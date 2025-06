Ostatně, ani když přijde řeč na vnadné ústecké moderátorky, kterým se jen těžko kouká do očí, před svou drahou polovičkou nedělá drahoty.

„Doma jsou řeči: Bacha na ty moderátorky! Já namítám: Prosím tě, ony přijdou na zápas, vidíme je minutu po konci na rozhovoru a pak už nic,“ mávl rukou. „A navíc, ony se celkem hodně střídají. Když se konečně naučím jedno jméno, nahradí ji další. Ale mají přednosti!“

Smích a dobrá nálada je v ústeckém týmu na místě. Viagem, klub svérázného majitele a neotřelého marketingu, strčil soupeře v třetiligové skupině B do kapsy a teď mu zbývá poslední, který mu přehradil cestu do druhé ligy. Domažlice v baráži coby král áčkové tabulky. Start ve středu na západě Čech, cíl ve městě na Labi v sobotu.

„Těším se, bude to mít náboj. Od chvíle, co jsme první, je naše tempo ospalejší. Baráž nás snad nakopne,“ vyhlíží Grigar dvojboj o všechno. Na spekulace, že Domažlice ani postoupit nechtějí, nedbá. „Slyšel jsem nějaké zvěsti, ale na papíře jsem je neviděl. Budeme makat do poslední chvíle.“

Dva tituly oslavil Grigar se Spartou, teplickou ikonu z něj udělalo 15 odchytaných sezon za skláře, se 117 ligovými nulami je trojkou v historickém žebříčku nejvyšší soutěže. Přesto nad Ústím neohrnuje nos, naopak je z angažmá po necelém roce nadšený.

„Chybu jsem neudělal. Je tady dobrá parta, super kluci a fotbalisté, hrajeme pěkně, vítězně jdeme i do zápasů venku. Spokojenost!“

Kabina je téměř ligová, skoro co jméno, to minulost na elitní scéně. A občas to mezi osobnostmi zdravě zajiskří. „Někdy je na tréninku blázinec, protože každý si řekne to svoje, pokřikuje na sebe hodně lidí naráz. Ty sis měl naběhnout! Ty se posuň! Ne, ty jsi to udělal špatně,“ líčí Grigar, jak na sebe ega narážejí. Což prý není na závadu. „Já jsem za to rád. Je správné si všechno vyříkat, ne mlčet. Lepší než mrtvý mančaft. Vedení tým poskládalo dobře, není tady žádný debil, který by rozvracel kabinu.“

Partu prověří až porážky, tenhle test Viagem zatím minul. Ve třetí lize nenašel konkurenta. „Na rovinu: jde vidět, že soupeři chodí do práce, že nejsou profesionálové. Když napadají, tak my jsme kombinačně silní, prohodíme si míč a oni jen běhají. V lize trenéři radši velí, ať míč kopneme dopředu, tady víme, že si ho můžeme rozehrát v šestnáctce.“

Což pro brankářského nezmara znamená, že se mezi třemi tyčemi mění často jen v diváka. Na podzim Grigar doma nedostal ani gól, to je unikát. „Kolikrát vzadu jen stojím, většinou tlačíme. Zápasy jsou o jedné, dvou, maximálně třech šancích,“ připouští, že nemá tolik práce jako v lize. O to je jeho úkol složitější. Není zahřátý, zasahuje zčistajasna. „Přesně proto přišel, aby předvedl jeden zázračný zákrok, který tým zklidní,“ oceňuje veteránův přínos sportovní manažer Lukáš Zoubele.

I proto s ním prodloužil smlouvu jako s prvním. „Necukal se, hodně rychle podepsal. Naše spolupráce má parametry. Věděli jsme, že potřebujeme posílit skrz centrované míče, organizaci hry, respekt na hřišti i v kabině. Všechno Tomáš přinesl,“ chvalozpívá manažer.

Grigar, rodák z Opavy, už deset let kontrakty natahuje po roce. „Ale myšlenky na konec kariéry jsem neměl. Máme postoupit do druhé ligy, chci si ji vyzkoušet, jestli bude forma a trenér mě do brány dá,“ mrkl. „Užiju si to. Horší to bude kvůli rodině, bude se jezdit po celé republice. Letos jsem byl o sobotách a nedělích doma.“

Příjemná změna oproti hektickému ligovému kolotoči. Ústí doma nastupuje v pátek. „Za mě ideální. Sobota a neděle byla volná, konečně jsem mohl na výlet s rodinou. Patnáct let jsem byl pořád pryč, o víkendu jsem je neviděl.“

Pokud Viagem svoji misi splní, Grigara jeho rodina o nadcházejícím víkendu taky nejspíš neuvidí. Oslavy budou dlouhé.