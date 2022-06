Fotbalisty Táborska povede jako trenér bývalý reprezentant Kováč

Pro Kováče to bude druhé angažmá v roli hlavního trenéra. V sezoně 2020/21 vedl v nejvyšší soutěži Opavu, ale po sestupu u Slezanů skončil. Předtím byl dva a půl roku asistentem kouče v pražské Spartě.

„Vím, že Táborsko je ambiciózní klub, který se chce ‚step by step‘ posouvat výše. Jsem rád, že se na této filozofii mohu podílet,“ uvedl Kováč na webu klubu, který v minulé druholigové sezoně obsadil osmé místo. „Líbí se mi nastavení klubu. Vím, že v kádru áčka jsou zkušení fotbalisté jako Navrátil, Javorek, Tusjak, k nim jsou začleněni mladí, talentovaní hráči. Určitě je na čem stavět,“ dodal.

Dvaačtyřicetiletý Kováč ukončil hráčskou kariéru v sezoně 2016/17 ve Spartě, kde poté působil v trenérském týmu. V Opavě kvůli chybějící profesionální licenci zastával při zápasech roli asistenta Aloise Skácela, trenérskou licenci UEFA nyní studuje. „Na nové angažmá se těším moc, je to pro mě velká výzva. Rok jsem nikde nebyl, prioritou pro mě byla trenérská škola. Čekal jsem na správnou nabídku, a ta přišla z Táborska,“ řekl.

Jako hráč Kováč působil v první lize v Olomouci, Spartě a Liberci, odehrál 234 zápasů a dal sedm gólů. Hrál i ve Spartaku Moskva, West Hamu a Basileji. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 nastoupil v dresu reprezentačního áčka do 30 utkání a dal dvě branky.