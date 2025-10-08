Loutka Pešír ven! bouří se kotel Mostu. Zákeřná kampaň, zastal se ho primátor

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  15:30
Nejsi vítán! Proti Tomáši Pešírovi, novému řediteli třetiligového fotbalového Mostu, se hned po jeho nástupu obrátili vlajkonoši Baníku, sdružení pod hlavičkou Ultras 1909. Kotel zveřejnil na sociálních sítích jeho fotografii s nápisem Pešír ven! a vysvětloval, proč se mu angažování druhého místopředsedy fotbalové asociace nelíbí.
Tomáš Pešír

Tomáš Pešír | foto: Profimedia.cz

Tomáš Pešír byl hostem pořadu FotbalOna
Tomáš Pešír, místopředseda FAČR, který má v gesci ženský fotbal, byl hostem...
Nový předseda fotbalové asociace David Trunda (uprostřed), vlevo místopředseda...
Místopředseda za Čechy Tomáš Pešír na tiskové konferenci.
11 fotografií

„Má velmi špatné reference napříč fotbalovým prostředím a nulové zkušenosti z pozice ředitele fotbalového klubu. V zákulisí se o něm povídá jako o podržtašce mocných,“ napsali ultras a vyčetli, že zároveň pracuje v Praze na asociaci. „Údajně do Mostu bude jezdit párkrát týdně na pár hodin. Už myšlenka angažovat ředitele klubu na poloviční úvazek je naprostá hovadina a vzbuzuje podezření, že pan Pešír je jen dosazená loutka někým jiným, kdo nechce být oficiálně na očích.“

Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži

K rošádám ve vedení klubu došlo zrovna ve chvíli, kdy se Baníku začalo dařit. Tým trenéra Pavla Horvátha se nadechl k úctyhodné sérii sedmi výher a posunu na třetí místo tabulky. Kromě ředitele Jana Skýpaly skončil i sportovní manažer Petr Glaser, kterého Pešír nahradil Tomášem Smolou, bývalým prvoligovým útočníkem.

Glaser: Je to střet zájmů

Odvolaný sportovní manažer Petr Glaser: „Neznám právnické hledisko, ale zavání to střetem zájmů. Co mám informaci, tak druhý místopředseda má ve své gesci amatérský fotbal, což třetí liga je. Po jeho jmenování mi některé kluby, které by s námi mohly hrát o postup nebo baráž v budoucnu, řekly, že by to napadaly, protože je to střet zájmů jako blázen. Pan místopředseda má pod sebou i rozhodčí. Angažování Tomáše Pešíra je krok deset let zpět. Moc dobře víme, jaké kauzy a s jakými lidmi má za sebou. Stejně se chová i v klubu, kde vládne jeden velký chaos od jeho příchodu.“

Zdroj: tn.cz

„Glaser je člověk, který stojí za vybudováním současného kádru i angažováním trenéra Horvátha a který Baník pomohl vytáhnout z divize na špičku třetí ligy,“ píší fanoušci a nekompromisně dodávají: „Je zcela zřejmé, že je to celé dopředu připravené divadlo a Pešír byl nainstalován do Baníku s tím, aby plnou kontrolu nad klubem převzala jeho partička kamarádů.“

Pešír nechal fanouškovskou reakci bez komentáře, naznačil však, že v tom vidí odplatu za změny v klubu. Glaser se zase v médiích nechal slyšet, že Pešírovo angažování je krokem o 10 let zpět a vidí v něm i střet zájmů, neboť jako místopředseda asociace má vliv na amatérský fotbal a rozhodčí. Mostecký primátor Marek Hrvol se Pešíra zastal; město je většinovým vlastníkem Baníku.

Svoji úlohu v klubu Pešír objasňoval v rozhovoru pro klubový web. „Rozhodně beru práci v Mostě vážně a mojí vizí je, aby se zase vrátil do celorepublikového povědomí a opět si vydobyl kredit, který v minulosti měl. Honza Skýpala tady udělal obrovský kus práce, postavil klub na nohy. Co se týká obchodní a sportovní struktury, jak funguje v kancelářích, tak klobouk dolů. Jsou tu skvělí lidé jako třeba Ondřej Klíč, Monika Lantorová nebo paní Listopadová, ale i další, které budu chtít taky brzy poznat víc,“ prozradil.

Místopředseda Pešír: Nenálepkovat! Reprezentaci rád pomůžu, Belmondo je pryč

Vysvětlil i Smolovo angažování. „Když si někoho do klubu přivedu, tak proto, že to bude další článek do mozaiky, který posune klub dál. Tomáš je místní člověk, který zná region. Hrál první ligu za Baník Ostrava, Opavu, působil v klubech v Ústeckém kraji,“ představil ho Pešír. „S Tomášem nás pojí dlouholetý vztah, rozumíme si, proto jsem si za jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků vybral právě jeho, i když Petr Glaser při sestavování týmu odvedl kvalitní práci.“

Pešír z působení ve fotbale zná i trenéra Horvátha, jeho pozice není ohrožená. „Chci s ním stoprocentně spolupracovat, je tváří klubu, má výsledky. Všichni v klubu věří, že se Baník vrátí do druhé ligy,“ nastínil Pešír svoje plány, mezi které patří i hledání generálního partnera. V Mostě hrával první ligu, během 35 zápasů nastřílel v jeho dresu dva góly. V nejvyšší soutěži nastupoval i za Blšany a Slavii.

Hrvol: Pešírovi věřím, s fanoušky se sejdu

Za jmenováním Pešíra do pozice ředitele fotbalového Mostu si stojí Marek Hrvol, primátor města, které je většinovým vlastníkem třetiligového klubu. Tlaku fanoušků, kteří žádají jeho odchod, ustupovat nebude.

„Nevím, co způsobilo tu hysterii, ale logicky za týden nemohl Tomáš Pešír udělat v klubu takové věci, které by mohly vyvolat tak velkou vlnu nevole. Beru to tak, že se nás někdo snaží dostat pod tlak, abychom ho ihned zase odvolali, ale není k tomu důvod,“ rázně odpovídá mostecký primátor.

A že o Pešírovi fanoušci mluví jako o dosazené loutce, která nemá s klubem dobré úmysly? „Nevím, z čeho by to mělo vycházet, naši důvěru má. Beru to jako trošku zákeřnou kampaň, proti které se nedá moc bránit. Doufám, že si nakonec všechno vysvětlíme a pojedeme dál, klubu se sportovně daří a zbytečně se mu škodí.“

Věříte, že Tomáš Pešír má s klubem dobré úmysly?
Kdyby ne, tak bychom ho tam samozřejmě nejmenovali. Je to druhý nejvyšší představitel fotbalové asociace, nedávno uspěl ve volbách ve fotbalovém prostředí, to je pro nás signál, že v něm má nějakou pozici a jméno. Ale práci pro Most má teprve ukázat a zatím neměl možnost. Já jsem v pozici, že se snažím uklidnit zaměstnance klubu, že se jede dál. A doufám, že si to vysvětlíme i s fanoušky.

Marek Hrvol, mostecký primátor.

Proč odešel Jan Skýpala?
Odvolaný nebyl, víceméně po vzájemné dohodě odešel z pozice ředitele sám. A my jsme pak řešili, kým ho nahradíme. Dlouhodobě jsme byli v kontaktu s panem Pešírem, jmenovali jsme ho, protože si myslíme, že by mohl klubu pomoct.

Fanoušky nadzdvihlo, že hned po pár dnech vyměnil sportovního ředitele Petra Glasera za Tomáše Smolu, přitom klubu se daří a hraje na špici.
Logicky každý ředitel si dělá nějaký svůj tým. Řekl bych, že Tomáš Pešír si s Petrem Glaserem na první dobrou nesedli, on ho asi úplně nechtěl respektovat, tak se po týdnu dohodli, že takhle spolu nemůžou fungovat. To je všechno, co se událo. Nevím, co způsobilo to všechno okolo, myslím, že to jsou nějaké pře, vyvolané úmyslně.

Jak vnímáte prohlášení fanoušků, že Pešír má být jen někým dosazená loutka?
Vůbec nevím, z čeho by to vycházelo. Já jako primátor města mám spoustu jiných starostí, pro fotbal se snažím dlouhé roky dělat to, aby zastupitelstvo klub podporovalo finančně, což se daří abnormálně, když to srovnám s jinými městy. Před pěti lety jsme začínali na zelené louce, ale dali jsme fotbal tady znovu dohromady. O to víc mě teď mrzí, když se navíc daří i sportovně, že budeme řešit, kdo sedí v kanceláři. Zbytečně negativně ovlivňujeme třeba i hráče, mohou z toho být nervózní. Tomáš Pešír je v klubu přesně týden, potřebuje čas. Lidé by se měli hodnotit především podle výsledků jejich práce.

Takže tlaku nepodlehnete a Pešíra podržíte?
Ani fanoušci kromě těch nadávek na sítích neřekli konkrétně, kvůli čemu by měl pan Pešír hned odejít. Nejsou k tomu žádné objektivní důvody.

Vysvětlíte si to s fanoušky osobně?
Teď mi chybí trochu konstruktivita v jejich vyjádřeních, ale až opadnou úvodní emoce, rád se s nimi sejdu. S řadou z nich se osobně znám, rozhodně bych nechtěl, aby vnímali, že se v klubu děje něco nekalého a negativního. Rád si to s nimi osobně vysvětlím.

Co si slibujete od Pešírova nástupu do klubu? Návrat do druhé ligy?
Klub je po Honzovi Skýpalovi stabilizovaný, Tomáš Pešír by měl pokračovat v práci, co jsme dělali. Hlavní úkol je rozvíjet mládež, ta byla před pěti lety rozložená, základy jsme postavili. Třešinka na dortu je áčko, uvidíme, kam až by mohlo dojít. Ale rozhodně jim fandíme, ať jsou co nejvýš, podle toho k tomu bude přistupovat i město.

Je postup sen?
Sen je to správné slovo. Velikostně do města druhá liga patří, ale je to spojené s penězi, Most to nemůže financovat sám o sobě. Museli by se sehnat další partneři.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-Místek vs. Polanka n/OFotbal - 7. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.22
  • 4.49
  • 8.00
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.49
  • 4.06
  • 6.82
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.21
  • 3.31
  • 2.31
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 50.00
  • 18.90
  • 1.04
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.07
  • 3.48
  • 1.88
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Loutka Pešír ven! bouří se kotel Mostu. Zákeřná kampaň, zastal se ho primátor

Nejsi vítán! Proti Tomáši Pešírovi, novému řediteli třetiligového fotbalového Mostu, se hned po jeho nástupu obrátili vlajkonoši Baníku, sdružení pod hlavičkou Ultras 1909. Kotel zveřejnil na...

8. října 2025  15:30

Linec? Zatím nejlepší rozhodnutí v kariéře, říká brankář Baier. Chce se poprat o Plzeň

Úspěšný podzim zažívá fotbalový brankář Viktor Baier. Probojoval se do reprezentace do 21 let a daří se mu v rakouském FC Blau-Weiss Linec, kde hostuje z Viktorie Plzeň. Tento týden se s národním...

8. října 2025  13:26

Šéf FAČR Trunda získal místo ve výboru FIFA, bude dohlížet na rozvojové programy

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda byl zvolen členem výboru pro rozvoj mezinárodní federace FIFA. Stal se prvním českým zástupcem v tomto výboru. Asociace jeho zvolení oznámila...

8. října 2025  11:01

Stoper, střelec i gólman. Fotbalisté nejsou hloupí, říká ústecký univerzál Žežulka

Jednou obránce, podruhé útočník? Pro Ondřeje Žežulku žádný problém. Ve fotbalové sestavě už tento sedmadvacetiletý univerzál zaskočil prakticky všude. Ač především stoper, teď ho druholigové Ústí...

8. října 2025  10:40

Další záchranná mise na Slovensku. Kouč Straka má ze dna vytáhnout Košice

František Straka se stal novým trenérem fotbalistů Košic, kteří jsou poslední v tabulce slovenské ligy. Ve funkci nahradil jiného českého kouče Romana Skuhravého, který skončil na začátku října....

8. října 2025  9:57

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Premium

Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší...

8. října 2025

Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Bude mít nedělní pražské derby dohru pro Pavla Řeháka? Jeden z asistentů trenéra slávistických fotbalistů po nedělním duelu na Letné (1:1) při děkovačce s fanoušky křičel „smrt Spartě“. V minulosti...

7. října 2025  17:42

Reakce na Priskeho. FAČR a LFA chystají tresty za vstup do kabiny rozhodčích

Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací začaly připravovat návrh trestů za vstup trenérů a funkcionářů klubů do kabiny rozhodčích. Etický kodex chování zatím platí jen pro...

7. října 2025  17:03

Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

Komise rozhodčích, která se v pondělí zabývala situacemi z víkendové fotbalové ligy, potvrdila chyby sudích v derby mezi Spartou a Slavií, kde měl červenou kartu vidět za ostrý zákrok domácí Patrik...

7. října 2025  9:47,  aktualizováno  16:58

Já a nejstarší debutant? Rekordy mám rád, říká reprezentační nováček Chramosta

Když měl dres národního mužstva na sobě posledně, dal za jedenadvacítku v Andoře pět gólů. Po více než třinácti letech navlékl reprezentační oblečení znovu, byť zatím jen na tréninku. „Nečekal jsem...

7. října 2025  16:50

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Třeba je to začátek něčeho velkého. Talent Havran o nominaci, kritice a Baníku

Letos v březnu poprvé naskočil do druhé nejvyšší domácí soutěže. A 191 dnů nato už byl mezi českou fotbalovou elitou... Ostravský záložník Marek Havran má za sebou čtyři zápasy v první lize. K tomu...

7. října 2025  16:39

Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Bez prvního brankáře. Bez stabilního stopera. Bez útočníka číslo jedna. Kdo by ve čtvrtečním kvalifikačním utkání českých fotbalistů proti Chorvatsku měl nahradit Jindřicha Staňka, Tomáše Holeše a...

7. října 2025  16:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.