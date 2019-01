Výhra nad lídrem Slovenska potěší, ale je to jen příprava, shodli se Brňané

Všechny branky pondělního finále závěrečného klání zimní ligy, která vyvrcholila na Maltě, padly během prvního poločasu. Pavlík se trefil těsně před přestávkou po Šumberovi s Barišem.

„Za výsledek 3:0 jsme rádi, protože jsme celý turnaj nedostali gól a to se cení,“ pochvaloval si Pavlík po posledním „soutěžním“ utkání maltského soustředění, kterému na národním stadionu Ta’ Qali přihlížely desítky příznivců.



Ve středu ještě Zbrojovku čeká přátelský duel s domácími Hibernians FC, na který by podle organizátorů mohlo místních fandů dorazit o něco více.

Jaké to je porazit první tým slovenské ligy?

Na to se nehraje, je to akorát příprava. Ale potěší to.



Trenér Šustr: Kluci mají důkaz, že cesta, kterou chceme jít, je správná „Vidím to podobně,“ reagoval brněnský trenér Pavel Šustr na tvrzení hráčů, že porazit Slovan Bratislava je příjemné, ale zároveň jde stále pouze o přípravu. Pochvaloval si ale přístup svých svěřenců ve finále turnaje: „Pro kluky to je důkaz toho, že cesta, kterou chceme jít, je správná. Ověřili si, že bez pracovitosti a hry na doraz se vyhrávat nedá. Zápasy na Maltě nám ukázaly, že pokud hráče dobře vedeme, jsou schopní podávat adekvátní výkony. Ještě ale potřebujeme pracovat na držení míče. Plus musíme prohlubovat věci, které se nám daří.“

Stejně jako výkon Zbrojovky?

Věděli jsme, že Slovan je složený z hodně kvalitních individualit, přistoupili jsme k tomu tak, že bojovností, agresivitou a hlavně týmovostí můžeme uspět, což se nám podařilo. Plnili jsme si do posledního detailu věci, které jsme si řekli před zápasem.



Na jaře budete ze sedmého místa nahánět postup do první ligy. Úspěch ve finále zimní ligy povzbudí, co myslíte?

Loni jsme Tipsport ligu vyhráli a spadli jsme... Letos jsme ji zase vyhráli, tak věřím, že tentokrát postoupíme. Pořád to máme ve svých rukou, známe cíle ze začátku sezony. Po podzimu nejsme spokojení. Víme, co musíme udělat a jak musíme zabrat, abychom cíle splnili. Sami sebe jsme dostali do takové pozice a Brno každopádně patří do ligy. Musíme si sami pomoci zpátky.



Kouč Šustr je velký patriot a zmiňoval, že se hrdost na Zbrojovku snaží přenést i na hráče. Vnímáte to?

Trenér má takovou bojovnickou povahu, snaží se to do nás vštěpit a myslím, že se mu to daří. Ale každý má rád něco jiného: někdo klid, jiný zase v uvozovkách potřebuje nakopat do zadku před zápasem. Myslím, že to všichni zvládáme. Když to náhodou někdo odbývá, trenér si ho vezme do parády a postaví ho do latě.



Jak hodnotíte přesun závěru turnaje na Maltu a možnost tady trénovat?

Je to fajn zpestření přípravy, vyjdete na přírodní trávu, ač včera jsme pro nepřízeň počasí museli trénovat na umělce. Hodnotím to velice kladně.