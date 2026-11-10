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Táhněte na frontu! Ukrajinci spasili fotbalový Varnsdorf, i tak čelí zášti

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  20:00
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Fotogalerie24 Premium

Fanoušci Varnsdorfu v pohárovém utkání proti Slavii a jejich choreo v klubových barvách - žlutá nahoře, modrá dole. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Neposlouchá se to pěkně. „Táhněte na frontu!“ křičí (nejen) diváci na tým Varnsdorfu - a ne ojediněle. Na podzim v jeho dresu zasáhlo do mistráků tucet ukrajinských fotbalistů a nebýt investora ze země zmítané válkou s Ruskem, nad třetiligovým áčkem by se už dávno zavřela voda. Přesto čelí nevraživosti.

„Někteří lidé si jdou vybít zlost na klucích, kteří za nic nemůžou. Oni mají strach o blízké a po tréninku vyběhnou z kabiny ven s telefonem u ucha: Mami, jsi v pohodě?“ líčí trenér Pavlo Rudnytskyy, sám Ukrajinec, který v Česku zdomácněl. S rodiči přišel už jako dvanáctiletý v roce 2000 a ve druhé lize pokořil bájnou a rekordní hranici čtyř stovek startů.

Cítíte ukrajinský projekt srdečněji než jiní?
Asi ano. Pocházím z Ukrajiny, narodil jsem se tam, a když přišel ukrajinský investor s ukrajinskými hráči, je mi to bližší. Beru to, jak to je. Pro mě je to vlastně i šance jako pro trenéra, protože jen tak někdo nemůže začít trénovat hned takhle zostra ve třetí lize.

Když jste na jaře 2025 spadli z druhé ligy, vytrhl vám zahraniční investor trn z paty. Čelil nedůvěře?
Ze začátku ano. Slyšeli jsme: Oni sem přišli vybrat peníze! Dnes když je někdo Ukrajinec, tak je automaticky špatný. Nebylo to jednoduché, lidi na to koukají, jak koukají. Na druhou stranu, buďme rádi, že je ve Varnsdorfu máme, jinak by tady asi fotbal nebyl.

Když jsme tým v zimě přebírali s Radkem Porcalem, měli jsme Nigerijce a další národnosti. Bylo to šílené. Teď bych řekl, že to funguje. Češi, Ukrajinci, Španěl Marcos a Francouz Theo k sobě našli cestu.

Pavlo Rudnytskyytrenér Varnsdorfu

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