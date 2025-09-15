Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

V rodném Rychnově nad Kněžnou nebyl basketbalový tým?
Já basket samozřejmě hrával. Táta byl baskeťák, následně ho i trénoval, a tak to bylo zcela přirozené. Fotbal jsem měl v pondělí, středu a pátek, mezitím jsem dribloval. A byl jsem docela dobrý. Dokonce si vybavuji i nějaké žertíky o zlaté levačce.
Kopete ale pravačkou, ne?
Ano, ale ruku mám silnější levou. Snažím se používat obě, jenže když dojde na dlouhý výhoz, tak míč musí do levačky. Není to úplně standardní, ale má to tak třeba i Keylor Navas či Marc-André ter Stegen.
V osmnácti si vás vytáhla pražská Sparta. Nebál jste se tehdy brutální konkurence?
Když jsem přišel, bylo tam devět brankářů na hlavní tým a rezervu. Devět! Čtyři v áčku a pět v béčku. Navíc Hradec mi tenkrát bodl kudlu do zad, protože můj přestup se dohodl v září, ale přesunout jsem mohl až v lednu, takže jsem půl sezony neměl ideální vytížení. Z těch devíti kluků ve Spartě bylo navíc sedm nebo osm z jedné agentské agentury. Samozřejmě se manažeři a agenti snaží, aby jejich koně hráli, a to v tomhle množství přirozeně nejde. A tak začalo mé kolečko po hostováních.
Dodnes mi fanoušci z Carlisle píšou, že ten skok k mé pravé tyči je jejich nejhezčí fotbalová vzpomínka.