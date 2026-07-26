Blondýn Kott: Když si přijdu moc normální, rozhodím se. A obrat? Úžasný pocit

Viagem přetlačil nováčka Kladno 2:1 díky velkému obratu, který dokonal až v 89. minutě Idumbo.
„Když dáte v jakémkoliv zápase gól v poslední minutě na 2:1, je to úžasný pocit. Ať je to I. B třída, první a druhá liga, Liga mistrů nebo mistrovství světa. Kdo někdy hrál fotbal nebo fandil nějakému týmu, všichni to prožíváme stejně,“ zářil Kott. „Ale taky se mi hodněkrát stalo, že jsem byl na druhé straně.“
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Proti Kladnu byl na té správné, byť vítězství se rodilo těžce. Když Jurčenko proměnil penaltu, jeden z druholigových favoritů znejistěl. „Do penalty jsme měli zápas v naší režii, byť ze hřiště máte trošičku zkreslený pohled. Ale já to cítil tak, že jsem vůbec nevěřil tomu, že by nás mohli nějak ohrozit.“
Inkasovaný gól ale dokáže zamávat i se silnějšími týmy. „Najednou penalta, ťuk, 0:1. Samozřejmě hlava už pracuje, emoce, první kolo. Já jsem navíc z Kladna, byly hecovačky před zápasem. Naštěstí Čoro (David Černý) dal do poločasu strašně důležitý gól,“ ukázal na klíčový okamžik těsně před přestávkou.
Ani ve druhé půli se však hosté nepoložili. „Jejich protiútoky byly fakt nepříjemné, dali tyčku, to bylo klíčové, tam jsme měli štěstí.“
Pro kladenského rodáka Kotta měl zápas zvláštní náboj. „Byl jsem tam odmalička do svých 14 let, bude to ve mně vždycky. Pořád tam bydlím a dojíždím do Ústí, někteří moji kamarádi se tu byli podívat. Jsem rád, že mě dál sledují, i když hraju hodinu a půl od Kladna.“
A bitvy s ním mají vždy říz. „Pamatuju MOL Cup, kdy jsme vedli 4:0, najednou to v 90. minutě bylo 4:4 a rozhodovaly penalty. Tehdy se to přiklonilo k nám jako teď,“ těšilo Kotta.
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Ústí ještě piluje pozměněný herní styl, který zavedl nový kouč David Oulehla, impulsivní šéf lavičky.
„První týden přípravy byl pro nás hodně těžký, než jsme si na to najeli. Hodně řešíme standardní situace, převážně obranné, v těch bychom se chtěli hodně posunout, nedostávat góly. A pak zakládání hry, nebo když jsme v bloku a chceme presovat nahoře,“ popisuje tvořivý záložník nové prvky ve hře Viagemu.
„Snažíme se to plnit, chápeme to dobře, v přátelských utkáních to vypadalo hezky. Ale přijde mistrák, je tam tlak. Někdo se z toho nechci říct pokadí, ale hraje i trošku na jistotu, protože jde o peníze, o čest a o tři body do tabulky.“
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Při vítězném ryku mu naběhly žíly na krku, energií překypoval, že by mu i ČEZ záviděl. Fotbalový trenér David Oulehla si užil hollywoodský debut v ústeckém Viagemu, obrat na 2:1 s Kladnem na startu druhé ligy zpečetěný minutu před koncem pro něj znamená parádní entrée.
„Hlásili návštěvu okolo osmnácti stovek lidí, je výborná, na druhou ligu nadstandard. Užil jsem si to, někdy je fotbal krutý, někdy hezký, my byli šťastnější,“ líčil nástupce Svatopluka Habance. „Výkon nebyl top optimální, to netvrdím, ale něco jsme ukázali a minimálně jsme si za vítězstvím šli.“
Fotbal bavil z obou stran. Ze záporného na kladného hrdinu se v pátek proměnil Belgičan Idumbo. Nejdřív ztropil penaltový faul a nováček vedl, v závěru střelou z otočky završil ústeckou otočku.
„Ztratit v úvodu ligy body, dostali bychom se pod velký tlak,“ odfoukl si Oulehla. „První zápasy bývají ošidné, hrajete s nováčkem, každý očekává výhru 4:0, ale fotbal tak jednoduchý není. Dnes mají všechny týmy ve druhé lize hráče, kteří jsou schopní běhat ve vysoké intenzitě a hrát do bloku. Kladno bylo nepříjemné, tahové, brejkové. Jsem rád, že jsme ho zlomili po standardce, autu, kterým se hodně věnujeme.“
Za domácí naskočily dvě z posil, brankářský obr Holý a drsňák v obraně Yaméogo, jehož se prý bojí i vedoucí mužstva. „Zas tak hrozné to není,“ usmál se kouč. „V kabině je v pohodě, ale je to týpek, který umí zařvat a být nepříjemný. Hrál slušně, přinesl dobrý vzdušný souboj, rozehrávku, nějaké věci musí zlepšit. Holý si splnil svoje.“
Vyrovnával Černý, loni top střelec týmu s devíti góly, ale spíš žolík. Teď naskočil od začátku. „Hrajeme 3-5-2, máme čtyři útočníky, Černého, Marcolina, Fantiše a Diarru. Vědí, že dostanou čas kolem 55 až 65 minut, že je budu točit. Záleží i na soupeři, na to, kterou typologii hráče budeme potřebovat. Jsem rád, že se Černý trefil hlavou v těžké situaci, neměl snadnou pozici.“ Pomohl tím ke sladké Oulehlově premiéře.