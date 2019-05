Táborsko čeká další zápas o záchranu, hostí Pardubice

Táborsko je předposlední, ale jen o skóre za Znojmem. Oba týmy mají 24 bodů. O bod před nimi je pak Chrudim. Do konce soutěže zbývají tři kola a důležité bude hned to nedělní. Táborští od 15 hodin přivítají Pardubice.

„Pro nás to bylo ve Znojmě klíčové utkání. Po mém příchodu jsme si řekli, že půjdeme zápas od zápasu. Poté nešťastné prohře doma s Ústím nám nezbývalo nic jiného, než urvat na jihu Moravy nějaké body,“ konstatoval trenér Karel Musil, který na posledních pět kol vystřídal na lavičce Petra Mikolandu.

„Musím hráče pochválit za výborné vstupy do obou poločasů, kdy jsme vstřelili velice důležité branky. Na druhou stranu jsme opět i zbytečně inkasovali. Kluci hráli od první minuty to, co jsme si v kabině řekli, a sami se přesvědčili, že ty body, co jsme tam získali, jsou pro nás důležité. A pro ně je to hlavně velká psychická vzpruha a sebevědomí do dalších zápasů,“ dodal kouč.

Jihočeši šli do vedení hned ve třetí minutě. V padesáté dali na 2:0. Soupeř pak snížil na 1:2 a hosté znovu odskočili gólem Hasila na 3:1. Třetí gól se ukázal jako rozhodující.

Nabyté sebevědomí se bude týmu hodit. Po duelu s Pardubicemi budou hned za týden hrát znovu doma proti Sokolovu. Sezonu zakončí v Hradci Králové.

Chci dát zase gól, říká pardubický Fousek

Fotbalisté Pardubic dobře vědí, že je proti Táborsku potká velká dřina. „Víme, že domácí budou hrát o bytí a nebytí, takže očekávám utkání náročné zejména po fyzické stránce,“ říká před duelem na klubovém webu pardubický záložník Adam Fousek.

Ten byl tím, kdo v loňském jarním souboji mezi Pardubicemi a Táborskem (domácí výhra 3:0) nedělnímu soupeři nasázel hattrick. „Teď jsem se pár zápasů netrefil a chtěl bych to prolomit. Věřím, že to vyjde, a když vyhrajeme, budu mít o to větší radost,“ netají se Fousek.

Minimálně výsledek utkání s Táborskem zajisté zhlédne i trojice pardubických dorostenců Lukáš Horníček, Samuel Šimek a Petr Kurka, kteří ve čtvrtek s reprezentační „sedmnáctkou“ porazili na Euru stejné kategorie Řeky 2:0 a zajistili si účast ve čtvrtfinále šampionátu, což bylo jejich cílem.

„Postoupit jsme chtěli, ale na velké radovánky nebyl čas. Oslavili jsme to alespoň na hřišti a hned po zápase v kabině,“ říká v rozhovoru pro klubový web Kurka, jenž nahrával na druhý gól. Ve čtvrtfinále, 12. května od 14.00, bude proti Čechům stát Francie.