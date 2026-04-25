Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

Grigar si připsal už páté čisté konto v letošní sezoně, doma udržel nulu potřetí v řadě. Viagem se přibližuje barážovým příčkám, na postup do první ligy chce zaútočit do tří let. „Rád bych u toho byl, ale nesmí najít lepšího gólmana, jinak půjdu pryč,“ zopakoval nezmar s úsměvem.
|
Klub s ním nejspíš už nepočítá ani jako s dvojkou. „Já bych to skousl, ale když najdou lepšího, budu končit, tak je to dané. Hledá se i trenér gólmanů. Co jsem slyšel, už to skoro mají. Já si tu budu plnit povinnosti do 30. června, pak se uvidí, co z toho vznikne,“ řekl Grigar, který ve Viagemu brankáře i cepoval. „Už dva roky vedu kluky v áčku a dorostence, rád u toho zůstanu, ale není to na mě.“
Grigar je ikonou českých trávníků, v nejvyšší soutěži má čísla, která berou dech a řadí ho do Klubu legend: 20 sezon, 376 zápasů a 117 nul, díky kterým je třetí v historickém žebříčku za Jaromírem Blažkem a Martinem Vaniakem. Statistici mu napočítali i sérii 408 minut bez gólu. Se Spartou získal dva tituly, stálicí se stal až v Teplicích.
V létě 2024 se po odchodu ze Stínadlel ujal role jedničky ústecké fotbalové štiky, pomohl k hladkému postupu z třetí ligy, teď je oporou i ve druhé. Často v brance čaruje.
„Grigy často stojí v nějakém úhlu, že ho míč trefí nebo ho vyboxuje, vytěsní. To už je jeho um, jeho postava a zkušenost,“ blahořečí jej ústecký trenér Svatopluk Habanec.
I po čtyřicítce se rodák z Opavy cítí dobře, končit kariéru nechce. „Zdraví zatím drží a dokud to půjde, budu chytat. Jestli to bude druhá liga, třetí nebo divize, to je mi jedno.“
|
Ústí se na jaře rozjelo, vyhrálo šest z posledních sedmi zápasů. „Proti podzimu, kdy jsme dostávali hodně branek, teď hrajeme dozadu výborně, dopředu ještě lépe. Vítězství 3:0 nad Žižkovem potěší. Škoda prohry v Prostějově, kde jsme byli jednoznačně lepší, mohli jsme si přivézt výhru i odtamtud. Byla by dobrá sranda, kdybychom se dostali do baráže.“
A pro Grigara i velká motivace ukázat, že je stále v top formě.