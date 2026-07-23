Odmítli ligu, město procitlo. Táborsko čeká přestavba: Ale nesmíme ztratit ambice

Zklamání by však klub a jeho fanoušky mělo přejít o to rychleji. Odmítnutí první ligy totiž znamená s ohledem na budoucnost ještě zásadnější zprávu. Výrazně se přiblížil převod stadionu do správy města.
„Doufám, že máme odladěný převod majetku na město. Věřím, že zářijové zastupitelstvo balík smluv schválí,“ naznačil většinový majitel klubu Petr Kolář.
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Při debatách o možném posunu Táborska mezi českou fotbalovou elitu bylo kolem klubu hodně živo. „Mediální kampaň město rozhýbala. Když si politici uvědomili, že kvůli stadionu v Táboře nemůžeme hrát první ligu, tak viděli, že se střílejí sami do nohy. Město má vůči nám velký dluh. Přístup všech se najednou změnil a nacházíme k sobě cestu,“ zaradoval se majitel.
Kromě převodu stadionu se výrazně zlepšená spolupráce podepisuje i v dalších směrech. „Najednou není problém s výměnou trávníku a jeho vyhříváním, což je pro druhou ligu na příští sezonu nutné. Je to investice zhruba za 20 milionů korun, ale všichni to chápou. Snad se to nezmění ani po podzimních volbách,“ podotkl Kolář.
Vrátil se kouč Brožek
Stadion v Kvapilově ulici bude mít od října vyšší kapacitu díky dostavbě východní tribuny. Ta bude zřejmě hotová dřív, ale fanoušci musejí počkat na kolaudaci. Klub má velkou část stavebních povolení i na další budovu zázemí i wellness pro hráče.
„Za dva až tři roky bude stadion hotový. Do té doby chceme sestavit a udržet pohromadě mladý tým, který by se po dokončení stadionu měl doplnit a posunout směrem k první lize,“ oznámil majitel.
To však neznamená, že loňský účastník baráže nebude mít vysoké cíle už letos. „Chceme hrát nahoře. Nesmíme ztratit ambice. Budeme hladoví a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl staronový kouč Miloslav Brožek. Kádr po minulém ročníku opustili zkušení Pavel Novák a Jakub Hora.
„Čeká nás postupná přestavba kádru. Věřím, že jsme dobře připravení na soutěž sportovně, fyzicky i mentálně. Nechceme stavět vzdušné zámky a vykřikovat přehnané cíle. Kádr má sílu, je třeba stabilizovat výkony,“ určil Brožek.
Kouč mužstvu věří i přes nepříliš povedenou přípravu, kdy jen jednou vyhrálo. „Sehráli jsme zajímavé části zápasů. Měl jsem po dobu přípravy pocit, že sílíme,“ dodal.
Táborský kádr je téměř uzavřený, případné doplnění už bude jen kosmetické. „Současnému týmu hodně věříme,“ zdůraznil výkonný ředitel Ivo Táborský.
Ještě před pár měsíci majitel klubu Kolář otevřeně hovořil o spolupráci s prvoligovou Plzní. Ta však navázala partnerství s Pískem, a tak vazba na Tábor utichla. „Spolupráce není nulová, může se obnovit, ale na jaře jsme ji vlastně nepotřebovali,“ uvedl Kolář. Táborští zahájí sezonu v pátek od 18 hodin v Kroměříži, pak hostí Duklu.
Nového kapitána Havla si vybral kouč
Ztratil parťáka, se kterým v obraně odehrál většinu kariéry. Lukáš Havel zůstal ve středu obrany Táborska bez Pavla Nováka, od kterého převzal kapitánskou pásku. Třicetiletý stoper věří, že jeho tým bude prohánět exligovou dvojici Karviná, Dukla.
Mrzel vás Novákův konec?
Převzal jste od něj kapitánskou pásku. Kdo vás určil?
Kapitánem jste byl už v Českých Budějovicích. Vnímáte při hře rozdíl, když máte pásku?
Potvrzuje to fakt, že jste se v Táborsku chytil? Přece jen předchozí angažmá v Teplicích nebylo ideální.
Klub si chce v budoucnu zahrát první ligu. I vy se do ní toužíte vrátit?
Favority letošní druhé ligy jsou exligové celky Dukly Praha a Karviné. Chcete narušit jejich očekávanou převahu?
Zároveň dlouhodobě kvalitní výsledky staví Táborsko do role spolufavorita. Je těžké to obhajovat každou sezonu?
Druhá liga je téměř každý rok velmi vyrovnaná. Nebojíte se i opačných problémů?
Loni jste se dostali až do baráže, kde jste prohráli s Ostravou 0:3 a 0:5. Získali jste i tak cenné zkušenosti?