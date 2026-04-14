Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

  12:20
V neděli gólem zařídil svému týmu remízu v lotyšské lize, teď hodlá český fotbalista Tomáš Rataj z Jelgavy spolupracovat s etickou komisí, která ho podezřívá z nekalých praktik v minulosti. „Byl jsem hodně zaskočený, když jsem si svého jména všiml,“ řekl Rataj.

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nejdřív mezi hráči, s kterými etická komise 24. března zahájila řízení, nebyl. Jako hráč Jelgavy v té době totiž nebyl členem české fotbalové asociace a komise na něj nemohla.

„Když tahle kauza vyšla, tak jsem své jméno viděl někde v médiích až po dvou dnech. Dost mě to zasáhlo,“ líčil v rozhovoru pro server iRozhlas.cz a Radiožurnál.

Tak se asociaci sám přihlásil, zaplatil členský příspěvek a etická komise ho začala řešit. „Myslím si, že je správný krok být v tomhle aktivní a jméno u disciplinárního řízení očistit,“ řekl Rataj.

Podle policejního vyšetřování měl v říjnu 2023 v zápase mezi Vyškovem a Opavou, za níž nastupoval, zařídit, aby Opava po sedmdesáté minutě obdržela branku. V té době Opava vedla už 3:1, tímto výsledkem utkání skončilo a Rataj byl v 77. minutě střídán.

Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

„Etická komise zahajuje disciplinární řízení s panem Tomášem Ratajem pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství, jichž se hráč mohl dopustit tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí,“ oznámila komise.

„Hráč se stal ve smyslu disciplinárního řádu podezřelým, který je vždy účastníkem řízení, v němž má být projednána a rozhodnuta otázka jeho případného disciplinárního přečinu.“

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Rataj je šestadvacátým aktivním hráčem, se kterým etická komise za poslední dva týdny zahájila řízení. Je součástí rozsáhlého skandálu, ve kterém vedle hráčů figurují rozhodčí, funkcionáři, agenti hráčů i samotné kluby.

Z doby v roce 2023 čelí podezření ze spáchání disciplinárních přečinů i opavský klub, který se jich mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím funkcionáře Martina Latky. Ten měl nabídnout úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi, aby svým výkonem ovlivnil druholigové zápasy proti Varnsdorfu v květnu 2023 a Zbrojovce Brno téhož roku v září.

V potížích je také Latka. Uplácel sudího v boji o záchranu? Obvinění odmítám, tvrdí

Podle zjištění serveru iRozhlas.cz a Radiožurnálu mohl Rataj vědět i o manipulaci zápasů Opavy proti Olomouci B a Frýdlantu nad Ostravicí.

„Tu situaci si vůbec nepamatuju. Nic takového se nestalo,“ zdůraznil Rataj. Je připravený přicestovat do Česka a spolupracovat s vyšetřujícími.

Opačně než Rataj se zachovali bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík, kteří ze spolku vystoupili a etická komise s nimi řízení zastavila. Na fotbalové půdě tak nemohou být případně potrestáni. Jejich krok však znamená, že se do asociace už nemohou vrátit, jejich kariéra ve fotbale skončila.

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Vždyť se jich jen letmo dotkl! Stopera United vyloučili za tahání vlasů, kouč zuřil

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu...

Za stavu 0:2 to byla pro Manchester United další komplikace. Lisandro Martínez ani nechtěl věřit, že sudí drží v ruce červenou kartu. Při domácí porážce s Leedsem (1:2) ji argentinský fotbalista...

14. dubna 2026  11:50

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

Jabloneckého záložníka Filipa Zorvana se snaží zastavit Ondřej Kričfaluši z...

Nepomohla změna trenéra. Nepomohly přesuny v sestavě. Mužstvo neoživily ani návraty některých marodů. Fotbalisté ostravského Baníku jsou sedm kol před koncem první ligy pouhé dva body od sestupu......

14. dubna 2026  10:30

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...

14. dubna 2026  9:18

Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Fotbalisté Leedsu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti,...

13. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:22

Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín vede míč v zápase s Teplicemi, brání ho Denis...

Slávista se z něj definitivně stane až v létě, ale už v dresu Teplic bral fotbalový obránce Denis Halinský ligový zápas se Spartou stejně prestižně, jako by šlo o derby. „Byl jsem vyhecovaný. Je...

13. dubna 2026  17:36

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

13. dubna 2026  16:35

Ústí se nadechlo k vítězné sérii. Moulis: Na psy se nám hrálo hůř

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  16:11

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Pavel Hapal na svém prvním tréninku coby nový kouč Sigmy.

Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej...

13. dubna 2026  13:58

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

13. dubna 2026  13:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

