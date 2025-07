Hudba má přednost, Kučera v Ústí končí. Nechtěl úlevy ani privilegia, ocenil kouč

„V pondělí jsem o tom mluvil s trenérem. Hledáme možný termín mé rozlučky s Ústím. Nejspíš proběhne 18. srpna při příležitosti zápasu s Artisem Brno,“ uvedl Kučera s tím, že pak se vyjádří obšírněji.

Obránce či záložník, v hudebním světě známý pod přezdívkou TK27 značící jeho iniciály a číslo dresu, už jednou profesionální scénu opustil. Když jeho kariéra muzikanta nabrala obrátky a s kapelou získal dvě prestižní sošky Anděla, rozloučil se v létě 2023 s prvoligovými Teplicemi. A přijal ústeckou nabídku, neboť třetiligový program se dal mnohem lépe skloubit s koncertováním.

Jenže teď, když jeho dvouletá postupová mise skončila úspěšně, se znovu postavil na křižovatku. Profesionální fotbal, hudební kariéra, obojí? Vybral si muziku, ale trávníky neopustí, jen zase půjde do nižší, amatérské soutěže. „Kučo, bylo nám ctí s tebou pracovat. Děkujeme ti za profesionalitu, fotbalový um a inteligenci, kterou jsi vnesl do našeho týmu. Chceme ti poděkovat za tvůj přínos pro náš klub,“ napsal Viagem.

Ústeckou etapu si užil i Kučera, jehož písničky spoluhráči v šatně pouštěli. „Dobrý kolektiv je základ každého úspěchu. Ega tady byla, ale šla stranou. V kabině nebyl nikdo, kdo by tam nezapadal nebo se odlišoval. Bavilo mě to hodně!“ svěřil se mistr ligy s Plzní po ústeckém postupu.

Trenéra Svatopluka Habance rozhodnutí zkušeného hráče nepřekvapilo. „Komunikoval se mnou o tom, nebylo to žádná akce šok. Dal si dohromady svůj hudební harmonogram, k tomu má na FAČR nějaké podcasty. Uznal za vhodné, že nechce šidit kapelu ani fotbal, tím pádem u mě ještě víc vzrostl. Neříkal si o úlevy ani privilegia,“ ocenil kouč.

Jeho důvody chápe. „Chce tomu dát servis, aby tou kapelou mohl žít. Na rovinu mi říkal: Už nejsem nejmladší a nechci šidit něco, co mě živí.“

Druholigová štika tím ztrácí lídra na hřišti i v kabině. „Byl to jeden z nejinteligentnějších hráčů, nejen fotbalovým myšlením, ale i lidsky, co jsem poznal. Mnoho kluků se od něj učilo hodně věcí – klid na míči, rozvahu. Ale dokázal i přitvrdit.“

Viagem chtěl přivést posilu na pozici stopera bez ohledu na Kučerovo rozhodnutí, teď je to ještě akutnější.

„Tlačí nás to i proto, že máme našlapaný program, během měsíce odehrajeme sedm zápasů včetně poháru. A na to potřebujeme kádr ještě rozšířit. Majitel je s tím ztotožněný, říká dobře, pojďme najít ne náhradníka, ale hotového hráče do základu.“

Kandidáty už Ústí má. „Jednáme o dvou hráčích, uvidíme, jaký bude posun, podepsaného nic není,“ hlásil Habanec, jehož tým se chystá na středeční třetí zápas druholigové sezony v Kroměříži. Po dvou domácích má Viagem plný počet bodů. „Bylo by to moc hezké udržet neporazitelnost, pozvali bychom tím lidi na sobotní domácí duel s béčkem Sparty,“ přeje si Habanec.