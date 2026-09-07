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Třinečtí fotbalisté stále čekají na výhru. Trenér věří, že to brzy zlomí

Autor:
  18:35

Tomáš Hejdušek | foto: ČTK

Po tom, co fotbalisté Třince v sedmém kole národní ligy prohráli ve Vlašimi 1:2, si jejich trenér Tomáš Hejdušek vyrazil vyčistit hlavu na Ondřejník. „Ne, že by to byla nutnost, ale chtěl jsem. Člověka to osvěží,“ usmál se Tomáš Hejdušek.

Zatím stále čekáte na první výhru. Je to znát na psychické pohodě mužstva?
To mi nepřijde. My na sebe tlak nevyvíjíme. Sice jsme ještě nevyhráli, ale propadli jsme jen v jediném zápase – s Baníkem (1:4). A to jsme hráli i s Ústím nad Labem a béčkem Slavie, které jsou na špici téhle soutěže. Je to sice nepříjemné, ale osobně si z toho nic nedělám. Těšíme se na další zápas a pak na pohár s Mladou Boleslaví (15. září od 16.30 doma). Je jen otázka, kdy tu nešťastnou sérii bez vítězství zlomíme. Děláme maximum, aby tady nebyla nějaká šponovka, skepse. Nic takového.

Přesto, co týmu chybí, aby zvítězil, protože dvakrát jste prohráli jen o gól a čtyřikrát remizovali?
Na hřišti Slavie (2:3) jsme vedli 2:0, teď ve Vlašimi (v pátek 1:2) jsme určitě prohrát neměli. Ale dáme tyčku, břevno. Chybí tomu individuální kvalita, že v daný moment neproměníme šanci. A soupeř, který má větší zkušenosti s druhou ligou, svou šanci dá. K tomu někdy děláme triviální chyby, Vlašimi jsme oba góly darovali.

Opravdu?
První gól dostaneme přímo z rohu a druhý po špatné přihrávce, když Pikolon střílí ze své půlky do naší prázdné branky. Ale my chceme, aby brankáři byli při rozehrávce vysoko. Nejde o systémové chyby, není to o tom, že by si kluci nevěřili. V pátek jsme domácí přestříleli.

Jestli to byl ofsajd, od toho je rozhodčí. Já ho mávat nebudu, řekl Šustr

Potřebujete se se soutěží ještě více sžít?
Ve druhé lize jsem už trénoval, sleduji ji dlouhodobě. Loni postoupila Příbram a deset zápasů neměla bod. Předtím na tom byla stejně Kroměříž a předloni se rezerva Baníku jako nováček zachránila v posledním kole. První půlrok je vždycky takový..., abyste se adaptovali. Na podzim je potřeba udělat co nejvíce bodů a v zimě pořádně potrénovat a mužstvo dobít, aby na jaře bylo ještě lepší. Málokdo se dívá i na to, že po třetí lize jsme měli týden volna a za tři týdny jsme už zase hráli. Druholigové celky skončily minulou sezonu o dva týdny dříve.

Tudíž se stále ještě sehráváte?
To je realita, během krátké letní pauzy mužstvo ani nesehrajete, a buď vsadíte na to, že tým necháte pokupě a postupně ho doplňujete, anebo ho rovnou obměníte, takže než si vše sedne, trvá to pět až deset kol. V létě toho uděláte málo, a pokud vám přijde do kabiny pět a více nových hráčů, chce to určitý čas.

V pátek vás čeká další těžký protivník, od 17.00 hostíte Karvinou, kterou jste v roce 2022 přivedl do první ligy.
Viděl jsem teď skoro všechny její zápasy, několikrát i naživo. Něco na ně nachystáme a utkání bude mít nejenom pro mě, ale i pro kluky náboj. A doufám, že to bude naše první vítězství, že to bude překvapení dalšího kola.

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