Táborsko řeší vlastní zázemí i posily. Jsme nohama na zemi, zní z klubu

V Táboře si uvědomují, jak těžké bude obhájit loňskou pozici. Zlín, Brno, Vyškov či Opava, to všechno budou silní soupeři s velkými ambicemi. V minulém roce navíc byla soutěž velmi vyrovnaná, i proto stačilo na třetí příčku o něco méně bodů než obvykle. „Je těžké si vytyčit cíle, když jsme ty loňské překonali. Dostali jsme se až do baráže, skoro hráli první ligu. Myslím, že je na místě skromnost,“ dodal Kolář.

Změny v kádru FC Silon Táborsko Příchody: Petr Heppner (obránce, Vlašim)

Jakub Nečas (křídelník, Příbram) Odchody: Pavel Svatek (útočník, přestup do Teplic)

Alexandr Sojka (záložník, konec hostování z Plzně)

Vladimír Zeman (křídelník, konec hostování z Bohemians).

Výkonný ředitel klubu Martin Vozábal už byl konkrétnější: „Chceme hrát do pátého místa jako loni. Ale k tomu potřebujeme hodně věcí. Tým musí vydržet zdravý, je třeba kus štěstí jako loni. Soutěž bych vůbec nepodceňoval. Jsem obezřetný v prohlášeních. Podívejte se, jak dopadla Příbram (sestoupila do ČFL).“

Klub sestavil rozpočet na sezonu o něco málo vyšší než loni, blíží se 35 milionům korun. „Jsme nohama na zemi. Víme, že máme rozestavěný stadion, chybí nám zázemí. V první lize bychom nyní byli otloukánek. Byli jsme připravení odehrát sezonu v Budějovicích, ale nebylo by to šťastné. Potřebujeme si udělat vlastní zázemí, postavit stadion na pět tisíc diváků a být na to nachystaní,“ shrnul Kolář.

Aktuálně se na stadionu Kvapilka připravuje stavba umělého osvětlení. To bude hotové do konce října. „Není to problém. Začátky zápasů budou uzpůsobené tomu, dokdy je vidět. Můžeme hrát i bez světel,“ ujistil Vozábal.

V další etapě by měla dostavba stadionu pokračovat. „Čekáme na rozhodnutí Národní sportovní agentury ohledně dokončení tribuny. Kdyby to nevyšlo, jsme připravení jednat s městem a krajem, abychom se posunuli,“ řekl Kolář.

Potřebují sehnat útočníky

Dalším krokem bude zisk stavebního povolení na tribuny za brankami a dostavbu VIP prostor v hlavní tribuně. „Za poslední rok udělal celý klub hodně práce. Oddlužili jsme ho, je ve zdravé kondici. V klidu pak můžeme stadion předat městu. Součástí dohody je podmínka, že ho pak bude dál rozvíjet,“ přidal šéf klubu.

Sportovní cíle Táborska jsou smělé, byť respektují sílu soupeřů. „Mým snem je, abychom se posunuli zase výš. Teď by to znamenalo první nebo druhé místo. Soutěž bude hodně vyrovnaná a víme, jak posilovalo Brno nebo Opava. Do ligy chce víc týmů. Potřebujeme dobře začít a hrát stabilně,“ uvedl trenér Roman Nádvorník.

Momentka z barážového utkání mezi Českými Budějovicemi a Táborskem.

Na loňského účastníka baráže si však ostatní celky dají o to větší pozor. „Počítáme s tím, že na nás soupeři budou lépe připravení. Ale věřím, že jsme se posunuli v tréninku i zápase. I těžké duely v baráži nám hodně pomohly. Prvních pět kol napoví, jestli nás to vyšvihne, nebo se budeme trápit,“ potvrdil.

Táborští začínají v sobotu doma se Slavií Praha B, pak jedou do Zlína, hostí béčko Ostravy, zamíří do Jihlavy a přivítají Brno. „Nikdo soutěž neprojde s čistým štítem. Bude to vyrovnané a přeji si, abychom byli mezi favority my,“ dodal.

Výsledky Táborska v přípravě: Dukla Praha 1:3, Chrudim 2:1, Vlašim 3:2, Domažlice 1:2, Hradec Králové 0:0

Kouč už nemůže počítat se třemi oporami. Mladý útočník Pavel Svatek odešel do Teplic, z hostování se do ligových celků vrátili Alexandr Sojka a Vladimír Zeman. Místo nich dorazili levý obránce Petr Heppner z Vlašimi a křídelník Jakub Nečas z Příbrami. „Snažíme se sehnat ještě dva hráče, zejména útočníka. V naší pozici to není lehké, potřebujeme vlastně ligové hráče, aby nám pomohli,“ shrnul Nádvorník.

Že elitní trojka není automatická, to spoluhráčům v kabině opakuje také kapitán Pavel Novák. Ten přidá ještě minimálně jednu sezonu. „Možná na začátku přípravy si to někteří mysleli. Ale jak se blíží liga, tak cítím z kabiny, že nikdo nic nepodcení,“ ujistil 34letý obránce.

I v této sezoně bude ve třetí lize fungovat táborský B-tým. „Myslím, že to je dobře nastavené. Obě soutěže jsou kvalitní, hráči se prolínají a hlavně hrají. Navíc chemie mezi týmy je nastavená správně,“ ocenil většinový majitel Kolář.