V Táborsku končí ředitel, vypsány jsou prémie za konečné šesté místo

Devátá příčka po podzimu a hlavně 22 nasbíraných bodů, tak zní výsledek nadprůměrného podzimu jihočeského klubu. Pryč jsou loňské starosti o sestup. V pozoru však Táborští musí být stále, i když mají na sestupové příčky klidný náskok devíti bodů. Ohrožené celky totiž ve velkém posilovaly.

„Klub vypsal pro hráče velmi slušné prémie, pokud skončí do šestého místa v tabulce,“ uvedl předseda správní rady Ondřej Dvořák.

Pomoci by k tomu měly i zajímavé posily, které Táborsko v zimě získalo. Tou nejvýraznější je návrat zkušeného záložníka Petra Javorka. Z budějovického Dynama dorazili ještě brankář Martin Janáček či mladík David Krch.

Klub vítá i navrátilce z Lotyšska Kristapse Liepu či další cizince. Branky by měl střílet Jan Mach z Králova Dvora. Nové angažmá naopak mají Jiří Boula, Marek Icha, David Čapek, Šimon Havrda či Jakub Matoušek, kteří klub opustili.

Další změny nastanou ve vedení klubu. V polovině března ho opustí ředitel Josef Holub, jenž bude nově vedoucím odboru dopravy, investic a životního prostředí na městském úřadě v Sezimově Ústí. Od května by ho měl nahradit nový sportovní manažer a od září pak i nastupující ředitel.

Táborsko už také zřejmě nebude figurovat po více než 80 letech s firmou MAS ve svém názvu. „Firma Kovosvit MAS nás už několik let nepodporuje, žádné peníze nám nedává. Navíc má ruské majitele, vůči čemuž se chceme v aktuální době vymezit. Nevylučujeme, že MAS v názvu zůstane, ale to by musela především skončit ruská agrese,“ objasnil Dvořák.

První jarní mistrovský duel sehrají Jihočeši v neděli od 14.30 hodin ve Vlašimi.