Pintér touží vést jihočeský fotbal dál: Chci pomáhat, úlety ubývají

Před čtyřmi lety jste při společném rozhovoru stál u zrcadla a prohlašoval, že na konci svého období se do něj chcete podívat s klidným svědomím. Povedlo se?

Myslím, že jo. Chtěli jsme vystupovat otevřeně a transparentně. Začíná to tím, že z výkonného výboru rozesíláme konkrétní několikastránkové zápisy včetně čerpání rozpočtu, kde je opravdu všechno. Nemáme co skrývat. Pracujeme i s veřejnými penězi, tak by to mělo být automatické. To jsme změnili oproti dřívějším dobám.

Když půjdeme trochu do hloubky, za co jste rád, že se ještě povedlo?

Sportovní stránka, nastavení komisí i plnění servisní funkce pro kluby. Snažili jsme se to dělat nejlépe, jak jsme uměli. Sama valná hromada nám ale dá to pravé hodnocení. Dále jsme jako první kraj v republice začali s natáčením zápasů automatickými VEO kamerami. Nyní to posouváme ještě dál a natáčet se budou i zápasy I. A třídy. Utkání krajského přeboru budou znovu k vidění online.

Velký posun nastal u krajského poháru, že?

Ano, a to byl i jeden z hlavních cílů. Dříve ho hrály jednotky týmů, neměl žádnou váhu. Získali jsme generálního partnera a letos se do Samson Cupu přihlásilo rekordních 27 týmů dospělých. Finále se hraje na ligovém stadionu Dynama a ještě výtěžek z něj jde vždy na dobrou věc. U žáků a dorostu se účast moc nezlepšila. Ptali jsme se samotných klubů, proč to tak je. Hlavně hráči z dorostu dojíždějí, ze středních škol se vracejí až na víkend a třeba vložený zápas poháru v týdnu je pro ně těžký. Ale snažíme se kluby lákat na zajímavé ceny, vítězi zajistíme účast zdarma na mezinárodním turnaji dle jeho výběru.

Sám jste hodně stál o celkovou reorganizaci soutěží, ta se odložila. Potěšila vás alespoň ta částečná v kraji?

Povedla se nám trochu u mládeže. Změnili jsme pravidla postupů a sestupů. Zejména soutěže dorostu a někde i žáků v okresech mnohdy ani nejsou. Krajské I. A třídy byly otevřené soutěže, to jsme změnili. Teď už se normálně hraje o postup a sestup. Nevybereme tím okresy, kde pak kvůli tomu nedají soutěže dohromady. Věřil jsem, že se reorganizace všech soutěží dospělých povede. Z mého pohledu by měla začít už nahoře, ale první a druhé ligy se to nejspíš týkat nebude.

Takže začít alespoň od třetí ligy a jednu českou ubrat?

Přesně tak. Je to zhýralost a za mě neochota a slabost zodpovědných osob to změnit. I v kraji jsou třeba změny. Třeba v I. B třídách již dva tři ročníky velmi těžko doplňujeme soutěže zespoda. Hráči chybí a budou ubývat dál. Demografická křivka je neúprosná. Pokud reorganizaci neuděláme sami, tak nás k tomu situace stejně donutí za čtyři pět let, pokud budeme chtít zachovat fotbal i na té nejnižší úrovni.

Za cíl jste si dal dostat víc peněz do fotbalu na nejnižší úrovni. Podařilo se to?

Nakonec ano, i když je to na úkor zvýšení členských příspěvků. Pro FAČR (Fotbalovou asociaci České republiky) nebylo přijatelné navýšit částku pro okresy, i když si myslím, že to jít mohlo. Debata o zvýšení příspěvků byla dlouhá. Při vyjednávání bylo naší nepřekročitelnou podmínkou, že padesát procent z vybrané částky se vrátí zpět právě do okresů, které byly podhodnocené. Okresní svazy Prachatice nebo Krumlov žily z 200 tisíc korun na rok, s tím se nedá rozvíjet fotbal. Zaplatíte jen to nejnutnější. Povedlo se, že okresy mají nyní většinou alespoň jednou tolik než dřív. Jako kraj dostáváme od FAČR 1,3 milionu korun na rok a z navýšených členských příspěvků máme o pět procent navíc. K tomu se nám podařilo získat ještě partnery, kteří dnes udělají třeba pětinu rozpočtu.

Nezmiňoval jste rozhodčí. Jak se vám povedlo pracovat s nimi?

Komisi vede Jirka Pečenka, dobrý kluk, zkušený rozhodčí. Vážím si jeho práce a má mou důvěru. Má svůj tým, chodím na jejich semináře, setkání, sleduji jejich činnost. V soutěžích pracujete zhruba se sto lidmi. Rozhodčích je pořád málo, ale nechtěli jsme je brát silou z okresů. Mít o dvacet sudích víc, tak jsme jen rádi. Jejich kvalita odpovídá soutěžím, které řídí. Celkově se dříve zanedbalo období, kdy se mohlo z rozhodčích vytáhnout víc, lépe s nimi pracovat. Kvalita pak není taková a těžko rozhodčí posouvat do vyšších soutěží, kde pak dostanou třeba jen pár šancí, což je pro jejich vývoj škoda. Stejně jako hráči, tak i rozhodčí potřebují být každý víkend na hřišti a pískat.

Dlouhodobě bojujete za očistu fotbalu. Daří se?

Na krajské úrovni jsme úlety nebo mimořádné situace vyřešili rychle a transparentně. Když nastaly chyby za hranou, tak jsme je příkladně vyřešili. Byl to třeba známý zápas v krajském přeboru Jankov – Semice nebo opilí rozhodčí. Každý vzal tresty jinak. Praktiky z dřívější doby nevnímám v takovém rozsahu. Nemohu dát ruku do ohně za každý zápas, za každý klub, ale prostředí se lepší. Budu dělat vše pro to, aby se případní viníci tvrdě trestali a nekazili dobré jméno fotbalu.

Kéž by se vám to podařilo.

Chci vytvořit rozhodčím takové podmínky, aby je věci okolo nemusely zajímat. Pak ale za to chci i odpovídající výkony. Nemůžeme je zbavovat trestů jen proto, že rozhodčích je málo. Když v práci uděláme chybu, tak to taky znamená postih. Sudí jsme v letošní sezoně vybavili novým oblečením, na soupravy si zčásti přispěli, jinak dostali kompletní nové vybavení – dresy, šortky, troje štulpny, teplákovky, různé semináře a další.

Vracíte se k online vysílání zápasů krajských přeborů, VEO kamery jste dodali i do klubů I. A třídy. Má to svůj efekt?

Krajský přebor online dříve byl, a to na webu tvcom.cz, zajišťoval to FAČR. Smlouva ale skončila, měli jsme alespoň server, kam se to nahrávalo. Bylo to složité, jakýkoliv problém se přehazoval z jedné strany na druhou. Nyní platí nová smlouva, ale už to pojede přes web asociace FotbalTV a aplikaci Můj fotbal, bude tam možné prezentovat partnery a další funkce. Když se natáčení VEO zavádělo, tak jsme na kluby bohužel přenesly placení základní licence asi 15 tisíc ročně.

Nebyl to pro kluby problém?

Většina to přijala, stejně zpravidla musely platit člověka, který to natáčel. Mnohdy lidský faktor při natáčení chyboval a díky automatické kameře toto eliminujeme a kluby mají možnost kamery využít na všechna utkání svých týmů v klubu, nejen krajský přebor. Dá se s tím skvěle pracovat třeba i na sociálních sítích a pro prezentaci klubů.

Zmínil jste, že budete kandidovat v dalších volbách. Dlouho jste se rozmýšlel?

Ne, bylo to jasné. Mrzí mě, že jsme zejména na začátku museli víc politicky bojovat než se věnovat sportu samotnému. Tohle už je snad víceméně za námi. Před čtyřmi lety jsem chtěl vymýtit praktiky s rozhodčími, které tady byly dřív. Když mluvím s kolegy napříč republikou, tak se to před volbami bohužel opět začíná v menší či větší míře objevovat. Já klubům zdůrazňuji, nenechte si fotbal vzít, jsou to soutěže klubů. Už před čtyřmi lety jsem věděl, že změna nenastane hned, že je to cesta na delší dobu a jedno volební období nebude stačit. I proto do toho jdu dál, abych fotbalu pomohl s lidmi, kterým důvěřuji. Ze současného výkonného výboru jsou to Karel Musil nebo Marek Černoch.

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané u Českých Budějovic

Budete mít protikandidáta?

Čas na přihlášky je, může někdo být. Jmen jsem slyšel plno. Upřímně si myslím, že se někdo přihlásí.

Naposledy jste soupeřil s Janem Jílkem. Čekáte další souboj?

Nemyslím si to, ale někdo z jeho okolí to možná bude.

Ať volby skončí jakkoliv, hlavně ať zůstane návaznost, ne?

Ano. Pokud bude zvolený předseda, který fotbal posune dál, bude mu pomáhat, nejde tam pro nějaký svůj osobní prospěch, tak já mu poblahopřeji a budu rád. Čtyřleté období je vlastně hrozně krátké, ale byl bych rád, kdybych pokračoval, abych zachoval návaznost v práci svazu. Stávající komise udělají každopádně všechno pro to, aby fotbal pokračoval v podobném směru.