicestovat do Česka a spolupracovat s vyšetřujícími.
Opačně než Rataj se zachovali bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík, kteří ze spolku vystoupili a etická komise s nimi řízení zastavila. Na fotbalové půdě tak nemohou být případně potrestáni. Jejich krok však znamená, že se do asociace už nemohou vrátit, jejich kariéra ve fotbale skončila.