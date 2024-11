Sorry, miliardy nepřinesu, ale fotbalu dokážu pomoct. Pešír chce vést Čechy

Brzy to bude rok, kdy po průšvihu s diskotékou Belmondo skončil jako manažer národního týmu: „I to mě motivovalo. Chci fotbalu pomoct.“

Jako první se před fotbalovými volbami pustil do boje. Proč vůbec? A co by z toho měl, kdyby uspěl?

Fotbalové zákulisí je plné pavučin. To přece musíte vědět.

Bylo mi jasné, že angažmá u reprezentace není nadosmrti. Už loni jsem přemýšlel, co dál. A kam případně? Jsem praktik, celý život u hřiště, ale zároveň mi vyhovuje kancelářská práce. Poznal jsem barák (sídlo asociace na Strahově), sledoval a poznával, jak v něm fungují kanceláře, jednotlivé úseky, trenéři, účetní, IT, sekretariát.