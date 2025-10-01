Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži

„Chci být úspěšný hlavně v mládeži, ale áčko je výkladní skříň a druhá liga do Mostu patří. Rozhodně však nejsme pod nožem, že musíme zítra postoupit,“ říká 44letý funkcionář.
S klubem je v kontaktu dlouhodobě. „Nabídku jsem dostal už před rokem a půl, tehdy jsem ale měl trochu jiné plány. Teď jsme se dohodli, zaujala mě komunikace s městem, které má o fotbal opravdu zájem. Dostal jsem volnou ruku, co se týká sportovních věcí,“ vysvětlil bývalý útočník.
V Mostě hrál v sezonách 2006/07 a 2007/2008, celkem tu odkopal 25 zápasů a dal 1 gól. Teď se tu sejde i s dalším bývalým ligovým hráčem Pavlem Horváthem, nyní trenérem Baníku.
„Když jsem byl v komunikaci s klubem, doporučoval jsem, aby ho sem vzali,“ tvrdí Pešír. Na trenérském postu se tak určitě nic měnit nebude, případné jiné změny nechce nový šéf dělat překotně. „Na první dobrou určitě ne, jestli nějaké budou, tak až v průběhu zimy, až si to tady vyhodnotím.“
Baník je po osmi kolech čtvrtý v třetiligové skupině B s bilancí 7 výher a 1 porážky, na vedoucí rezervu Hradce ztrácí jen bod. „Vnímám, že Most je ambiciózní klub a teď se mu daří, věřím, že budeme úspěšní,“ říká Pešír.
Na jaře byl zvolen místopředsedou Fotbalové asociace ČR za Čechy, na Strahově bude působit dál.
„V podstatě všichni členové výkonného výboru fotbalové asociace někde jsou, já bych do Mostu taky nešel, kdybych si myslel, že nebudu stíhat jedno nebo druhé. Obě pozice jsou náročné, ale vyhodnotil jsem si, že to stihnu. Samozřejmě na úkor svého života, ale zvládnu to.“