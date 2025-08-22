Podcasty, DJ sety, koncerty. Kučera je i bez fotbalu v jednom kole: Někdy to přepálím

Do profesionálního fotbalového kolotoče už znovu nenasedl, přesto se ligový mistr a raper Tomáš Kučera někdy jako na kolotoči cítí. Kromě běhání za míčem objíždí s kapelou 58G koncerty, tvoří muziku, vystupuje jako DJ a věnuje se podcastům či dokumentům.
FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Tomáš Kučera se...

FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Tomáš Kučera se loučil, vedle něj ředitel ústeckého klubu Radek Rop a členka představenstva Viktorie Kubáňová. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Tomáš Kučera se loučil.
Fotbalista a umělec Tomáš Kučera (vpředu) se svým rapovým seskupením 58G....
Tomáš Kučera (vlevo), fotbalista, rapper a nově také producent projektu Kult...
Tomáš Kučera přeskakuje mezi hudbou a fotbalem, v němž Teplice vyměnil za Ústí....
„Užívám si to, ale upřímně musím říct, že někdy je toho až moc,“ přiznal čtyřiatřicetiletý šampion s Plzní a dlouholetá opora Teplic, když se s ním loučil ústecký Viagem. Pomohl mu do druhé ligy, ale sám v ní nezůstal.

Proč?
Nejde jen o hudbu a koncerty, mám i hodně fotbalových aktivit, co se týče podcastů. Jsou to věci, které jsou prakticky na full time, chci se věnovat spíš tomu. Dělám Kult Ligu pro Ligovou fotbalovou asociaci, což je dokumentární série. A chystám jeden podcast, který bude brzy spuštěný.

Našel jste se v mediálním světě?
Hodně mě to baví. Jsem rád, že můžu zůstat u profesionálního fotbalu i z této stránky, nejen z té aktivní. Udělal jsem si v něm jméno, kdyby ne, nebyl by o mě na takové projekty zájem. Pominu-li amatérský fotbal, tohle je teď moje role.

Zčásti jsem vyhořel, není sranda po lize bavit lidi i na koncertu, říká Kučera

Bylo těžké dát znovu košem profesionálnímu fotbalu?
Já se s ním loučil v Teplicích, teď už jsem do něj ani nevstoupil. Bylo těžké se rozmyslet, i když víceméně jsem byl rozhodnutý už po posledním, postupovém zápase. Ještě jsme se s trenérem Svatoplukem Habancem bavili, jestli není nějaká šance na pokračování, nakonec jsme se dohodli, že už ne.

Co dál? Mluví se o čtvrté lize a Čáslavi, kde trénuje váš táta.
Ještě nic není podepsané, ale jeden divizní klub to je. Čtvrtá liga už je taková úroveň, že se netrénuje pětkrát ani čtyřikrát týdně. Nevyžaduje se denní trénink jako v Ústí, ale žádné úlevy mít nebudu.

V Ústí jste si pochvaloval partu, opouštěla se vám těžko?
Každé loučení, každý konec je dojemný. Samozřejmě to mělo jiný rozměr v Teplicích, kdy jsem se fotbalem živil deset let, v Ústí už jsem to neměl jako hlavní příjem. Fotbal je o partě a já za klukama byl už na dvou zápasech, šli jsme pak na večeři. V kontaktu jsme a budeme. Fotbalové vazby se těžko přetrhávají, v Ústí je hodně hráčů, s kterými jsem byl v Teplicích. Vždy je rád uvidím a rád s nimi zajdu na kafe.

Tomáš Kučera (vlevo), fotbalista, rapper a nově také producent projektu Kult Liga, který se bude zabývat pohledem do zákulisí i výjimečnými příběhu jednotlivců z fotbalové ligy. První díl bude o Matěji Hybšovi z Bohemians (vpravo), který na podzim onemocněl rakovinou.

Umíte si představit, že byste nehrál už ani na amatérské úrovni?
Zatím ne. Chci hrát, právě i kvůli partě. V životě jsou pro mě fotbal a parta pořád důležité.

Překvapil vás vstup Viagemu do sezony? Čtyři výhry a dvě porážky.
S 12 body a startem může být Ústí spokojené. Nikdo si nemaloval, že profrčí druhou ligou jako třetí a postoupí do první. Asi je to v pohodě.

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

V sobotu vystupujete v Teplicích v kavárně Pond Cafe. O co jde?
Kavárnu provozuje Venca Polák, kondiční trenér teplických fotbalistů, nebo někdo z jeho nejbližších. Pozval mě a já tam budu pouštět DJ set. Je dobré, že Teplice předtím hrají s Jabloncem, tak se přijdu na zápas podívat.

Jste docela na roztrhání.
Pořád v hlavě přeskakuji mezi aktivním tvořením muziky, DJ setem, různými podcasty, ještě do toho řeším, kde budu hrát fotbal. Nebudu říkat, že toho není až moc, zároveň si na to nechci stěžovat, protože jsem za to rád. Je obrovská výhoda, že si víceméně určuji, kdy ty věci budu dělat. Což jsem celý život neměl, na tréninku jsem prostě musel být. Teď si sám stanovím program, nasekám si ho, jak chci. A to je největší rozdíl a výhoda, potažmo nevýhoda, protože to někdy přepálím.

