Je to obrovské zklamání, smutnil táborský trenér Musil

Ačkoliv jim poslední dva zápasy nevyšly podle představ, i tak měli do posledního kola hráči Táborska záchranu ve svých rukách. Kdyby vyhráli v Hradci Králové, v lize by se zachránili.

Jenže to se nepovedlo. Jihočeši prohráli na východě Čech 0:1, a tak museli čekat na výsledky soupeřů.

Znojmo, které prohrálo ve Varnsdorfu, jim nahrálo. Ovšem Žižkov ne. Pražané zvítězili v Chrudimi 2:1 a o dva body Táborské přeskočili.

„Je to obrovské zklamání. Věřil jsem, že v Hradci uhrajeme dobrý výsledek,“ hodnotil bezprostředně po utkání trenér Táborska Karel Musil. „Snažili jsme se vycházet z dobré defenzivy a to si myslím, že se nám i dařilo,“ popisoval dál.

Jihočeši opravdu dlouho drželi na východě Čech bezbrankovou remízu, která je sice v lize nedržela, protože Žižkov už ve 22. minutě vedl v Chrudimi 2:0, ale dávala jim naději na to, že v případě povedené akce se zachrání. „Ve druhém poločase jsme se začali zvedat a měli i nějaké náznaky, které se nám nepodařilo dotáhnout do konce. Pak nás soupeř potrestal z brejku a v tu chvíli už nebyla síla s výsledkem něco udělat,“ doplnil kouč, který převzal Táborsko v závěru sezony.

Jihočeské šance na záchranu držel především brankář Šiman. V 53. minutě dokázal chytit penaltu Zorvana po ruce Šandery v pokutovém území, ale zlikvidoval i další šance.

Když se v závěrečné fázi zápasu hosté začali nadechovat k ofenzivě, zpražil je domácí Šípek. Ten dostal balon do šestnáctky od Urmy a nemýlil se.

Hosté tak mohli litovat neproměněných šancí Čermáka nebo Březiny z trestného kopu, který skončil jen těsně vedle branky. „Tím inkasovaným gólem se utkání zlomilo,“ litoval Musil.

Táborsku v tu chvíli zbývalo jen čekat, jestli Chrudim dokáže v souboji se Žižkovem vyrovnat, protože krátce před poločasem snížil Ujec. Domácí tým soupeře ve druhé půli tlačil. Trefil břevno, měl i další šance a v samotném závěru ještě Čáp nastřelil tyčku. Remíza by přitom Táborsko v soutěži udržela.

Místo toho u Jordánu zavládl smutek. „Nezlobte se. Musím to napřed vstřebat,“ omluvil se z rozhovoru výkonný ředitel Josef Holub a jen tím potvrdil, že v záchranu věřil do poslední chvíle.

Co teď čeká Jihočechy? „V týdnu ještě jeden trénink. Pak si sedneme s vedením a řekneme si co dál. Hráče čekají dovolené, pak se uvidí,“ přidal Karel Musil.

Poslední šance Táborska na setrvání v soutěži tak zbývá ta, že by chtěl postoupit z ČFL a MSFL jen jeden tým, tak jak se to stalo už v minulosti. ČFL aktuálně vede Vyšehrad, který ovšem podle všeho do druhé ligy chce. Pro Jihočechy by pak připadalo v úvahu pouze to, že by nedostal druholigovou licenci. Ta šance je podle zasvěcených lidí z fotbalového prostředí mizivá.

Tým z druhého největšího krajského města se tak pomalu musí smiřovat s třetiligovou realitou.