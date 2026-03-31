Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Když zaznamenal první zprávy o policejní razii, bál se ještě horších scénářů. I tak ale vnímá, jak závažný problém vyšetřovatelé odkryli.
„Nemám pro to žádné pochopení. Pokud se to daným lidem prokáže, ať navždy zmizí z fotbalu. Kazí tím úplně všechno. V krajích a okresech se snažíme představovat fotbal jako super hru, a že naši práci děláme s nadšením a poctivě. A jednou za dva roky přijde podobná kauza, která úplně bere elán,“ stýská si Pintér.
Veřejnost kauzu a její aktéry odsoudila. Podle předsedy jihočeského svazu ale fotbalová komunita zároveň oceňuje, že Fotbalová asociace České republiky (FAČR) sama aktivně iniciovala vyšetřování a chce korupci a nelegální sázky vymýtit.
„Fotbal se sám brání. Má kontrolní orgány, díky nimž je to možné. Doplácí na to však fotbal samotný, který přijde o potřebné peníze. Ale je dobře, že proti tomu FAČR bojuje. Jen ať se to co nejrychleji vyšetří a padnou tvrdé tresty,“ hlásí.
Byť se jedná o velkou kauzu, která přesahuje hranice sportu, Pintér fotbal jako takový hájí. „Je to největší spolek u nás a zároveň průřez společností. Není to věc fotbalu, ale celé společnosti,“ zdůrazňuje.
Překvapili ho mladí hráči
Jihočeského fotbalu se problémy přímo netýkají. Druholigové Dynamo České Budějovice figuruje jen ve věci jeho bývalého hráče Samuela Šiguta, a to zřejmě nepřímo. I proto předseda svazu nechystá žádné opatření. „Myslím, že to FAČR vysvětlil dostatečně,“ tvrdí.
Pintéra zaráží hlavně zapojení mladých hráčů. „I ti musí vidět příklad v tvrdých trestech. Kromě toho, že se na to stejně jednou přijde a třeba skončí s fotbalem, tak budou mít problémy i v osobním životě. Důležité je vzdělávání v klubech a akademiích, které už hrají zápasy, na které se dá sázet,“ komentuje.
Význam vzdělávání v klubech
Sázet se v online prostředí dá také na nižší soutěže dospělých i třeba ligu dorostenců. Ne vše je dostupné v České republice, velký význam mají sázkovky z Asie. „Zrušil bych sázky od třetí ligy dolů, protože to jsou amatérské soutěže. FAČR moc dobře ví, že je to problém. Za kraj mu to připomínáme. Ale boj proti sázení hlavně z asijských a dalších zemí je hodně složitý,“ líčí.
Důležitou prevencí je, aby kluby své hráče na možné pokusy o ovlivnění utkání připravovaly. Aby všichni věděli, jak postupovat, když je někdo osloví. „Týká se to zpravidla akademií profesionálních klubů. Skvělé by bylo, kdyby v nich třeba jen formou nějakého malého úvazku fungoval člověk, který by se těmito věcmi zabýval. Nebo se dá obrátit na FAČR, kde jakýkoliv podnět řeší. Kluby by se na to měly víc zaměřit,“ říká.