„Má velmi špatné reference napříč fotbalovým prostředím a nulové zkušenosti z pozice ředitele fotbalového klubu. V zákulisí se o něm povídá jako o podržtašce mocných,“ napsali ultras a vyčetli, že zároveň pracuje v Praze na asociaci. „Údajně do Mostu bude jezdit párkrát týdně na pár hodin. Už myšlenka angažovat ředitele klubu na ‚poloviční‘ úvazek je naprostá hovadina a vzbuzuje podezření, že pan Pešír je jen dosazená loutka někým jiným, kdo nechce být oficiálně na očích.“
Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži
K rošádám ve vedení klubu došlo zrovna ve chvíli, kdy se Baníku začalo dařit. Tým trenéra Pavla Horvátha se nadechl k úctyhodné sérii sedmi výher a posunu na třetí místo tabulky. Kromě ředitele Jana Skýpaly skončil i sportovní manažer Petr Glaser, kterého Pešír nahradil Tomášem Smolou, bývalým prvoligovým útočníkem.
Glaser: Je to střet zájmů
Odvolaný sportovní manažer Petr Glaser: „Neznám právnické hledisko, ale zavání to střetem zájmů. Co mám informaci, tak druhý místopředseda má ve své gesci amatérský fotbal, což třetí liga je. Po jeho jmenování mi některé kluby, které by s námi mohly hrát o postup nebo baráž v budoucnu, řekly, že by to napadaly, protože je to střet zájmů jako blázen. Pan místopředseda má pod sebou i rozhodčí. Angažování Tomáše Pešíra je krok deset let zpět. Moc dobře víme, jaké kauzy a s jakými lidmi má za sebou. Stejně se chová i v klubu, kde vládne jeden velký chaos od jeho příchodu.“
Zdroj: tn.cz
„Glaser je člověk, který stojí za vybudováním současného kádru i angažováním trenéra Horvátha a který Baník pomohl vytáhnout z divize na špičku třetí ligy,“ píší fanoušci a nekompromisně dodávají: „Je zcela zřejmé, že je to celé dopředu připravené divadlo a Pešír byl nainstalován do Baníku s tím, aby plnou kontrolu nad klubem převzala jeho partička kamarádů.“
Pešír nechal fanouškovskou reakci bez komentáře, naznačil však, že v tom vidí odplatu za změny v klubu. Glaser se zase v médiích nechal slyšet, že Pešírovo angažování je krokem o 10 let zpět a vidí v něm i střet zájmů, neboť jako místopředseda asociace má vliv na amatérský fotbal a rozhodčí. Mostecký primátor Marek Hrvol se Pešíra zastal; město je většinovým vlastníkem Baníku.
Svoji úlohu v klubu Pešír objasňoval v rozhovoru pro klubový web. „Rozhodně beru práci v Mostě vážně a mojí vizí je, aby se zase vrátil do celorepublikového povědomí a opět si vydobyl kredit, který v minulosti měl. Honza Skýpala tady udělal obrovský kus práce, postavil klub na nohy. Co se týká obchodní a sportovní struktury, jak funguje v kancelářích, tak klobouk dolů. Jsou tu skvělí lidé jako třeba Ondřej Klíč, Monika Lantorová nebo paní Listopadová, ale i další, které budu chtít taky brzy poznat víc,“ prozradil.
Místopředseda Pešír: Nenálepkovat! Reprezentaci rád pomůžu, Belmondo je pryč
Vysvětlil i Smolovo angažování. „Když si někoho do klubu přivedu, tak proto, že to bude další článek do mozaiky, který posune klub dál. Tomáš je místní člověk, který zná region. Hrál první ligu za Baník Ostrava, Opavu, působil v klubech v Ústeckém kraji,“ představil ho Pešír. „S Tomášem nás pojí dlouholetý vztah, rozumíme si, proto jsem si za jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků vybral právě jeho, i když Petr Glaser při sestavování týmu odvedl kvalitní práci.“
Pešír z působení ve fotbale zná i trenéra Horvátha, jeho pozice není ohrožená. „Chci s ním stoprocentně spolupracovat, je tváří klubu, má výsledky. Všichni v klubu věří, že se Baník vrátí do druhé ligy,“ nastínil Pešír svoje plány, mezi které patří i hledání generálního partnera. V Mostě hrával první ligu, během 35 zápasů nastřílel v jeho dresu dva góly. V nejvyšší soutěži nastupoval i za Blšany a Slavii.
Hrvol: Pešírovi věřím, s fanoušky se sejdu
Za jmenováním Pešíra do pozice ředitele fotbalového Mostu si stojí Marek Hrvol, primátor města, které je většinovým vlastníkem třetiligového klubu. Tlaku fanoušků, kteří žádají jeho odchod, ustupovat nebude.
„Nevím, co způsobilo tu hysterii, ale logicky za týden nemohl Tomáš Pešír udělat v klubu takové věci, které by mohly vyvolat tak velkou vlnu nevole. Beru to tak, že se nás někdo snaží dostat pod tlak, abychom ho ihned zase odvolali, ale není k tomu důvod,“ rázně odpovídá mostecký primátor.
A že o Pešírovi fanoušci mluví jako o dosazené loutce, která nemá s klubem dobré úmysly? „Nevím, z čeho by to mělo vycházet, naši důvěru má. Beru to jako trošku zákeřnou kampaň, proti které se nedá moc bránit. Doufám, že si nakonec všechno vysvětlíme a pojedeme dál, klubu se sportovně daří a zbytečně se mu škodí.“
