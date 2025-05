Co bude na Spartu platit v takto důležitém zápase?

Věřím v to, čím jsme se prezentovali celou sezonu a co nás zdobilo a dovedlo do finále i k nejlepší šestce v lize. Chceme být nechutní, nepříjemní. Je to ale o tom aktuálním rozpoložení hráčů a sportovní formě v daný moment. Oba týmy budou vyladěné, Sparta se nachystá stejně důsledně jako my a komu to lépe sedne, ten bude úspěšnější.

Sparta také třikrát za sebou v lize nevyhrála a finále poháru je pro ni zřejmě jedinou šancí, jak se probojovat do Evropské ligy. Jak to ovlivní výkon soupeře, pro kterého ještě narostla důležitost tohoto utkání?

Není to liga, oba týmy jsou v MOL Cupu úspěšní. Jedeme cestu nadstandardně skvěle a nejsme ve finále náhodou. Vyřadili jsme Slavii Praha a Baník Ostrava. Zkrátka předvádíme úspěšnou cestu v poháru a liga je jiné sousto. Oni to mají stejně, jinak by tu nebyli. Ale jasně, oni jsou velkoklub, takže o tom, že by měli slabiny, to je těžké spekulovat a vymýšlet. Zkusíme najít recept, tak jako na kohokoliv, ale oni mají dvaadvacet pohárů, my jeden. Nejsme tedy favoriti, ale ani to nikomu netvrdíme, nebráníme se roli outsidera. My z tohoto nastavení v hlavách do zápasů chodíme a vlastně nám to tak nějak vyhovuje.

Klub připomínal svůj třináct let starý úspěch, kterého jste byl součástí na pravém beku. Připomínal jste si toto finále i vy?

Já jsem za tento moment strašně vděčný, nejen za sebe, ale za celou tehdejší kabinu, která takového úspěchu dosáhla. Bylo to neuvěřitelné a krásné. Jsou to přesně ty vzpomínky, které si uchováte, zážitky, které si zapamatujete, ale jen tehdy, když uspějete. Z finále poháru v Jihlavě proti Boleslavi, to si pamatuji jen útržky, ale z Plzně proti Spartě… To je umocněné vítězstvím a ničím jiným. Takový zápas si pamatujete jen tehdy když uspějete a když to nevyjde, je to takové bezpředmětné. Snad zvítězíme a bude zase na co vzpomínat.

Koukal jste na rozhodující gól Michala Vepřeka?

No, s tím odstupem času když člověk vidí ty obrázky... Bylo to rozmazané, s nadsázkou vám to přijde málem černobílé, ale o to víc si toho můžeme teď vážit, že tam zase jsme. Není to samozřejmost, co přichází každý rok. Všichni rádi zavzpomínají a také bychom to zase rádi přetavili v trofej.

Použil jste opět slovo nechutní. Je z toho už takové heslo či motto Sigmy, které má fungovat?

Je to princip naší hry, od kterého se odrážíme. Máme určitou kvalitu kádru, víme, na co máme a na co ne. Takže z toho pohledu, co nás má zdobit, je nasazení, které má nechutnost vyjadřovat, a zároveň i hlad, který k nechutnosti také patří. Hlad po vítězství. Ten musíme také ukázat, jestli chceme vyhrát.

Trenéři Michal Vepřek a Tomáš Janotka při práci.

Zdá se vám situace podobná jako před těmi třinácti lety, kdy Sparta také neměla povedené jaro a „musela“ vyhrát pohár? A bude to zase někdo nečekaný, kdo rozhodne?

Vidím tam strašně moc paralel. A to jsou ty příběhy, co to dělají zajímavé. Zítra ale budeme strašně rádi, pokud nalezneme jakéhokoliv hrdinu, co to zlomí jako Michal tehdy. On nechce být jediný. Ale musí to být branka vítězná, jinak to nebude nic platné.

Používáte tu zkušenost jako motivaci teď?

Vždy se snažím klukům ukazovat takové příklady. Tehdy jsme se zachraňovali, kolem nás byly vynikající celky a my si na pohár zkrátka nemysleli. Ukazuji to klukům a chci, aby uvěřili, že nemožné se může stát skutečností. Žijeme si náš sen, každý zápas v MOL Cupu jsme hráli jako finále, abychom se do toho skutečného zápasu o titul dostali. Takhle jsem to vnímal a kluky tím motivoval. Vždyť oni jsou jedna z generací, od koho se triumf asi tolik nečeká, přitom ho mají na dosah. Je to zároveň strašně blízko i nesmírně daleko.

A první vzpomínka, co vám vyvstane?

Je jich hrozně moc. Hrozně dlouho čekáte, než to vůbec vypukne. Jste nervózní, což je přímo úměrné tomu, o co se zítra hraje. Pořád si promítáte v hlavě scénáře, jaké může ten zápas mít. Víte, že každá chyba bude potrestaná. Musíte se nechat pohltit tím zápasem, nepřipouštět si obavy. No a pak je tam ta euforie ze vstřeleného gólu. Ten tým to rázem úplně semkne, to by mohl být zítra klíčový faktor. Neočekávám přestřelku nebo hurá fotbal. A pak ta vůle to dohrát… Když tři hráči dohrávají v křečích a Radim Kučera křičí na trenéra Petra Uličného, ať už ho proboha vystřídá, zatímco „John“ mu odpovídá, že to dohraje, i kdyby se dělo cokoliv…

Opravdu si takto promítáte celou tuhle emocionální dráhu?

Přesně, celý den je nabitý takovými emocemi, které se navíc stále mění. Pak to z vás úplně spadne po zápase, snažíte se vstřebat všechny ty dojmy. Tihle kluci když si to mají prožít, tak bych byl rád, aby tam měli i ten pocit euforie, protože to je jedinečné.

Jména Michala Vepřeka a Petra „Johna“ Uličného jsou s tím zápasem nedílně spojena. Uličný tehdy trénoval poslední zápas v Sigmě. Co jste si od nich vzal?

Od kouče psychologii s týmem. On dokázal být hodný i zlý. Jekyll a Hyde, jak o sobě někdy říkal. Přísnost ve správný moment opravdu platí a zároveň kouč musí umět to ve správný moment odlehčit, vzít tlak na sebe, žít s nimi. To se snažím dělat také.

No a k Michalu Vepřekovi?

Jak byli Sparťani překvapení, tak jsme byli šokovaní úplně stejně i my. Zítra potřebujeme, aby někdo udělal takovou rozdílovou věc.

VÍTĚZNÝ VLÁČEK. Strojvedoucím slavících Olomouckých se stal brankář Zdeněk Zlámal.

Když dostane Sparta gól, tak v poslední době neotáčí zápasy. Jste si toho vědomi?

Psychologicky to bude stoprocentně důležité. Obecně se zápasy strašně špatně otáčí, i ta aktuální forma obou týmů je taková, že první gól rozhodne. Zároveň jsme si ale zažili zápasy, kdy jsme první gól dostali a dokázali jsme je otočit. Nechci říct, že se k tomu upínáme, ale důležitý faktor to bude.

Sparta ale zase „musí“. Pro vás už je sezona lehčí tím, že je sezona umístěním do šestého místa v lize úspěšná?

Nevidím to tak. Můžeme jít s čistou hlavou potom proti Plzni nebo v posledním kole se Spartou, ale zítra to nepůjde. Tlak na výkon a výsledek je tak velký, že s čistou hlavou do toho jít nemůžete. Rozhodne sebedůvěra a psychická odolnost.

Když by to vyšlo, co by to znamenalo?

Překonané představy o mé první sezoně u A-týmu. Jsem rád, že jsme udělali tolik kroků, které nás dostaly do top šestky a finále. Ale zítra budeme hrát o to, aby ta sezona byla skutečně nezapomenutelná.