Chrudimský záložník Dostálek před Zbrojovkou: Není proč se bát

„My máme nahráno, což může působit v náš prospěch. Zbrojovka doma bude muset, my tam můžeme jenom získat,“ pokračuje středopolař. Sílu protivníka si však uvědomuje dobře. Aby ne - Zbrojovka na podzim v Chrudimi otočila zápas z 0:1 na finálních 4:1, když tři góly nasázela v průběhu posledních dvaceti minut, a Východočechům zbyly jenom oči pro pláč.

„Ondra Kesner dával první gól a Ondra Vencl měl velkou šanci na 2:0, ale nevyužil ji,“ vybavuje si Dostálek. „Vojta Řezníček si pak dal vlastňák do kabiny... Škoda, že jsme poločasové vedení neudrželi, Brno později ukázalo svou sílu. Člověk s nimi nesmí udělat chybu, jinak to potrestají. Ve druhé lize je Zbrojovka určitě jedním z nejlepších soupeřů,“ konstatuje.

K obratu Brňanů tehdy zavelel Adam Fousek, kterého Dostálek dobře zná z angažmá v Pardubicích. Ten dal za poslední čtyři kola tři branky, i když při čtvrteční remíze 1:1 v Hradci vyšel naprázdno.

„Adam se pěkně rozehrál, patří k jejich tahounům, kope penalty. Nám loni dal gól i za Pardubice. Má výbornou levačku, na druhou ligu je to nadstandardní fotbalista. Jeho kariéru na dálku sleduju a držím mu palce. Má formu, budeme si na něj muset dát pozor,“ podotýká Dostálek. V útoku je podle něho Zbrojovka vůbec nebezpečná - ostatně, v nastřílených gólech s 54 soutěži jasně dominuje.

„Mají to opravdu dobře poskládané,“ míní Dostálek, „i vzadu, kde vládne kapitán Dreksa. Ale nebude to pro ně jednoduché. Budou se do nás tlačit, chtít brzo rozhodnout. Asi se budeme bránit, uvidíme.“

Na stadiony od pondělka může až 2 500 diváků v oddělených sektorech po 500. V Chrudimi však při středeční remíze 1:1 s Prostějovem tuhle kvótu využít nemohli, protože byli schopni vyčlenit pouze jeden. V Králově Poli se pořadatelé povolenému limitu nejspíš budou blížit mnohem víc.

„Těším se na to,“ přitakává Dostálek. „Nálada tam je bojovná, hráči i diváci jsou hladoví po postupu. Udělají dobrou kulisu,“ míní.

S energií by jeho mužstvo navzdory jednomu „anglickému“ týdnu za druhým nemělo mít velký problém. Trenér Jaroslav Veselý hráče často točí a rád sáhne ke všem pěti střídáním, která koučové mají ve zhuštěném režimu k dispozici.

„Vytížení je v pohodě. Máme teď vlastně skoro dvě jedenáctky, takže je dobré, že se to takhle prostřídá. A vychází nám to celkem i výsledkově,“ myslí si záložník Dostálek.