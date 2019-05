Táborsko na hraně. Jistotu záchrany mu dává výhra nad Hradcem

V poslední době před každým zápasem slýchávají, že už jde o všechno. Až teď ta situace nabývá plně na významu.

O uplynulém víkendu se nerozhodlo. Naopak. Vše se ještě více zamotalo. A právě poslední kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže určí toho, kdo se v ní zachrání.

Tím šťastným bude jen jeden z trojice Táborsko, Znojmo a Žižkov. Jihočeši i Jihomoravané mají 25 bodů, pražský celek o bod méně. V posledním kole navíc všechny tři celky jedou ven. Táborsko do Hradce Králové, Znojmo do Varnsdorfu a Žižkov do Chrudimi. Všechny zápasy začnou v sobotu v 15 hodin.

Táborsko je ve druhé lize nepřetržitě od roku 2011. Většinou se drželo ve středu tabulky, několik sezon v popředí, ale v posledních letech stále častěji bojuje o udržení. V minulém ročníku se zachránilo v předposledním kole. V tom letošním si boj protáhne až do úplného závěru.

„Jak se poslední měsíc cítím? To se ptejte spíš mého srdíčka,“ pousmál se výkonný ředitel klubu Josef Holub. „Ale věřím, že se zachráníme. Musíme.“

Tahle story je hodně dramatická. Ačkoliv Táborští získali z posledních čtyř zápasů jen čtyři body, stále mají záchranu ve svých rukou. „Musíme vyhrát v Hradci Králové a nemusíme se na nic ohlížet. Doufám, že se nám povede tým nakopnout stejně tak jako před důležitým duelem ve Znojmě a zvládneme to. Jiné varianty zatím ani neřeším,“ říká Holub, který jako šéf klubu v posledních čtyřech duelech pomáhal přímo na hřišti jako asistent trenéra Karla Musila. Ten tým převzal v boji o záchranu před zápasem s Ústím nad Labem na začátku května.

Je to tak, že když Táborsko v Hradci Králové vyhraje, nemusí se ohlížet na ostatní výsledky soupeřů. „Rozhodují vzájemné zápasy a ty máme se Znojmem lepší,“ připomněl Holub.

Soupeř bude těžký. Čtvrtý tým tabulky. Pro Táborsko může být paradoxně výhoda, že se hraje na východě Čech. „Doma jsme na jaře nejhorší v celé soutěži,“ posteskl si před časem zkušený záložník Martin Kučera.

A nic na tom nezměnily ani dva uplynulé zápasy proti Pardubicím 3:3 a Sokolovu 0:1. Naopak ve Znojmě dokázal tým zabrat a bodovat naplno.

I kdyby to v Hradci Králové nevyšlo, stále je ve hře několik variant, jak by se mohli Jihočeši ve druhé nejvyšší soutěži zachránit.

Ovšem už ani jednu z možností by neměli ve svých rukách a museli by doufat v příznivé výsledky ostatních. Ve druhé lize Táborsko také zůstane, pokud všechny tři týmy v boji o záchranu svá utkání prohrají. V té chvíli by byly bodové počty stejné jako teď a na vzájemné zápasy by se udržel tým vedený Karlem Musilem.

Stejně jako v případě porážek by jeho mužstvo udržely v soutěži i remízy všech tří týmů. I v tomto případě by se rozhodovalo mezi Táborskem a Znojmem podle stejných kritérií jako při předchozí variantě.

V soutěži se Jihočeši udrží i tehdy, když Táborsko a Znojmo prohrají a Žižkov remizuje. V takové situaci by rozhodovala o setrvání ve druhé nejvyšší soutěži minitabulka vzájemných zápasů všech tří soupeřů, kteří by všichni měli po 25 bodech.

A ve vzájemných duelech má Táborsko nad svými konkurenty navrch. Dvakrát porazilo v sezoně Znojmo a jednou Žižkov. Zbylí dva soupeři ale mají pouze po čtyřech bodech ze vzájemných zápasů.

Ale to je také všechno. Ostatní varianty posunují o soutěž níž konkurenty. Pokud získá Žižkov o dva body více než ostatní, zachrání se on. Znojmu stačí k záchraně jakýkoliv vyšší bodový zisk, než bude mít Táborsko.

Variant je hodně. Jaká bude cesta do Tábora v sobotu odpoledne?