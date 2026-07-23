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Odmítli ligu, město procitlo. Táborsko čeká přestavba: Ale nesmíme ztratit ambice

Pavel Kortus
  14:11
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr...

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr Kodeš (ve žlutém) bojuje o míč, s ním Lukáš Matějka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplická...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris...
Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.
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Po vyloučení Karviné dostalo 72 hodin na rozhodnutí, jestli přijmout možnost postupu do nejvyšší fotbalové soutěže. Táborsko ji muselo odmítnout. Jeho vlastní stadion ještě neodpovídá prvoligovým parametrům a v nedalekých Českých Budějovicích se na Střelecký ostrov nedostalo kvůli současnému vedení Dynama, které je tam v nájmu.

Zklamání by však klub a jeho fanoušky mělo přejít o to rychleji. Odmítnutí první ligy totiž znamená s ohledem na budoucnost ještě zásadnější zprávu. Výrazně se přiblížil převod stadionu do správy města.

„Doufám, že máme odladěný převod majetku na město. Věřím, že zářijové zastupitelstvo balík smluv schválí,“ naznačil většinový majitel klubu Petr Kolář.

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Při debatách o možném posunu Táborska mezi českou fotbalovou elitu bylo kolem klubu hodně živo. „Mediální kampaň město rozhýbala. Když si politici uvědomili, že kvůli stadionu v Táboře nemůžeme hrát první ligu, tak viděli, že se střílejí sami do nohy. Město má vůči nám velký dluh. Přístup všech se najednou změnil a nacházíme k sobě cestu,“ zaradoval se majitel.

Kromě převodu stadionu se výrazně zlepšená spolupráce podepisuje i v dalších směrech. „Najednou není problém s výměnou trávníku a jeho vyhříváním, což je pro druhou ligu na příští sezonu nutné. Je to investice zhruba za 20 milionů korun, ale všichni to chápou. Snad se to nezmění ani po podzimních volbách,“ podotkl Kolář.

Vrátil se kouč Brožek

Stadion v Kvapilově ulici bude mít od října vyšší kapacitu díky dostavbě východní tribuny. Ta bude zřejmě hotová dřív, ale fanoušci musejí počkat na kolaudaci. Klub má velkou část stavebních povolení i na další budovu zázemí i wellness pro hráče.

„Za dva až tři roky bude stadion hotový. Do té doby chceme sestavit a udržet pohromadě mladý tým, který by se po dokončení stadionu měl doplnit a posunout směrem k první lize,“ oznámil majitel.

To však neznamená, že loňský účastník baráže nebude mít vysoké cíle už letos. „Chceme hrát nahoře. Nesmíme ztratit ambice. Budeme hladoví a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl staronový kouč Miloslav Brožek. Kádr po minulém ročníku opustili zkušení Pavel Novák a Jakub Hora.

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Miloslav Brožek, trenér hostů.

„Čeká nás postupná přestavba kádru. Věřím, že jsme dobře připravení na soutěž sportovně, fyzicky i mentálně. Nechceme stavět vzdušné zámky a vykřikovat přehnané cíle. Kádr má sílu, je třeba stabilizovat výkony,“ určil Brožek.

Kouč mužstvu věří i přes nepříliš povedenou přípravu, kdy jen jednou vyhrálo. „Sehráli jsme zajímavé části zápasů. Měl jsem po dobu přípravy pocit, že sílíme,“ dodal.

Táborský kádr je téměř uzavřený, případné doplnění už bude jen kosmetické. „Současnému týmu hodně věříme,“ zdůraznil výkonný ředitel Ivo Táborský.

Ještě před pár měsíci majitel klubu Kolář otevřeně hovořil o spolupráci s prvoligovou Plzní. Ta však navázala partnerství s Pískem, a tak vazba na Tábor utichla. „Spolupráce není nulová, může se obnovit, ale na jaře jsme ji vlastně nepotřebovali,“ uvedl Kolář. Táborští zahájí sezonu v pátek od 18 hodin v Kroměříži, pak hostí Duklu.

Nového kapitána Havla si vybral kouč

Ztratil parťáka, se kterým v obraně odehrál většinu kariéry. Lukáš Havel zůstal ve středu obrany Táborska bez Pavla Nováka, od kterého převzal kapitánskou pásku. Třicetiletý stoper věří, že jeho tým bude prohánět exligovou dvojici Karviná, Dukla.

Mrzel vás Novákův konec?
Bylo to trochu smutné. Odehráli jsme toho spolu dost. Často jsme se o tom bavili, ale je to fotbal a konec jednou čeká každého. Musíme jít oba dál.

Převzal jste od něj kapitánskou pásku. Kdo vás určil?
Bylo to přání trenéra Brožka. Řešili jsme to i v „radě starších“. Shodli jsme se na tom a já to vzal.

Kapitánem jste byl už v Českých Budějovicích. Vnímáte při hře rozdíl, když máte pásku?
Cítím větší zodpovědnost za celý tým. Ostatní na mě budou spoléhat. Když se nebude dařit nebo nastane nějaký problém, měl bych být ten, kdo to dá dohromady.

Potvrzuje to fakt, že jste se v Táborsku chytil? Přece jen předchozí angažmá v Teplicích nebylo ideální.
V Teplicích mi to nevyšlo. Neodehrál jsem skoro nic, navíc jsem se zranil. Nabídku Táborska jsem bral hned. Odehrál jsem kompletní sezonu. Zároveň jsem skoro doma a denně dojíždím do Budějovic.

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Klub si chce v budoucnu zahrát první ligu. I vy se do ní toužíte vrátit?
Určitě. Je mi už třicet, ale fyzicky se cítím velmi dobře, asi i lépe než předtím. Když možnost bude, rád si první ligu znovu zahraji. V létě jsme o tom mohli chvíli přemýšlet a bylo to moc pěkné.

Favority letošní druhé ligy jsou exligové celky Dukly Praha a Karviné. Chcete narušit jejich očekávanou převahu?
Budeme chtít favority prohánět. Kádr je silný, dobře jsme ho doplnili převážně o mladé kluky. Je třeba takové hráče zapracovávat do kádru, taková je i koncepce klubu.

Zároveň dlouhodobě kvalitní výsledky staví Táborsko do role spolufavorita. Je těžké to obhajovat každou sezonu?
Je pravda, že je na nás větší tlak. Ostatní týmy do nás jdou, nedají nám nic zadarmo a už vůbec nás nepodcení. O to víc my musíme ukázat kvalitu a mít větší touhu po vítězství.

Druhá liga je téměř každý rok velmi vyrovnaná. Nebojíte se i opačných problémů?
Snad ne. Důležitý je začátek. Čím lépe vstoupíme do sezony, tím snáz se nám bude hrát a opadne z nás nervozita. Snad zvládneme hned první kolo v Kroměříži.

Loni jste se dostali až do baráže, kde jste prohráli s Ostravou 0:3 a 0:5. Získali jste i tak cenné zkušenosti?
Zkušenosti z baráže by nám mohly pomoci. Baník byl silný soupeř, ale mnohé nám to ukázalo. Ale případná baráž je ještě hodně daleko.

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