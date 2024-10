Necidova žižkovská renesance. Už mu to zase pálí! A co první liga? Uvidíme v létě

„Moc se mi na Žižkově líbí,“ vyprávěl u středové čáry tradičního hřiště přímo pod televizním vysílačem. „Daří se mně i týmu, držíme se v tabulce vysoko. Co víc si přát.“

Na sobě už měl tmavou klubovou teplákovku, když po zápase vyběhl z kabiny. Předtím si ještě u tribuny krátce pohrál se synem Alexem a dcerkou Miou, kteří ho na Viktorku chodí podporovat.

A viděli další představení. Tatínek akorát dvěma trefami sestřelil mladíky ze sparťanské rezervy.

Po měsících trápení je to pro něj ta pravá renesance. Co může útočníka dělat šťastnějšího, než když zase sází gól za gólem. A jakmile hned v úvodu přeloboval gólmana precizně umístěným obloučkem o břevno, dal jasně najevo, že kvalitu rozhodně nepostrádá.

O druhý zásah se v neděli dopoledne, kdy se tradičně v srdci Prahy hraje, neváhal zřetelně přihlásit. Vždyť střelu před brankářem ještě šikovně tečoval.

I díky tomu jich ve čtrnácti utkáních nasbíral už třináct. Tolik gólů mimochodem za sezonu nikde v ligové soutěži ještě nenastřílel.

„On je ale dobrej i běžecky!“ usmál se žižkovský trenér Marek Nikl. „Spoustu toho obsáhne, vyhraje spoustu soubojů. Že k tomu přidává góly, to je pecka.“

Je fakt, že mu výrazně pomáhají zkušenosti. Nemusí udělat krok navíc, když ví, kterou cestu zvolit, jak při napadání zavřít cestičku, pomoct si tělem. Pro soupeře je nepříjemný a v kombinaci s dobře strukturovaným týmem to zatím stačí na průběžné čtvrté místo v Chance Národní Lize a jednobodovou ztrátou na baráž.

„Má obrovskou kvalitu, je to fajn kluk a věřím, že ho to tady s náma baví. Tým pro něj dělá takový servis, že je úspěšný,“ dodal Nikl.

„Je to takový Erling Haaland druhé ligy, když to hodně přeženu,“ žertoval ještě před nedělním zápasem kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka. „Pro kluky to jsou obrovské zkušenosti.“

Necid je skutečně zase při chuti, přitom to po únoru 2022 vypadalo na postupný úpadek. Absolvoval další operaci kolene, podobně jako před deseti lety v Moskvě. Po roce se vrátil, do té doby se v Bohemians připravoval zadarmo jen pod ústní dohodou. Uzdravil se, podepsal novou smlouvu, ale do zápasového rytmu už se pořádně nedostal. Když mu kontrakt v létě vypršel, měl jasno.

„Chtěl jsem zůstat v Praze, jinam se mi nechtělo,“ prohodil slávistický odchovanec. „Byl jsem rád, že se ozval Žižkov, a to hned poté, co jsme s Bohemkou odehráli poslední zápas.“

Trénuje naplno a bez úlev, po delší době absolvoval kompletní přípravu. I proto je logické se ptát: Proč ještě nezkusit první ligu?

„Všechno je otevřené a sezona je dlouhá. Přijde ještě dost náročných zápasů. Uvidíme, co bude v létě.“

To už bude Necidovi čerstvě šestatřicet. „Věk je jenom číslo, nechám to otevřené,“ usmál se.

V hlavě se možná narodí ještě jeden, na první pohled možná bláznivější scénář. Že by si nakonec mohl zahrát první ligu se Žižkovem?

„To jsou zatím velká slova. Chceme být úspěšní, hrát nahoře, možná baráž. Uvidíme, na co to bude stačit,“ mrknul.

K prvoligovému fotbalu přitom zanedlouho skutečně přičichne. Žižkov totiž ve středu přivítá v domácím poháru olomouckou Sigmu, která je v lize pátá.

Tak schválně, zazáří i tam?