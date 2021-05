Nový šéf jihočeského fotbalu Pintér.: Obrodu myslíme vážně

Chtěl byste vést jihočeský fotbal tak, abyste se po čtyřletém působení jako předseda mohl podívat s čistým svědomím do zrcadla jako na snímku?

To je základ. Byl to hlavní důvod, proč jsem se ze hřiště přesunul do pozice funkcionáře. Chceme změnit fotbalové prostředí, které není zdravé. Každý musí začít u sebe a ve svém klubu nastavit férová a smysluplná pravidla. To je klíč k úspěchu.



Ve funkci jste necelé dva týdny, jak se v ní rozkoukáváte?

Celkový přehled už jsem měl, teď jdu do hloubky. Spojil jsem se s Pavlem Pulcem, šéftrenérem mládeže Jihočeského kraje, který mi předal informace, co je jejich cílem, kdo je platí, jak fungují a spolupracují. To samé platí i pro Regionální fotbalovou akademii, která žije z peněz od krajského svazu, Jihočeského kraje a Města České Budějovice. A takhle se rozhlížím, podobně jako to má většina lidí v práci. Chci slyšet i nepříjemné věci a možnosti, jak jim pomoci.

Máte výhodu, že vás řada lidí zná a držíte si přehled. Jak dlouho však může trvat, než budete fungovat naplno?

Těžko říct. V budějovickém okrese mě lidé opravdu znají, ale překvapilo mě, že při návštěvách klubů po celém kraji už tolik ne. Snažili jsme se jim představit a ukázat, že jsme normální lidi, co obrodu fotbalu myslí vážně. Často s námi jezdili i Tomáš Sivok, David Lafata nebo Honza Koller a takovým osobnostem se prakticky nedá nevěřit. V kraji i okresech se ukázalo, že většina si opravdu přála změnu. Ale není to tak, že by předtím bylo všechno špatně. Kluby a okresy se měly možnost svobodně rozhodnout ve volbách.

Volby jsou navíc tajné, takže se nikdo nemusel ničeho obávat.

Klidně bych je udělal veřejné. Je to každého názor, který by se neměl bát obhájit. Volím toho člověka, protože mu věřím. Tajná volba už směřuje k různým intrikám.

Jak jste volbu předsedy prožíval?

Soutěživě. Byly to moje první fotbalové volby, chtěl jsem vyhrát, ale kdyby to nevyšlo, tak sportovně uznám, že ten druhý byl lepší. Od začátku jsem bral i variantu, že bych byl jen ve výkonném výboru. Chtěl jsem pomoci fotbalu, protože vnímám, že se od něj odvrací partneři a veřejnost ho nevnímá dobře. Přitom zájem dětí pořád je, akorát ho chce podpořit. A to už je všude trochu jiné. Jako velký úkol beru, abychom dokázali na nejnižší úroveň dostat víc peněz z asociace.

Už před volbou jste si přál, aby výkonný výbor fungoval jako tým. Jste spokojený s tím, kdo se do něj dostal?

Ano. Jsou to lidé, kteří mají fotbalu co dát. Věřím, že budeme jednat konstruktivně a jako tým. Trochu mě mrzí, že se nepodařil záměr, aby ve výboru měl každý okres zástupce. To úplně nevyšlo, za Prachatice nebyl zvolen o jediný hlas Jiří Trněný. I tak však bude zván na všechna jednání.

Ve výboru je i váš protikandidát a bývalý předseda Jan Jílek. Jste rád?

Určitě. Svaz vedl osm let, má hodně zkušeností. Věřím, že bude chtít pracovat a zůstane přínosem krajského fotbalu. Je jen na něm, jak k tomu přistoupí. Po volbě jsme si pogratulovali, nemám důvod mu nevěřit.

Při kandidatuře za vámi stály již zmiňované české fotbalové hvězdy jako Koller, Sivok či Lafata. Jakou budou mít roli po vašem zvolení?

Jejich podpora byla stěžejní, pan Grill (Josef Grill, podnikatel, který se angažuje ve fotbalu a sponzoruje třeba Dynamo, pozn. red.) za tím šel po hlavě. Hodně jsme toho probrali, ptali se mě na vztahy s jednotlivými lidmi a nakonec s námi objeli 80 procent klubů. Bez nich by to určitě nevyšlo. Kluci jsou připravení pomáhat v chystaných projektech, hlavně u mládeže. Budou nás kontrolovat, jestli jsme nesešli z cesty.

Poměr hlasů mezi vámi a Jílkem byl 40:28, což není úplně jednoznačné. Dokážete kraj spojit?

Doufám, že ano. Nechci rozdělovat. Mým dalším úkolem je přesvědčit kluby, ve kterých jsem hlas nedostal, že jsem ten pravý kandidát. Chci spolupracovat se všemi.

Dalším z plánů byla změna volebního systému i ve fotbalové asociaci. Je to reálné?

Dostali jsme to i jako úkol na valné hromadě. Naším cílem je, aby volily všechny kluby alespoň z krajských soutěží. Zatím to takhle funguje jen na okresní úrovni. Nic spravedlivějšího být nemůže. Musíme se o to pokusit, pokud bude většina klubů pro, tak si to schválí. Minimálně za komoru klubů by do FAČR měly volit všechny.

Zlepšit musíte i situaci s rozhodčími. Víte, jak na to?

Je to velká bolest. Od klubů jsme zpravidla slyšeli čtyři hlavní témata – mládež, peníze, rozhodčí, trenéři. Musíme zvolit silnou osobnost do čela komise rozhodčích, navrhoval bych Jana Dvořáka z výboru. Od Honzy Jílka mám informaci, že současný šéf Milan Makovička měl skončit už v zimě, ale nikde jsem to oficiálně neviděl. Myslím, že to byla součást předvolebního boje. Celkově bych chtěl rozhodčí podpořit, mají to těžké. Sám jsem na ně býval na hřišti kritický. Vím, jak bych chtěl, aby zápasy vedli. Autoritu si nezískají arogancí. Musí odůvodnit své rozhodnutí, pak nikdo neřekne ani slovo. Je to jako v práci, kde také každý musí odůvodnit, proč to udělal takhle. Ne, že když se zeptáš, tak ještě dostaneš žlutou kartu.

Často jste zmiňoval i transparentnost. Jaké informace by měly být veřejné pro kluby, hráče či rodiče?

Začal bych tím, aby byly veřejné zápisy z výkonného výboru. Všichni mají právo vědět, na co jdou peníze z daní nás všech. Informací bych chtěl zveřejňovat víc. Celkově si však musím nejdřív udělat přehled, kam jdou jaké prostředky.

Období voleb uzavřou ty do vedení fotbalové asociace. Kdo je favoritem jihočeského svazu?

Do 13. května můžeme navrhnout kandidáty do vyšších funkcí na FAČR a chceme tam mít větší zastoupení, protože jsme jeden z největších krajů. Teď nás zastupují jen Jiří Kotrba a Jiří Kureš. Koho budeme volit za předsedu, to zatím jasno nemáme. Právě dnes chystáme výkonný výbor a po něm přijedou mezi nás dva kandidáti Karel Poborský a Petr Fousek. Vyslechnou si je i všichni okresní předsedové, kteří také jedou volit. Další kandidát Vladimír Šmicer mi ke zvolení gratuloval, ale zatím jsme se na schůzku nedomluvili.

Jak přijali vaše zvolení v Plané?

Dostal jsem hodně gratulací. V klubu se mi kluci smějí, hlásí jízlivé vtípky, to tak v české kabině bývá. Rovnou jsem jim ale řekl, že na ně budu ještě přísnější než na ostatní. V Plané jsem jenom hráč. Nechtěl jsem kumulovat funkce, pak vždy něco šidíte. Byl bych nerad, aby lidé spekulovali, i když asi stejně budou. Už od února máme podanou žádost na rekonstrukci celého sportovního areálu v Plané, to s fotbalovými volbami nemá nic společného. Nedělám nic nesprávného.

Vlastní fotbalovou kariéru výrazně omezíte?

Omezil mi ji covid, ale asi na to nebude ani čas. Určitě budu každý víkend někde na fotbale. Ať už v Plané, se synem nebo, někde po kraji.