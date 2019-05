Derby je o srdci. A to my rozhodně máme, tvrdí pardubický Čelůstka

„Bude to úplně jiný zápas než všechny ostatní,“ říká o nadcházející bitvě krajní bek Pardubic Tomáš Čelůstka.

„V derby se maže to, co se událo předtím. Je o bojovnosti a o srdci, které rozhodně máme. Nebojím se o nás. Věřím, že když do utkání tyhle věci dáme, štěstí se přikloní na naši stranu,“ míní 27letý obránce, podle něhož by domácímu mužstvu k prestižnímu triumfu nad Hradcem mohly dopomoci i standardní situace.

Na podzim Pardubičtí s Votroky venku padli vysoko 1:4, když stejné skóre na výsledkové tabuli svítilo už v poločase.

Ale Čelůstka se k tomuhle duelu moc vracet nechce: „Tam se nám to nevyvedlo v žádném směru, ale v hlavách už jsme na něj zapomněli. Doma hrát umíme, jsme tu silní. Věřím, že teď Hradec zlomíme.“

Pardubice jsou aktuálně sedmé a tabulkou už nejspíš moc nepovyskočí. To čtvrtí Votroci stále usilují o barážovou třetí příčku, kterou dvě kola před koncem soutěže drží s dvoubodovým náskokem na ně brněnská Zbrojovka.

„Mají nebezpečnou hlavně zálohu na krajích,“ podotýká Čelůstka. „S tím si budeme muset poradit.“

Zajímavostí je, že minulou neděli, kdy Hradec doma přemohl 2:0 soka z Ústí nad Labem, jeho trenér Zdenko Frťala poslal opory Adama Vlkanovu a Filipa Zorvana, obyčejně operující v záloze, do obrany. I Čelůstka tenhle krok dobře zaregistroval. „Těžko říct, s čím půjdou do zápasu s námi. Je dost možné, že to byl taktický tah trenéra Frťaly a že na derby připraví úplně jiné rozestavení a udělí hráčům jiné pokyny,“ přemítá Čelůstka.

Ten vyhlíží výjimečnou návštěvu - ostatně, v Hradci loni v listopadu na derby dorazilo 1 950 lidí.

„Myslím, že bude hezká atmosféra na obou stranách, ale speciálně se těším na naše fanoušky, protože jsou skvělí. Doma nám vytvářejí skvělou kulisu. Chtěl bych, aby přišli v co nejvyšším počtu a aby nás hnali za vítězstvím,“ přeje si.

Pardubice na tříbodový zisk čekají od 4. května, kdy na vlastním trávníku zdolaly 3:1 Znojmo. Od té doby dvakrát remizovaly: 0:0 opět doma se Sokolovem a 3:3 na hřišti Táborska.

„Co naší hře momentálně chybí? Těžko říct. Bojovnost i zápal do hry tam jsou. Možná, že jsme trochu ztratili na fotbalovosti, lehkosti. Jinak do těch zápasů jdeme naplno, snažíme se odvést maximum,“ myslí si Čelůstka.

Nic to však nemění na faktu, že posledně v Táboře na sebe byli fotbalisté hodně nasupení.

„Když vedete 3:0 ve 22. minutě a nakonec nevyhrajete, je to pro vás samozřejmě ztráta,“ přiznává Čelůstka. „Po tom našem třetím gólu jsme úplně vypadli ze hry a valilo se to na nás. Bohužel jsme soupeře nechali vyrovnat a zůstal nám jenom bod. A ve finále jsme za něj ještě mohli být rádi - domácí nás pak ještě přitlačili. Je to velká škoda,“ dodává pardubický zadák.