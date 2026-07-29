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Teď už mám vážnější roli, ví Grigar. V Opavě je trenérem i náhradníkem náhradníka

Jiří Seidl
  10:03
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář Tomáš Grigar při děkovačce. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...
Antonín Kinský a experti Tomáš Grigar (nahoře) a Laco Bittner (dole).
51 fotografií
Jiří Ciupa, Stefan Jovanoski a ... Tomáš Grigar. To je trojice brankářů na soupisce fotbalistů Slezského FC Opava. Osmadvacetiletý karvinský odchovanec Ciupa je v Opavě od minulé sezony a před tou nynější klub získal na hostování z Mladé Boleslavi dvacetiletého Severomakedonce Jovanoského. A třiačtyřicetiletý Grigar?

Ten přišel před tímto ročníkem národní ligy z Ústí nad Labem s koučem Svatoplukem Habancem jako trenér gólmanů. V opavském realizačním týmu nahradil rovněž bývalého skvělého brankáře Martina Vaniaka, jenž zamířil do Artisu Brno.

„Řešili jsme pozici třetího brankáře a Tomáš neustále létá jako štika,“ vysvětlil trenér Habanec, proč je Grigar i na soupisce.

„Jen se mu zdá, že ještě lítám. Vždycky zakopnu a ono to vypadá dobře,“ usmál se Tomáš Grigar, jenž v první lize odchytal 24 zápasů za Spartu, s níž má dva tituly, a 346 za Teplice, s kterými vyhrál domácí pohár.

Aktivní hráčskou kariéru ukončil minulou sezonu v Ústí nad Labem. Vážně ji uzavřel?

„Opravdu jsem před měsícem skončil, ale pořád jsem připravený zaskočit,“ odpověděl Tomáš Grigar. „Třetím gólmanem jsem i proto, že jsme chtěli ušetřit nějaké peníze, když to takhle řeknu. Rozhodně se ale do branky tlačit nebudu. Máme tady dva dobré gólmany.“

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Stanislav Habanec upozornil, že Grigar je v Opavě primárně jako trenér brankářů.

„Nechci nic přivolávat, ale pokud by se něco stalo, nebudeme se bát Tomáše do branky dát,“ dodal Habanec.

„Pokud se oba naši brankáři nezraní, nehrozí, že by Tomáš nastupoval, ale když byla ta možnost, tak jsme ho zaregistrovali i jako hráče,“ uvedl výkonný ředitel Slezského FC Filip Labuda.

Grigar si každopádně zvyká na novou roli trenéra.

„Není to jednoduché. Učím se každým dnem,“ připustil. „Když jsem byl na hřišti, tak jsem nějak věděl, co a jak udělat. Teď si jako trenér potřebuju lecjaký cvik vyzkoušet, aby to mělo smysl.“

Začíná pracovat i na tom, aby získal trenérskou licenci. „Jsem domluvený s Martinem Latkou (předsedou představenstva a spolumajitelem klubu), že si ji musím dodělat.“

Tomáš Grigar se v Opavě narodil, ale s velkým fotbalem začínal ve Vítkovicích a žil v Ostravě. „Hrával jsem za Vítkovice, ale chodil jsem fandit na Bazaly, protože Baník je velký klub,“ připomněl opavského soka. „Ta rivalita je užitečná, má to náboj, ty vzájemné zápasy, a tak doufám, že se s nimi brzo setkáme v první lize.“

V té nynější se Opavští utkají alespoň s druholigovou rezervou Baníku, a to 23. října od 18.00 na svém stadionu. „Slyšel jsem, že i při utkání s ostravským béčkem byl v Opavě plný stadion a byl to pěkný fotbal,“ podotkl Grigar.

Těší ho, že hned po aktivní hráčské kariéře dostal nabídku trénovat brankáře v rodné Opavě. „To se každému nepoštěstí,“ uvědomuje si. „Jsem rád, že znám zdejší prostředí, tři vesnice vedle mám rodinu...“

Leč sám se svými nejbližšími žije už nějakou dobu u Prahy. „Máme to nastavené tak, že dojíždím. Rozhodli jsme se tak i kvůli dětem, aby zůstaly na svých školách.“

Jaké jsou vůbec jeho prvotní dojmy z nového angažmá?

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Ústecký brankář Tomáš Grigar.

„Super, všechno je fajn. Když začnu u gólmanů, tak jsou tady dobří kluci, hlavy mají nastavené dobře. Mužstvo je zdravé, i když... Jsou v něm takoví samí hodní kluci, takže by to chtělo i nějakou větší potvoru,“ uvedl Tomáš Grigar.

Porovnávat může s Ústím nad Labem, kde tamějšímu klubu po odchodu z Teplic pomohl k postupu do národní ligy, kterou tam celou v minulé sezoně odchytal.

„Je to podobné, ale samozřejmě, tam jsem byl hráč, byl jsem furt v kabině, takže jsem zažil velký kopec srandy, fakt jsem se tam každý den nasmál. Tady jsem už ve vážnější roli.“

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