Otrlá moderátorka: Vyhrožovali mi i znásilněním, v Clashi jsou hejtři drsnější

Když Táňa Bystroňová dělá rozhovory s hráči či trenéry, dívají se raději stranou. „Nebo někam na nebíčko... Normálně by mě to uráželo, ale já se tomu směju. Vím, že nechtějí být za hlupáky, které budou popotahovat kvůli mrknutí do výstřihu,“ vypráví pobaveně momentálně jedna z nejviditelnějších českých sportovních moderátorek, která při rozhovorech s hráči fotbalového Ústí nad Labem provokuje odvážnými outfity a bujným dekoltem.