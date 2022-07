Fotbalové Táborsko počítá partnery, kouč nechce hlásit ambice

Soutěžní premiéru v pozici hlavního trenéra si odbude Radoslav Kováč, který nahradil Sergejse Golubevse. „Jsem vděčný vedení klubu, že s realizačním týmem v Táboře můžeme být. Máme své ambice, ale nechceme je vyhlašovat a svazovat se jimi. Podstatně se mění i náš styl hry. Chceme předvádět atraktivní fotbal, ale sbírat i body,“ představil kouč.

Kováč jako hlavní kouč je jednou z mnoha novinek ve druhém nejlepším jihočeském klubu. Táborsko po 81 letech vynechalo v názvu společnost MAS a nově se jmenuje FC Silon Táborsko. Celek představil také nové dresy, které mají jednotný design od mužů až po přípravky. Pro dospělé i týmy akademie jsou plně obsazené sponzory.

„Jsme až nebývale úspěšní a za poslední půlrok jsme přivedli hodně nových partnerů. Někteří se nám hlásí sami. Dříve na dresech nebylo nic nebo tři otazníky. Teď už nemáme žádné volné místo. Dokonce jsme museli odmítnout jednu sázkovou kancelář,“ zdůraznil Ondřej Dvořák, předseda správní rady.

Díky tomu se také výrazně zvedl rozpočet, který se pohybuje mezi 25 až 27 miliony korun na sezonu na celý klub. Dvořák odkryl i další novinky. Zřejmě od září začne prodej vstupenek online. Pak budou stát v předprodeji 80 korun a stovku. Pro celou druhou ligu nově platí, že všechny zápasy bude možné sledovat na streamech.

Za dva roky budou muset mít všechny celky ve druhé nejvyšší soutěži podle rozhodnutí Ligové fotbalové asociace umělé osvětlení. Tuto podmínku Tábor zatím nesplňuje, ale hodlá tento stav brzy změnit. „Je to jenom dobře. V Budějovicích na první i v Písku na třetí ligu osvětlení mají. Tak proč bychom ho neměli mít my jako druhé největší jihočeské město,“ namítl Dvořák.

Pracuje se také na tom, aby stadion v Kvapilově ulici převzalo město. „Už bývalý majitel Jiří Smrž o to hodně stál. Blížíme se k tomu, aby se tak stalo. Potřebujeme se posouvat ve fotbale, a ne investovat do oprav areálu,“ objasnil.

První celá sezona ve vedení Táborska čeká i výkonného ředitele Martina Vozábala. „Na hráče i trenéry budeme nároční. Chceme hrát důstojnou roli. Těžko odhadovat sílu soupeřů. Ale přejeme si být zajímaví pro partnery, k čemuž potřebujeme sportovní výsledky,“ okomentoval.

V přípravě nasbíral Kováčův výběr dvě hladké výhry s třetiligovými celky, remízu s Přešticemi a tři porážky od ligových týmů. Hlavně ta vysoká 0:4 v generálce s Budějovicemi před startem sezony varuje. „Výsledek vypadá špatně, ale viděl jsem i dobré věci. Musíme zapracovat na defenzivě. Příprava byla průměrná,“ zhodnotil 42letý kouč.

Jihočeši v létě pocítili hlavně odchod Romana Holiše do Dukly a návrat Muhameda Tijaniho do Ostravy. Góly by měli střílet hlavně útočník Martin Nešpor a navrátilec z hostování Emmanuel Tolno. „Mrzí nás, že se v generálce zranil Petr Javorek. Má trhlinu ve svalu a bude mimo až dva měsíce. Jinak má tým sílu,“ přidal Kováč.

Táborsko v posledních letech zaujalo prodeji cizinců i vlastních hráčů do první ligy. A rýsují se i další jména, která by mohla v tomto trendu pokračovat. Platí to zejména pro ofenzivní hráče, třeba Matouše Varačku, Pavla Svatka s Jiřím Šplíchalem nebo Sy Babacara. „Zatím na ně jsou jen dotazy,“ potvrdil Vozábal.