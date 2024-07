Poznarův poslední návrat: Zlín je pro mě srdcovka, pro tým se roztrhám

„Zlín spadl, což mi je líto. Ale je to zase motivace klubu pomoct. Za kariéru jsem mu vděčný. Je to pro mě srdeční záležitost,“ říká pětatřicetitelý odchovanec klubu, který poslední dva a roku působil v Polsku a na Slovensku.

Vždycky to ale tak nebylo, že?

Když jsi mladý, nadáváš na spoustu věcí. Můj vztah ke Zlínu krystalizoval. Teď je pouto silné. Táhlo mě to domů. Chci to ukončit doma, už se to blíží. Budu hrát rok, maximálně dva.

Vracíte se počtvrté a už naposledy?

Přesně. Chtěl jsem se vrátit před půl rokem. Dávalo mi to smysl, byl jsem namotivovaný. Vracel jsem se ze zahraničí bohatší o zkušenosti. Měl jsem jiné nabídky, ale chtěl jsem do Zlína. Nicméně to nevyšlo. Myslel jsem si, že dveře jsou zavřené.

Paradoxně vám pomohl sestup.

Třeba by se mnou Zlín počítal i do první ligy. Jaro útočníkům nevyšlo.

V zimě vás trenér Bronislav Červenka odmítl. Vyříkali jste si to?

Chápal jsem to. Měl jsem chuť pomoct. Bylo mi řečeno, že dělají jiné útočníky. Neměl jsem s tím žádný problém. Přál jsem si, aby přišli útočníci, kterým se bude dařit a Zlínu budou prospěšní. Nebyla to dobrá volba, což mě mrzí nejvíce. S Broňou jsme o tom mluvili, sedli jsme si, přátelé jsme zůstali i po malém konfliktu. Nebral jsem to zle. Měl nějakou vizi a za ní si šel. Vytipoval si Toma Schánělce, mladý, talentovaný, viděl to v něm. Proč ne? Teď sám přiznal, že to byla chyba. Ukázal sebereflexi, ale ani nemusel. Chtěl. Jak ho znám, je to charakterní člověk, který má rád věci vyjasněné, stejně jako já. Teď jsme na jedné lodi. On je hodně naštvaný, že se něco nepovedlo, chce to zvrátit. Já se chci lidem ukázat v dobrém světle a pomoct klukům.

Jakou roli sehrál ve vašem návratu Pavel Hoftych, který začal působit ve Zlíně v roli konzultanta?

Věřím, že si řekl svoje. Jsem přesvědčený, že stál za mnou. Měl reference z Trnavy, jak vypadám. Možná dostal dobrou zpětnou vazbu. Známe se dlouho. Pod ním jsem ve Zlíně poprvé nakukoval do áčka. Je to jeden z trenérů, kteří hodně ovlivnili moji kariéru. Dal mi impulz.

Sledoval jste marnou snahu Zlína o udržení?

Zápasy jsem viděl. Není jednoduché hrát o život. Také jsme hráli o záchranu, ale postavení jsme měli vždycky lepší než letos. Už od začátku to bylo hodně špatné. Některé zápasy byly super, líbily se mi. Hlavně když Broňa přišel na podzim k týmu. V závěru to už neladilo. Nerad to uznávám, ale po nadstavbě spadl Zlín zaslouženě. Hra byla špatná.

Zlínský trenér Bronislav Červenka na prvním tréninku v letní přípravě.

V Trnavě jste na jaře paběrkoval. Bylo to velké zklamání?

Z Polska jsem přišel hodně nepřipravený. Podzim byl pro mě hodně těžký. Odstavili mě na vedlejší koleji. Nieciecza je specifický klub. Majitelka si na někoho sedne, tentokrát jsem to byl já. Jezdil jsem s béčkem. Moc jsem netrénoval. Nebyl jsem v rytmu. Bylo to těžké i na psychiku. Šel jsem do Trnavy jako útočník číslo jedna. Začal Marco Djuričin, ale vytlačil jsem ho. Cítil jsem se lépe. Věřil jsem, že jsem schopný mužstvo vepředu táhnout, pomoct mu. Pak Marco vážně onemocně se srdcem, takže musel skončit s fotbalem. Místo něj přišel zpátky Michal Ďuriš. Tím, že na podzim odvedl dobrou práci, se stal jasnou jedničkou. Snažil jsem se pracovitostí dostat na hřiště, ale nešlo to. Posty byly jasně dané. Na konci hrál nahoře Kuba Paur, také výborný útočník. A šance, které jsem dostal, jsem nevyužil a gól nedal. I když Michal Ďuriš nehrál v některých zápasech ideálně, byl gólový.

Měl jste záložní plán, kdyby Zlín neklapl?

I když jsem přípravu začal v Trnavě, nechtěl jsem pokračovat. Situace by byly podobná, nehrál bych. Byl jsem na čekané. Neskončil bych. Měl jsem nabídky, z Polska i Česka, nižší soutěže. Cítil jsem, že se chci vrátit do Zlína. Za jeho zájem jsem byl rád.

Když jste se vracel do Zlína poprvé z Trnavy v létě 2014, postoupili jste do první ligy. Pamatujete?

Tehdy tady trénoval Martin Pulpit, po něm přišel Bob Páník, který namíchal vítězný lektvar. Vybavuji si i rok 2009, kdy jsem se vracel z hostování ve Vítkovicích. Zlín zrovna spadl a skončili jsme těsně třetí. Rok po sestupu je šance na postup největší.

Tehdy ale nenastal takový velký hráčský exodus jako letos.

Až když to nevyšlo první rok, začal se tvořit nový tým, který po letech postoupil. Sešlo se spoustu věcí. Měli jsme vynikající tým, hladový. Hlavně jsme měli trenéra, který to namíchaltak , že všechno klapalo. Dal hře pravidla a disciplínu. Co jsme trénovali, to jsme hráli. Na jaře jsme ze čtrnácti zápasů deset vyhráli, dva remizovali, dva prohráli. Doma jsme dávali čtyři, pět branek. Věděli jsme, že tady každého převálcujeme.

Co čekáte od druhé ligy?

Bude nesmírně těžká. Týmy, které ji vyhrají, jsou připravené na nejvyšší soutěž. Pro nás to bude tvrdý oříšek. Roli bude hrát i štěstí. Nemyslím si, že bychom měli takovou kvalitu, abychom jí projeli. Můžeme se trápit. Jsou varovné případy. Dukle trvalo, než se vrátila, loni se trápila Zbrojovka, skoro do posledního kola hrála o záchranu. Kluci ve druhé lize se chtějí posouvat nahoru, bojují o první. Jestli si někdo v kabině nebo ve Zlíně myslí, že jí proletíme a budeme zpátky, tak to vůbec. Cílem by mělo být hrát nahoře, ale vyhlašovat postup není namístě. Odešli hráči základní sestavy, tým se tvoří, přichází přestavba. Bude důležité, abychom chytili start. Může pomoct Pavel Hoftych, každý zkušený názor je dobrý. Snad si to sedne. Může to vyjít, ale buďme nohama na zemi.

Zlínští fotbalisté na prvním tréninku v letní přípravě.

V zimě 2022 jste odcházel do Polska jako útočník číslo jedna a kapitán. Navážete na to?

Chci hrát, ale musím si to zasloužit. Pomáhat týmu, abychom vyhrávali. Není to jen o gólech, útočník musí být platný, presuje, nechá na hřišti duši, roztrhá se pro mančaft a pomůže někomu jinému. Pozice kapitána je otevřená. Nevím, jestli se bude volit, nebo bude vybírat trenér. Jsem v pozici zkušeného hráče, odchovance, takže nějaké slovo v kabině mám. Snažím se mladým předat zkušenosti, je jich tady dost. Abychom vychovali další hráče. Úspěch se hodně odvíjí od toho, jak funguje kabina, aby byla semknutá, čistá a zdravá.