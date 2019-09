Vše je perfektní, libuje si nejlepší pardubický střelec Čelůstka

„Byl to těžký zápas, protože bylo strašné dusno a trochu nám to ztěžovalo náš fotbal. Jsem však moc rád, že jsme to zvládli, máme tři body a pokračujeme na vítězné vlně. Je to perfektní,“ libuje si obránce Tomáš Čelůstka v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.



Tým hledá hlavně náhradu za Petráně, prozatím to však bere na sebe právě Čelůstka. Jeho gól ve 28. minutě utkání s Vítkovicemi na 3:1 znamenal, že osmadvacetiletý zadák je v tuto chvíli se třemi zásahy překvapivě nejlepším pardubickým střelcem.

„Před sezonou bych tomu asi těžko věřil, ale v tuhle chvíli o to vůbec nejde. Jsem rád, že nám šlape celý tým, a moc si to užívám,“ vzkazuje spoluhráčům Čelůstka.

Základ páteční výhry ve Vítkovicích Pardubice položily již v 6. minutě, když se prosadil středopolař Tomáš Solil.

„To nám rozhodně pomohlo. Sice jsme pak krásnou střelou z dálky (od vítkovického Filipa Zorvana) dostali gól na 1:1, ale nepoložilo nás to,“ je rád Čelůstka.

Naopak: v šestadvacáté minutě hostům vedení proměněnou penaltou vrátil kapitán Jan Jeřábek a dvě minuty po něm výhru stvrdil právě Čelůstka.

„Pak už jsme hráli dobře, zkušeně... Prostě perfektní, jsem strašně rád,“ opakuje Čelůstka.

Co se týče jeho letošního třetího zásahu, byl prvním ze hry, protože předchozí dvě trefy si bratr Ondřeje Čelůstky nachystal ze standardních situací.

„Dostal jsem křižný balon, hezky se mi nabídl Solda (Tomáš Solil), kterému jsem dal přihrávku a seběhl si za něj do šestnáctky. Sklepl mi to a z úhlu jsem poslal míč po zemi na zadní tyč,“ popisuje svůj gól Čelůstka. Vzhledem k tomu, že je původem ze Zlína, po utkání neodcestoval se svými spoluhráči do Pardubic, ale zdržel se doma.

Další duel totiž Východočechy čeká až po „repre“ pauze. 14. září vyzvou Pod Vinicí v 10.15 Duklu Praha.