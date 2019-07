Chtěl jsem změnu, v Táboře můžu ukázat, co umím, soudí kouč Brožek

Ve Vlašimi jste byl dlouho. Přišel tedy čas na změnu?

Byl jsem ve Vlašimi sedm let, takže změna prostředí je pro mě jistá výzva. Dlouho jsem byl zakonzervovaný, když to tak mohu říci, a už trochu zkostnatělý. Teď už jsem plný energie vrhnout se do práce zase na jiném místě.

Jaké tedy máte ambice?

Dlouhá léta jsem dělal asistenta, sám jsem vedl asi jen patnáct utkání jako hlavní trenér. Ale vždycky jsem chtěl být ten hlavní, což už jsem říkal dlouho. Byla možnost vést tým ve Vlašimi, ale nakonec to dopadlo jinak a já se rozhodl odejít. Ještě jsem mohl jít do zahraničí, ale říkal jsem si, že to mohu i později. Tábor je tedy pro mě dobrá varianta, abych ukázal, co umím.

Neberete to jako krok zpátky, když budete trénovat ve třetí lize?

Přiznávám se, že v minulosti jsem si o třetí lize myslel, že je to spíše už taková amatérská soutěž. To říkám s pokorou k těm, co fotbal v ČFL dělají. Teď vidím, že to nebude až tak amatérská soutěž, vnímám to něco jako semiprofiligu. Bude velice zajímavá, obě skupiny nabídnou spoustu dobrých zápasů.

Jak vnímáte táborský klub?

Táborsko beru pořád jako profesionální tým, ať už strukturou, či zázemím. Moc bych jim přál, aby vedení podmínky pro profiklub udrželo. Tábor je velké město a druhá liga sem patří. Pokud se tu dobuduje stadion a bylo by to vše připravené, tak si myslím, že by Táborsko mělo v budoucnu i na první ligu. Navíc je tady druhá největší jihočeská fotbalová akademie. Teď ve třetí lize bude mít A-tým k akademii ještě blíž a někteří kluci budou mít motivaci hned z dorostu přejít do mužů. Myslím si, že z dorostu do druhé ligy je strašně daleko a „úmrtnost“ kluků mezi sedmnácti a dvaceti lety je veliká. Ale to není jen o Táborsku, tak to je to všude.

Jaký jste typ trenéra, co mohou hráči Táborska od vás očekávat?

Stále procházím vývojem a pořád se mám co učit, i když u trenéřiny budu už téměř 20 let. Takže tedy vnímám, co stále neumím, a uvědomuji si věci, které dělám špatně, a pak se je snažím měnit. I když to není někdy jednoduché. Měl jsem hodně impulzivní období, ale teď už bych řekl, že jsem přemýšlivý trenér a snažím se fotbal vnímat.

Budete nejspíš pracovat pod tlakem. Vedení Táborska bude jistě chtít, aby tým zase postoupil co nejdříve zpátky do druhé ligy.

Domnívám se, že vedení na postup moc tlačit nemůže, i když bychom si to všichni přáli. Ve třetí lize by nikdo neměl hned prohlašovat, že chce okamžitě postoupit. To je podle mě informační sebevražda, protože z 32 týmů se může dostat nahoru jen jeden. Takže pokud tým chce opravdu jít do druhé ligy, tak na tom musí systematicky pracovat. A také musí všechno do sebe perfektně zapadnout.

I to bude vaše práce.

Ano, o to se chci v Táboře pokusit. Ale zatím nevíme, jak tým bude vypadat a jaké budeme mít prostředky. Takže si osobně myslím, že první sezona ve třetí lize bude pro Táborsko hlavně stabilizační. Je velice těžké po sestupu hned postoupit o ligu výš, protože teď bude o postup bojovat tak patnáct týmů.

Čím chcete v Táboře začít?

Slyšel jsem pěknou historku z Karviné, když tam přišel František Straka. Jak se všichni na prvním tréninku chytli za ramena a začali zpívat Heja, heja Karviná. Tohle ode mě asi nikdo očekávat nemůže. (směje se) Já se chci nejdřív s hráči seznámit, poznat jejich charakter, herní kvalitu a potenciál. Tyto tři věci mě na nich zajímají nejvíce. Když jedna z těchto věcí vypadne, tak s tím hráčem já už nemohu pracovat. Napřed tedy chci tým poznat, ale koučovat je budu už od první minuty.