Rána pěstí, hrozba stávky! Teplický svaz bouři rozhodčích uhasil a varoval kluby

Petr Bílek
  13:00
Kalich přetekl. Rozhodčí v teplickém okrese zvažovali stávku kvůli agresivitě, která v nižších soutěžích eskaluje, i kvůli liknavosti klubů ohledně pořadatelské služby. Rozbuškou byla rána pěstí do spánku sudího zápasu 8. ligy Lahošť – Hrob od opilého fanouška. Situaci uklidnil teplický svaz v čele s předsedou Rudolfem Řepkou. Klubům rozeslal dopis, v němž mimo jiné zvýraznil právo rozhodčích utkání nezahájit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Je logické, že po posledním incidentu měli rozhodčí strach. Většina chtěla stávkovat, ať se kluby probudí a začnou jednat,“ uvedl Řepka, který je zároveň ředitelem prvoligového FK Teplice. „Sedli jsme si s vybranými členy výkonného výboru, komisí rozhodčích a sekretářem Karlem Milcem. Z diskuse vyplynulo, že dáme rozhodčím záruku bezpečí. Pojmenovali jsme body z rozpisu soutěží, které budeme striktně kontrolovat.“

Sobotní utkání Lahošť – Hrob, které se hrálo na náhradním hřišti v Srbicích, přitom problematické nebylo. Domácí ho vyhráli 6:0, přestože měli vyloučeného hráče. Rozhodčího Libora Novotného ovšem při odchodu do kabin napadl podnapilý příznivec, kterému přivolaná hlídka policie naměřila 1,7 promile alkoholu v krvi.

„Divák udeřil rozhodčího pěstí do oblasti levého spánku, ten spadl na zem s bolestí hlavy a byl dezorientován,“ popsal Novotný v zápise o utkání atak na svoji osobu, po kterém musel do nemocnice. Agresora z tábora hostujících fanoušků chytili jiní diváci.

Novotný si v zápise postěžoval, že prostor pro odchod rozhodčích nebyl oddělen od diváků ani nijak bezpečnostně zajištěn. „Zkrátka bouchni si do svého rozhodčího po pěti kouskách. Super soutěž,“ napsal ironicky.

Petr Wencl, předseda komise rozhodčích na Teplicku, incident ze zápasu Lahošť – Hrob považoval za pověstnou poslední kapku. „Agresivita stoupá, tímto atakem všechno vyvrcholilo. Rozhodčí navrhli stávku na jedno kolo, nám jako komisi to přišlo moc tvrdé, protože jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti,“ přiblížil bývalý prvoligový sudí.

Kluby v nižších soutěžích jsou s pořadatelskou službou na štíru, někdy chybí úplně včetně hlavního pořadatele, jindy je špatně označená nebo v nedostatečném počtu.

Zápas okresní fotbalové soutěže.

V dopise Okresního fotbalového svazu Teplice adresovaném klubům se uvádí, že se zpřísní kontrola dodržování nařízení. Pořadatelé musí být označení nejen visačkou, ale i vestou výrazné reflexní barvy, aby byli odlišitelní od ostatních osob nebo diváků. Před každým zápasem se uskuteční schůzka rozhodčích, vedoucích družstev a hlavního pořadatele a projednají organizační záležitosti utkání.

„Jestliže nebudou dodrženy povinnosti pořadatele, tým rozhodčích má právo utkání nezahájit,“ varoval svaz podepsaný Řepkou, Wenclem a Milcem.

„Spouštěčem mnoha negativních emocí je také agresivní chování hráčů vůči rozhodčím. Žádáme vás, abyste apelovali na hráče tak, aby své nevhodné vystupování vůči rozhodčím omezili. V žádném případě nechceme, aby nám kvůli podobným bezpečnostním incidentům na hřišti a kvůli obavě o své zdraví stávkovali rozhodčí či delegáti, nebo dokonce končili či ani kariéru nezačínali. To by byla pro každého z nás obrovská prohra,“ stojí v dopise.

Podle Řepky to je úvodní výkop boje s narůstajícími násilnostmi. „Zdůraznili jsme věci, které kluby musí za každou cenu dodržet. A dali jsme právo rozhodčímu, které ale měl pořád, nezahájit utkání. Což by pak řešila disciplinární a sportovně-technická komise a klub by byl potrestaný,“ zdůraznil předseda teplického svazu. „Objevuje se hodně nenávistných událostí a něco se musí stát, toto beru jako první krok.“

Wencl si myslí, že zápasy jsou zbytečně vypjaté a mizí radost ze hry, o kterou v nižších soutěž jde především.

„Oddíly by se měly vyvarovat vulgarit směrem k rozhodčím, zejména mladým. Musíme zachovat kulturu sportu, abychom měli z fotbalu radost, a ne aby na rozhodčí nevhodně pokřikovali hráči, diváci a funkcionáři,“ apeluje Wencl. „Neobsazení rozhodčích měl být varovný prst, aby kluby věděly, jaké to je pískat bez nich, jen s rozhodčími z lidu. Není legrace utkání řídit, člověk musí mít kvalifikaci, být proškolený, zdokonalovat teorii a fyzickou kondici.“

Podobných incidentů jako ten, který spustil nevoli arbitrů na Teplicku, přibývá. Při nedávném zápase Ervěnice – Jirkov hostující kouč chytil pod krkem začínajícího rozhodčího, při utkání Travčic a Malých Žernosek se zase strhla hromadná rvačka diváků. A to je jen severočeský zlomek případů.

