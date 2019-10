Dva góly Plzni a ráno do práce. Střelec z Chlumce: Nic podobného už nezažiju

V Čechách třetí liga nemá lepšího střelce, než je sedmadvacetiletý Tomáš Bastin. V aktuální sezoně už nastřílel deset gólů.

V létě přišel z Převýšova, který právě do Chlumce před sezonou prodal třetiligovou licenci. Teď mužstvo, které ještě na jaře hrálo zápasy krajského přeboru, zaujalo v poháru.

Po skalpech Příbrami a Bohemians trápilo v osmifinále i Viktorii Plzeň (3:4 v prodl.). „Fantastický zážitek,“ přikyvoval Bastin, po jehož trefách outsider ve druhém poločase vedl 2:0.

Jaké to bylo?

Čekali jsme, že to bude vypadat trochu jinak. Plzeňáci nás asi trochu podcenili, byli rozhození i z toho terénu, protože jsou zvyklí na lepší, a v prvním poločase jim svítilo do očí sluníčko. My toho využili, úvodní hodinu jsme s nimi drželi krok fyzicky i fotbalově, ale pak tam poslali Limbu (Limberský) s Krmelcem (Krmenčík) a projevila se jejich síla.

Vedli jste o přestávce a hned po ní jste skóre zvýšili, začali jste věřit v zázrak?

Věděli jsme, že je to dobrý výsledek, že přesně tohle lidi chtěli. Doufali jsme, že to zvládneme až do konce. Ale dopadlo to asi, jak mělo. To už by bylo přece moc!

Ale když Plzeň během devíti minut zápas zvrátila, vy jste ještě našli síly na vyrovnání.

Byla to rána do zad, ale stalo se. Kousli jsme se, mákli jsme a v závěru to tam ze standardky dotlačili. Myslím si, že to byla po devadesáti minutách spravedlivá remíza.

Co cítíte teď? Euforii? Zklamání?

Před zápasem jsme ani nepřemýšleli, že by to mohlo dopadnout takhle. Ale jasně, že když to v šedesáté minutě bylo dva nula, tak už tolik času nezbývalo. Jenže Plzeň pak opravdu potvrdila kvalitu.

Kolik sil vám zbylo na půlhodinové prodloužení?

Vůbec na to nejsme zvyklí, takže jsme sami byli zvědaví, jak to bude vypadat. Ale řekl bych, že jsme to zvládli se ctí. Nemáme se za co stydět.

To rozhodně ne.

Byl to pro nás svátek. Jen mě mrzí, že ty moje dva góly nevedly k úspěchu. Všichni jsme si to ale užili. A zítra zase jdeme do práce.