To vše dokázal Janotka ve své premiérové sezoně v nejvyšší soutěži. To vše dokázal s hráči, které ještě loni vedl v druhé lize. To vše ve 43 letech, v druhé sezoně coby profesionální trenér.

„Když jsem v létě přicházel z béčka, vysnil jsem si to,“ povídá dojatě. Inspiraci nacházel ve Zdeňku Psotkovi, který stejně jako Janotka postupně povýšil z olomoucké mládeže až k prvnímu týmu a rok nato slavil nečekané čtvrté místo. Jenže Janotkův příběh je ještě silnější.

Byl to právě on, kdo v roce 2012 stál u zisku první trofeje v dějinách Sigmy. Jako pravý obránce zvedl nad hlavu trofej pro vítěze domácího poháru. O třináct let později počin zopakoval jako hlavní trenér. I proto už jej někteří fanoušci Sigmy titulují: „Tomáš Janotka, legenda SK Sigma Olomouc.“