Kluci pokračovali v náročné hře a byli odměněni, těší teplického asistenta

Zatímco doma to drhne, u soupeřů se fotbalovým Teplicím docela daří. Potvrdily to i ve 3. kole MOL Cupu, na půdě druholigové Líšně vyhrály 3:1 a jsou v osmifinále. „Jsme strašně rádi, zvládli jsme to výsledkově i herně skvěle,“ chválil teplický asistent Jan Rezek.