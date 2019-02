Druholigové Táborsko zkusilo v přípravě na jaro 36 fotbalistů

Víte, kolik přesně jste měli v zimní přípravě hráčů?

V tuhle chvíli si myslím 31 hráčů a pět brankářů.

To je dost, ne?

Není ve chvíli, kdy přijdete do nového týmu a chcete ho doplnit podle představ. Mezi těmi hráči jsou i mladí kluci z dorostu, které jsme chtěli vidět. A to číslo pak už není tak veliké. Teď máme kádr o 23 hráčích a třech brankářích a dva ještě pošleme pryč. Tím budeme ve finále.

To všichni ostatní neodpovídali představám?

Na jednu stranu hráče zkoušíte, na druhou ve chvíli, kdy jste s nimi spokojení a chtěli byste je, se nedohodnete na podmínkách. Ne vždy to ztroskotalo na tom, že hráči byli špatní. Vedení se nám snaží vyhovět ve všem, ale ne pokaždé to jde. Zatím máme tři hráče oficiálně podepsané. Zvenčí se to zdá větší, než to ve skutečnosti je.

Koho tedy ještě zkoušíte?

V tuhle chvíli v podstatě už jen Pilíka, Valentu a ještě přijde jeden hráč a to je úplně všechno. Do toho bereme hráče z béčka a dorostu, abychom viděli, jak jsou kvalitní. A aby bylo vidět, že jim nezavíráme cestu do A-týmu.

Co post brankáře? Sáhnout na pozici Michala Tomy chtělo celkem odvahu vzhledem k jeho táborské minulosti...

Víme, jak dlouho tu Michal Toma byl. Víme, jak pracoval. Získali jsme o něm spoustu informací a první dva týdny jsme ho měli i v tréninku. Vyhodnotili jsme si to tak, že bychom chtěli změnu na tomhle postu. Nějaké gólmany jsme testovali a zůstal tady Zadražil, kterého do budoucna vidíme jako velmi talentovaného brankáře. Je tady Němeček, který chytal juniorskou ligu v Teplicích, a máme tu Jakuba Šimana, třetího brankáře Plzně, který už má něco za sebou. Je mu 25 let. Chtěli jsme tři gólmany a jsme spokojení.

Takže tohle si můžete odškrtnout jako vyřešeno.

Ano a už máme vyřešené prakticky všechny posty. V tuhle chvíli řešíme jen dalšího krajního hráče a středního záložníka.

Dvěma hráči na testech jsou Tomáš Pilík a Jiří Valenta. Zkušení fotbalisté se zajímavou historií. Zůstanou oba?

Oba asi ne. Jedná se o to, jak na nás budou působit. Jsou to zkušení hráči, ale Pilík měl větší herní výpadek a Valenta hrál naposledy za juniorku Mladé Boleslavi. I proto jsou tu na zkoušku a chceme je vidět. Jeví se zajímavě.

Podepsané máte tři posily. Čermák je známý, ten přišel z Budějovic, ale co Francouz TouTou a Brazilec Alves de Almeida. Jak jste na ně přišli?

TouTou tady byl na zkoušce. Zalíbil se nám jeho projev. Byl nám doporučen, takže to vyšlo z nějaké náhody a pro Tábor to mohou být do budoucna zajímavé kontakty. Brazilce jsme si vyskautovali sami. S trenéry Kmochem a Klímou (asistenti trenéra Mikolandy) jsme byli v prosinci volní a mohli jsme se porozhlížet po možných posilách. Viděli jsme ho i naživo v zápasech na Dukle, kde byl v prosinci a v lednu na zkoušce, a věděli jsme, do čeho jdeme.

Od Alvese čekáte posílení na kraji sestavy?

Přesně tak. Dokáže zahrát všechny čtyři posty. Jak v záloze, tak v obraně. Myslím si, že nebude potřebovat ani dlouhou adaptaci. Dlouho byl v Portugalsku a mluví anglicky. To je pro nás důležité. Nechceme hráče, který nemluví česky nebo anglicky. To pak štěpí kabinu. I Francouz TouTou mluví anglicky.

Čekají vás ještě dva přípravné duely. V sobotu v Písku a příští víkend s Varnsdorfem. A pak už začne druhá liga. V tomto týdnu MF DNES odhalila sázkařskou aféru kolem Znojma, vašeho konkurenta v boji o záchranu. Jak se na to díváte?

Nepřísluší mi to řešit. To je věc Znojma a my se koukáme na sebe.

Znojmo údajně ovlivnilo i přípravný zápas s Táborskem, který jste vyhráli 4:1. Nezdálo se vám na utkání něco divného?

Mám dojem, že jsem četl, že se to mělo týkat celého jejich působení v Tipsport lize. My jsme si nevšimli ničeho podezřelého. To, že v sestavě nastoupí spousta hráčů z Balkánu, připisujete tomu, že do klubu vstoupil investor z Balkánu. My sledovali své hráče a řešili vlastní sestavu.