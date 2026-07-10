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Táborsko vstřebává odmítnutí postupu: Zklamaní jsme byli. Ale trvalo to jen krátce

Pavel Kortus
  12:03
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Miloslav...

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Miloslav Brožek, trenér hostů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák,...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr...
30 fotografií
Naději brzy vystřídalo zklamání. Řada táborských hráčů a fanoušků se už minulý týden viděla v první lize. Fotbalový klub dostal možnost nahradit Karvinou, která byla vyřazena kvůli korupčnímu skandálu. Možnost posunu výš Táborsko odmítlo, a tak musí myšlenky znovu otočit ke startu nové sezony ve druhé nejvyšší soutěži.

„Krátce byli zklamaní všichni. Někteří jednotlivci si mysleli na první ligu, ale je to pryč. Všichni jsme to přijali s pokorou, v Táboře je třeba nejprve připravit infrastrukturu na budoucí postup. Věřím, že se toho jednou dočkáme,“ uvažuje trenér Miloslav Brožek.

Druhý nejlepší celek minulé sezony dostal na rozhodnutí 72 hodin. Klíčovým problémem byl stadion. Ten v Táboře neodpovídá nejvyšší soutěži. Klub měl od města přislíbené využívání Střeleckého ostrova v Českých Budějovicích. Až do 30. dubna 2027 je však jeho nájemcem Dynamo, jehož majitelka Nneka Ede s táborským celkem vůbec nekomunikovala. Jistotu stadionu tak klub doložit nemohl.

„Bylo to rozhodnutí rozumem. Navíc složitosti s nájemcem budějovického stadionu, kterým je teď Dynamo, by nás dovedly do ještě větších problémů, než si teď umíme představit. Možnost nám spadla z nebes, ale nebylo to připravené. Osobně to chápu, snad i veřejnost,“ dodává Brožek.

Klub by měl navíc minimum času se nachystat organizačně i sportovně. Vedení vysvětlovalo krok i s ohledem na budoucnost.

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„Čas ukáže, jestli to bylo správně. Sportovní cestou jsme si to neuhráli, vedení se takto rozhodlo, my to musíme respektovat. Ivo Táborský (výkonný ředitel) nám to v kabině vysvětlil,“ poznamenal Jiří Kateřiňák, ve 30 letech jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

Minimálně na pár desítek hodin měli všichni v Táboře myšlenky, jak tým vyzve v nejvyšší soutěži Spartu, Slavii nebo Plzeň. „Dokázal jsem si to představit i sportovně. Řekl jsem majiteli, že do toho jdeme naplno, pokud na to kývne. Když ne, tak se nachystáme co nejlépe na druhou ligu,“ tvrdí Brožek.

V přípravě jen porážky

Kateřiňák už první ligu hrál, zkusil si ji v barvách Mladé Boleslavi či Hradce Králové. „Jako hráči jsme to brali tak, že je to pro nás možnost se posunout. Zároveň jsme ale pro to v danou chvíli nemohli nic udělat. Bohužel to klub odmítl. Zklamaní jsme byli, ale nemůže to trvat dlouho, aby nás to neovlivnilo na začátku nové sezony,“ má jasno.

Nyní už je definitivní, že kouč Brožek, který se k týmu vrátil v letní přestávce, chystá mužstvo na druhou nejvyšší soutěž. Musí se vyrovnat s několika výraznými odchody. Skončili zkušení Pavel Novák a Jakub Hora.

„Skládáme kádr, čekáme ještě na další hráče. Ani teď nemáme špatný tým. Někteří odešli, ale i tak má druholigové parametry. Chceme ještě zvýšit konkurenci a kvalitu,“ potvrzuje.

Klub své plány ještě veřejně nepředstavil, ale nemusí být tak ambiciózní jako v předchozích letech i s ohledem na současný kádr, řadu odchodů a kvalitní soupeře v čele s Duklou Praha a Karvinou. Loni Tábor atakoval baráž, kam se dostal hlavně díky skvělému podzimu. Ve dvojzápase s Baníkem Ostrava však dvakrát vysoko prohrál 0:3 a 0:5.

„Až soutěž ukáže, na co náš kádr má. Druhá liga je extrémně vyrovnaná, často rozhoduje pár bodů. V jarní části bylo Táborsko ve spodní polovině tabulky a těžilo z dobrého podzimu. Je třeba se vrátit výš,“ zdůrazňuje Brožek.

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák, posila Teplic.
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris Hopi a brankář hostů Mikuláš Kubný sledují míč.
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris Hopi (ve žlutém).
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr Kodeš (ve žlutém) bojuje o míč, s ním Lukáš Matějka.
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris Hopi (ve žlutém).
30 fotografií

V přípravě je to zatím ze strany Jihočechů výsledkově slabé a všechny tři zápasy prohráli. Postupně nestačili na rakouský Amstetten (0:3), Bohemians (2:4) a naposledy Teplice (0:3). „Je to pro nás ostré zrcadlo. Ligové týmy jsou v přípravě dál než my. Máme dobré pasáže, ale výsledky zatím chybí,“ přiznává kouč. V sobotu od 11 hodin se jeho tým postaví proti Mladé Boleslavi.

S ambicemi je zatím opatrný i Kateřiňák. „Jak je silný kádr, to je spíš otázka na vedení nebo trenéra. Věřím ale, že budeme hrát nahoře. Ještě nás část přípravy čeká,“ říká.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Zlín vs. B. BystricaFotbal - - 10. 7. 2026:Zlín vs. B. Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.25
  • 2.50
  • 4.20
Hradec Králové vs. NordsjaellandFotbal - - 10. 7. 2026:Hradec Králové vs. Nordsjaelland //www.idnes.cz/sport
10. 7. 13:00
  • 2.90
  • 3.55
  • 2.07
Plzeň vs. Young BoysFotbal - - 10. 7. 2026:Plzeň vs. Young Boys //www.idnes.cz/sport
10. 7. 15:30
  • 2.08
  • 4.10
  • 2.79
Amstetten vs. Artis BrnoFotbal - - 10. 7. 2026:Amstetten vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
10. 7. 17:00
  • 2.91
  • 3.52
  • 2.19
Trnava vs. KroměřížFotbal - - 10. 7. 2026:Trnava vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
10. 7. 17:00
  • 2.91
  • 3.43
  • 2.10
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