Táborsko má postupové plány. Majitel mluví o pokoře, hráči o prvním místě

Těžko jeho plány rozporovat. Ze druhé ligy postoupí přímo jen vítěz, celky na druhém a třetím místě se v baráži utkají v dvojzápase se čtrnáctým a patnáctým celkem z nejvyšší soutěže. Jihočeši ztrácejí pět bodů na první Zbrojovku Brno, stejný bodový náskok mají na třetí Artis Brno. Čtvrtá Opava je o další dva body zpět.
„Proti klubům z Brna s majiteli-miliardáři pracujeme ve skromných podmínkách a jsme pokorní. Víme, že je před námi těžké jaro,“ shrnul Kolář.
Ze šestnácti podzimních duelů Táborsko vyhrálo jedenáctkrát, padlo jen dvakrát. Naposledy to bylo v lize 8. srpna doma s béčkem Baníku Ostrava. Od té doby počítá jedenáct utkání v řadě bez prohry. „Je namístě, abychom se bavili o baráži. Z kabiny od hráčů mám vyřídit, že chceme postoupit z první příčky. Zní to možná trochu odvážně, ale jsme pokorní. Ve fotbale se může stát všechno,“ zauvažoval trenér Radek Kronďák.
Tým v zimě opustil prakticky jen Jan Buryán, který se vrátil z hostování do Mladé Boleslavi. Právě do Vlašimi zamířil už méně využívaný Bojan Djordič. Náhradami a posilami bude pětice hráčů v čele s plzeňskou dvojicí James Bello – Martin Doubek, dále třeba opavský Jakub Rezek nebo navrátilec Roman Holiš z pražské Dukly. „Ještě jeden hráč mi chybí, kterého jsem si přál. Ale i tak je tým kvalitní a je v něm konkurence. Hledali jsme posily hlavně z první ligy, ale není snadné takové fotbalisty přivést,“ přiznal Kronďák.
Na hřišti je všechno celkem jasné. Táborsko chce na jaře prohánět brněnské celky. Společně s Opavou se tyto čtyři týmy zřejmě utkají o první tři příčky. Jenže namístě je otázka: co kdyby se klubu opravdu podařilo postoupit do nejvyšší soutěže? Stadion Kvapilka neodpovídá standardům první ligy, tu by Táborsko hrálo v Českých Budějovicích.
„Bylo by to přijatelné, pokud bychom měli záruku podpory v dostavbě našeho stadionu od města. Pak bychom mohli rok nebo dva v budějovickém azylu zvládnout,“ naznačil Kolář.
Jenže právě spolupráce s městem hapruje. Táborsko jako jeden ze tří profesionálních českých fotbalových klubů se Spartou a Slavií vlastní stadion, což pro něj nese značné provozní a investiční náklady pro budoucí rozvoj. „Město nám pomůže s jednou dvanáctinou nákladů na chod klubu,“ dodal většinový majitel, který do táborského fotbalu pumpuje vlastní peníze.
Chybí vyhřívaný trávník
Donekonečna to však Kolář dělat nechce a naznačil, že pokud by jednání měla pokračovat podobným směrem, klub opustí. Současné vedení města stadion přijmout nechce. Ani případný převod za symbolickou korunu není zdaleka tak jednoduchý. Dohoda se zdá být vzdálená, a tak je to spíš čekání, jestli a jak se na podzim změní obsazení radnice po komunálních volbách.
To už je však celkem krajní termín pro další investici, která kromě dobudování stadionu na Táborsko padá. Od sezony 2027/28 bude povinný vyhřívaný trávník, který na Kvapilce chybí. „Nechceme město vydírat. Ale tohle je investice za 25 milionů, a když ji nebudeme mít, přijdeme o profesionální fotbal. A celý klub až po mládež je postavený na tom, že alespoň druhou ligu áčko hrát bude,“ dodal Kolář.
Prozatím částečně ochladla spolupráce s prvoligovou Plzní, kam v zimě zamířil výkonný ředitel Martin Vozábal. „Plzeň je velký partner, možná aktuálně nejsilnější u nás. Ale klub zažívá řadu změn, bojuje v lize a dostal se i do jarní části evropských pohárů. Nejsme pro Plzeň teď prioritou a bude to chtít čas, než se k tomu vrátíme a začne to fungovat naplno,“ uzavřel majitel.
Na postup v Českých Budějovicích nepomýšlejí
Klidný střed tabulky. Taková je vize fotbalistů českobudějovického Dynama. Týmu, kterému před startem jarní části druhé ligy patří s 20 body desáté místo.
„Těžko budeme atakovat horní příčky, které vám zaručují postup do ligy. Ale určitě se chceme pohybovat v horní polovině tabulky. Hlavně aby naše výkony byly konstantní,“ zdůraznil ve čtvrtek na tiskové konferenci klubu Miroslav Markovič, operations manager Dynama.
Trenéři Pedro Resende s asistentem Nunem Costou musejí pracovat s výrazně obměněným kádrem. Z týmu odešla hned šestice hráčů základní sestavy, z toho čtyři Češi.
Na jejich místo přivedlo vedení Dynama převážně cizince. Tým doplnilo celkem sedm nových tváří. „Přes zimu jsme na přestupech pracovali tvrdě. Předně chceme kvalitu, takže tam se moc nedá koukat na to, jestli je to cizinec, nebo Čech. Ale českých fotbalistů se rozhodně nezříkáme. Zimní přestupové období je však náročné, řada kvalitních českých hráčů má v klubech stále platné smlouvy. Myslím si, že v létě bude pro nás lehčí situace, abychom si vybrali nové posily včas,“ doplnil Markovič.
Všech sedm posil podle něj přišlo do Českých Budějovic především pro potřeby A-týmu, ale mohou vypomoci i béčku Dynama. Vždy bude záležet na domluvě trenérů.
Jarní část začíná pro Jihočechy v neděli na hřišti v Ostravě. Utkání s rezervou Baníku startuje ve 14.30 hodin. Na tento duel ještě nemůže trenérský štáb počítat s trojicí cizinců Jude Sunday, Chukwudi Goodluck Igbokwe a Simon Osmon. Ti přijedou do Česka kvůli vízovým povinnostem později.
„Přesný den jejich příjezdu ještě nevím, ale jakmile se tak stane, hned se zapojí do práce v klubu. Jsou to profíci, takže mají u sebe tréninkový plán a podle něj se připravují,“ oznámil Markovič.
Dynamo má za sebou dlouhou přípravu, kterou proložilo hned deseti přípravnými zápasy. Šest z nich Jihočeši vyhráli. „Jsme připravení dostatečně. V životě jsem snad neodehrál tolik přáteláků,“ pousmál se záložník Jiří Skalák.
Vyladit formu na začátek jara podle něj nebude úplně jednoduché vzhledem k obměně kádru. „Bude to změna i z té lidské stránky, protože se spoustou kluků, kteří odešli, jsme se znali už delší dobu a byli jsme i kamarádi. Takový je však fotbalový život. Ale na druhou stranu jsme tu nikdy neměli žádné problémy s novými hráči, kabina je vždycky přijala. Podle mě je to už normální věc, že je spousta kluků ze zahraničí,“ dodal zkušený kapitán Dynama.