Na jedné noze v divizi? Smutné. Kadeřník Malínský už zase dává góly

Když v kadeřnictví v centru Liberce s nůžkami či strojkem v ruce zkrášluje lidem účesy, řeč se často stočí na fotbal. Je to logické, Tomáš Malínský svého času v dresu Slovanu udivoval rychlostí i šikovností a ve své životní sezoně 2019/20 nastřílel v lize sedm branek a k tomu přidal osm asistencí, na což místní fanoušci nezapomněli.

„Samozřejmě mě poznávají hlavně chlapi, ale taky už se mi stalo, že u mě v křesle seděla paní a celou dobu jsme se bavili o fotbale,“ usmívá se dvaatřicetiletý záložník, jemuž vrcholovou kariéru loni ukončily vážné potíže s kolenem.

U fotbalu zůstal dál, ale snaží se prorazit i jako kadeřník. „Celý život jsem byl v chlapském kolektivu, teď jsem v ženském, a není to vůbec špatné. V české lize si fotbalem nevyděláte na celý život, a tak je potřeba se realizovat jinde. Myslel jsem si, že zůstanu u trénování, ale v současných finančních podmínkách je to nereálné.“

Jak jste se k práci kadeřníka nebo barbera dostal?

Brácha má barber shop v Litomyšli, dělají to tam moc dobře. Ukázal mi cestu, pomáhá mi a radí. Mám motivaci ho třeba časem trumfnout. Udělal jsem si rekvalifikační kurz na kadeřníka a dál se snažím vzdělávat. Pracuju v klasickém dámském kadeřnictví na Sokolovském náměstí v Liberci. Je to kreativní práce, každá hlava je jiná. Není to ale povolání, které se naučíte za čtrnáct dní. Doufám, že jednou by mě to mohlo slušně živit.

Kdo všechno k vám může jako zákazník přijít?

Všichni – muži, ženy i děti. Záleží na tom, jaké budou mít přání. Barvím, odbarvuju, melíruju, na co si vzpomenete. Kdybyste chtěl obarvit hlavu, klidně přijďte.

Co je pro vás na práci v kadeřnictví nejtěžší? Celý den stát?

To jsem si právě myslel, že vzhledem k problémům s nohou budu mít problém dlouho stát, ale je to úplně v pohodě. Nejtěžší činnost je pro mě melírování, to mi zatím moc nejde. Radši dělám pánské účesy – odbarvování, holení, to mě baví.

Pojďme k fotbalu. V minulé sezoně jste působil jako asistent trenéra ve Slovanu Liberec v kategorii U16. Tam už nepokračujete?

Ne. Po finanční stránce mi to nedávalo smysl. Jsem živitel rodiny, mám dvě děti a ženu na mateřské a finanční podmínky pro trenéry mládeže jsou skromné, takže to nešlo skloubit. Myslel jsem si, že se Slovan bude snažit začlenit bývalé fotbalisty, kteří prošli klubem a zanechali v něm stopu, ale bohužel jsme se nedohodli na podmínkách a v dobrém jsme se rozešli. Situace ve Slovanu se má změnit k lepšímu, s úspěchem áčka by se měla zvednout i mládež. Ale dokud se to nestane, pro trenéry to bude pořád těžké, mají můj velký obdiv.

Po dlouhé herní pauze jste se teď objevil coby fotbalista v divizních Přepeřích a hned v prvním zápase jste dal dva góly a přispěl jste k výhře 5:1. Jak jste se ve čtvrté nejvyšší soutěži ocitl?

Hraje tam můj kamarád Láďa Martan, a ten mě oslovil. Na rovinu jsem řekl, že si nejsem jistý, jestli takovou soutěž se svým kolenem vůbec zvládnu. Vyzkoušeli jsme přáteláky, ty dopadly dobře, a tak jsme se domluvili. O víkendu jsme odehráli první mistrovské utkání proti Dobrovici, které jsme zvládli dobře a dokonce jsem dal dva góly. Z toho mám samozřejmě radost. Fotbal miluju, hrál jsem ho celý život, ale to, že jsem schopný hrát divizi v podstatě s jednou nohou, je svým způsobem smutné. Je vidět, že soutěž šla kvalitativně dolů. Uvidíme, jak na tom budu, až přijdou lepší soupeři. Máme pro tuhle sezonu nějaký cíl a byl bych moc rád, kdyby se naplnil.

Tím cílem je vrátit tým o soutěž výš?

Nemá cenu chodit kolem horké kaše. Ano, majitel klubu v Přepeřích by si strašně přál návrat do třetí ligy. Je potřeba tým stabilizovat a opřít se o mladé hráče. Majitel je schopný vytvořit pěkné podmínky, je to velký srdcař.

Jaký je teď stav vašeho pochroumaného kolena? Zlepšuje se?

Měl jsem rok a půl pauzu, kvůli chrupavce jsem prodělal dvě operace za sebou. Koleno se nezlepšilo, ale aspoň mi už neotéká, což je nejdůležitější. Bolest tam je a bude, jestli pak bude východiskem umělé koleno, to se uvidí. Když se starší dcerka, které je tři a půl roku, rozběhne, mám problém jí stačit, když nejsem rozcvičený. Při změnách směru na fotbalovém hřišti se musí člověk kontrolovat. V divizi je ale důležité dobře zpracovat balon a nahrát, o což se snažím opírat.

Návrat do vyšších soutěží pro vás není ve hře?

To už určitě není možné. Přál bych si to, ale vím, že mi to zdraví neumožní. Musím být soudný, bude mi třiatřicet, a i kdybych se snad nějakým zázrakem do ligy vrátil, budu ji hrát dva roky. To by nemělo cenu, jen bych mrhal časem.

Na co ze své hráčské kariéry nejraději vzpomínáte?

Nejlepší období jsem prožil ve Slovanu Liberec. Měl jsem tam vydařenou sezonu, střelecky se mi dařilo, góly jsem i připravoval. Následná jepičí epizoda ve Slavii byla taky skvělá zkušenost. Rád vzpomínám i na svůj start v národním týmu, i když to tehdy bylo spojené s covidem. Nesmím zapomenout ani na své začátky v Hradci Králové, ty byly taky perfektní.

Mládež už v Liberci netrénujete, ale předpokládám, že myšlenky na trenérskou dráhu do budoucna nezavrhujete...

To ne. V Přepeřích jsme teď domluvení, že budu kromě výkonů na hřišti předávat zkušenosti i z trenérské pozice. Vždycky mě lákala mužská kategorie a dávalo mi smysl to spojit. Mám trenérskou licenci B, na áčko jsem se letos bohužel nedostal, přihlásilo se přes sto lidí a brali jich čtyřiadvacet. Budu to zkoušet zase za rok.

Tomáš Malínský, bývalý fotbalista a expert iDNES Premium

Co jako bývalý hráč Liberce říkáte současným změnám ve Slovanu?

Ty změny jsou určitě k lepšímu, ale na druhou stranu nelze opomíjet pana Karla (bývalého majitele), v jaké stabilitě klub dlouhá léta držel a jaké měl úspěchy. Jsem zvědavý, jestli nový pan majitel (Ondřej Kania) na ty úspěchy v budoucnu naváže. Myslím si, že v téhle sezoně to nebude, lidi musí být trpěliví. Liberecký kádr je kvalitní, ale ne tak, aby promluvil do top čtyřky. Pokud ano, budu překvapený. Pan majitel by úspěch chtěl hned, ale myslím si, že lidi ve vedení v čele s Honzou Nezmarem vědí, že to chce čas. Důležité je, aby pan majitel byl trpělivý, a aby ho to třeba za dva roky nepřestalo bavit.

Sledujete i jiné kluby?

Jasně, rád se podívám na Slavii, kde mám spoustu kamarádů. Zajímá mě i Sparta, kde je Jarda Zelený, se kterým jsem dlouhá léta hrál. A nezapomínám ani na Jablonec. Když jsem tam loni končil, klub zažíval neúspěšná léta. Teď se mi zdá, že je dobře nastavený a troufnu si říct, že to bude černý kůň soutěže.