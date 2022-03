Zpověď fotbalistky Bolfíkové: Děcák mě vysvobodil, mámě jsem odpustila

Dnes už teplická fotbalistka stojí i díky projektu Restart na vlastních nohách, matce odpustila a žije si svými vlastními sny. Ve fotbale by to ráda dotáhla do první ligy, chystá se studovat vysokou školu se zaměřením na sport a touží se vypravit do její zamilované Ameriky.

„Myslím si, že každému člověku někdy přijde do cesty překážka, kterou úplně nečeká a není na ni připravený. A je na něm, jestli bude bojovat a něco z toho vytěží. Já vytěžila maximum a snažím se to předávat dál. Děcák není žádný strašák,“ říká drobná sportovkyně, kterou nevlídný osud nezlomil.