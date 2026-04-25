Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:25
Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke konci. Ambiciózní klub za veterána shání náhradu. „Dostal jsem informaci, že si hledají brankáře od nové sezony. Pokud najdou, já končím,“ prozradil bývalý brankář Teplic či Sparty po páteční výhře Viagemu 3:0 nad Žižkovem.
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář Tomáš Grigar při děkovačce. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Grigar si připsal už páté čisté konto v letošní sezoně, doma udržel nulu potřetí v řadě. Viagem se přibližuje barážovým příčkám, na postup do první ligy chce zaútočit do tří let. „Rád bych u toho byl, ale nesmí najít lepšího gólmana, jinak půjdu pryč,“ zopakoval nezmar s úsměvem.

VIDEO: Zákrok roku? Pětiletky? Kariéry? Nezmar Grigar v generálce ohromil

Klub s ním nejspíš už nepočítá ani jako s dvojkou. „Já bych to skousl, ale když najdou lepšího, budu končit, tak je to dané. Hledá se i trenér gólmanů. Co jsem slyšel, už to skoro mají. Já si tu budu plnit povinnosti do 30. června, pak se uvidí, co z toho vznikne,“ řekl Grigar, který ve Viagemu brankáře i cepoval. „Už dva roky vedu kluky v áčku a dorostence, rád u toho zůstanu, ale není to na mě.“

Grigar je ikonou českých trávníků, v nejvyšší soutěži má čísla, která berou dech a řadí ho do Klubu legend: 20 sezon, 376 zápasů a 117 nul, díky kterým je třetí v historickém žebříčku za Jaromírem Blažkem a Martinem Vaniakem. Statistici mu napočítali i sérii 408 minut bez gólu. Se Spartou získal dva tituly, stálicí se stal až v Teplicích.

FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Domácí brankář Tomáš Grigar v bílo-zlatém dresu.

V létě 2024 se po odchodu ze Stínadlel ujal role jedničky ústecké fotbalové štiky, pomohl k hladkému postupu z třetí ligy, teď je oporou i ve druhé. Často v brance čaruje.

„Grigy často stojí v nějakém úhlu, že ho míč trefí nebo ho vyboxuje, vytěsní. To už je jeho um, jeho postava a zkušenost,“ blahořečí jej ústecký trenér Svatopluk Habanec.

I po čtyřicítce se rodák z Opavy cítí dobře, končit kariéru nechce. „Zdraví zatím drží a dokud to půjde, budu chytat. Jestli to bude druhá liga, třetí nebo divize, to je mi jedno.“

Pán domu Grigar o ústecké štaci či moderátorkách: Žena říká, bacha na ně!

Ústí se na jaře rozjelo, vyhrálo šest z posledních sedmi zápasů. „Proti podzimu, kdy jsme dostávali hodně branek, teď hrajeme dozadu výborně, dopředu ještě lépe. Vítězství 3:0 nad Žižkovem potěší. Škoda prohry v Prostějově, kde jsme byli jednoznačně lepší, mohli jsme si přivézt výhru i odtamtud. Byla by dobrá sranda, kdybychom se dostali do baráže.“

A pro Grigara i velká motivace ukázat, že je stále v top formě.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Uhrinčať: Víme, o co hrajeme. Nechceme jen koukat, co se děje kolem nás

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V pražském Edenu prožil Jakub Uhrinčať snový ligový debut. V prvním zápase, do kterého v české nejvyšší soutěži loni v létě nastoupil, v úvodním kole letošního ročníku Hradci pomohl k remíze 2:2....

25. dubna 2026  9:41

Olomouc v boji o šestku doufá v zázrak na Slavii. Kováč před derby burcuje

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Vybavíte si ještě závěr základní části minulé sezony Chance Ligy? Aby fotbalisté Sigmy pronikli do skupiny o titul, potřebovali v posledním kole zvítězit nad Českými Budějovicemi a zároveň doufat, že...

25. dubna 2026  9:19

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní...

25. dubna 2026  8:58

Skotský sparťan Irving: Teď už prý se Součkem kamarádi nebudeme

Premium
Andy Irving ze Sparty na hřišti Alkmaaru.

V sobotu ho čeká šichta na Bohemians. Ještě před nadstavbou zkusí Andrew Irving s fotbalovou Spartou znovu zatlačit na vedoucí Slavii. A v neděli? Zůstane přilepený u televize, aby držel pěsti...

25. dubna 2026

Nottingham zvítězil v Sunderlandu 5:0 a učinil velký krok k záchraně

Nottinghamský záložník Morgan Gibbs-White posílá míč do brány Sunderlandu.

Fotbalisté Nottinghamu zvítězili v anglické Premier League na hřišti Sunderlandu 5:0 a udělali velký krok k záchraně. Na sestupové pásmo mají náskok osm bodů. Osmnáctý Tottenham s brankářem Antonínem...

24. dubna 2026  23:19

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký kapitán...

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Pomalu se vrací také Hložek

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25,  aktualizováno  21:04

Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své...

24. dubna 2026  18:20

Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Usedl a tři čtvrtě hodiny odpovídal pro klubovou televizi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický rozebíral nejpalčivější problémy, které aktuálně ve fotbalové Spartě řeší. „Emoce se snažím potlačit, ale...

24. dubna 2026  17:27

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

Prestianni pyká šest utkání, Viníciuse neurazil rasisticky, ale homofobně

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Gianluca Prestianni z fotbalové Benfiky dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off...

24. dubna 2026  15:18

