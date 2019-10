Čelůstka po prohraném derby: Co jsem měl na noze, musí být gól

„To, co jsem měl na noze já, tak musí skončit gólem,“ bědoval například pardubický zadák Tomáš Čelůstka, jenž narážel na moment z 89. minuty, kdy běžel sám na brankáře Hradce Radima Ottmara, ale ten jeho pokus vytěsnil.



Tou dobou už Pardubice dávno prohrávaly 0:1, když ve 14. minutě hlavičkou po rohu uklidil balon pod břevno kapitán Votroků Jakub Martinec.

„Jen jsem se otáčel a viděl, že ten hráč visí ve vzduchu v podstatě sám, trefil to dobře. Šmíďák (brankář Nicolas Šmíd) si na to sáhl, ale ta hlavička byla tak prudká, že víc se asi udělat nedalo,“ uznal zklamaný Čelůstka. „Nebyli jsme horší. Hradec jsme tlačili a troufnu si říct, že kromě té standardky neměl vůbec nic. Ale bohužel...,“ dodal.

Osmadvacetiletý obránce byl prakticky u všeho nejdůležitějšího na pardubické straně. V jednapadesáté minutě třeba centrem vybídl Pavla Zifčáka, ale jeho hlavička prolétla jen těsně kolem Ottmara. Další slibnou příležitost pak deset minut před koncem promarnil i kapitán Jan Jeřábek, když v dobré pozici vysoko přestřelil...

„O poločase jsme si v šatně říkali, že ještě musíme přidat. Víc se tlačit dopředu a víc si věřit, troufat si... Myslím si, že jsme to všechno splnili, měli jsme šance, ale odjíždíme zklamaní,“ opakoval Čelůstka.

Po celou dobu utkání v Hradci silně pršelo, fanoušci bez pláštěnek a deštníků byli „durch“ a dost to odnesl i trávník. Na to se ale krajní bek Pardubic vymlouvat nechtěl.

„Podle mě byl terén dobrý, dal se na něm hrát kombinační fotbal. Možná se to hřiště trochu trhalo, ale nemyslím si, že by to bylo nějak špatné a znemožňovalo nám to hru,“ řekl.

Fotbalisty teď čeká reprezentační pauza, Pardubice další utkání ve druhé lize sehrají až 19. října, kdy ve dvanáctém kole doma přivítají od 10.15 Třinec.