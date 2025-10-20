Habanec poletí hledat posily pro Ústí do Nigérie: Zápasy se hrají i v sedm ráno

Petr Bílek
  18:21
Potěšily ho konečně góly ze hry. Potěšila ho i útočná divočina a bod v Opavě. Méně už vykartování mazáka Tomáše Vondráška. I proto, aby kádr nakynul, vycestuje trenér ústeckých fotbalistů Svatopluk Habanec po druholigovém podzimu do Nigérie.
Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš, třetí fotbalová liga. Ústecký trenér Svatopluk Habanec. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Poletím se na konci listopadu podívat do nějaké akademie. Nikdy jsem v Nigérii nebyl, ale spousta manažerů tam jezdí pravidelně vybírat hráče, takže vím, že je to takový řízený proces. Těším se, bude to poznání nového,“ vyhlíží Habanec cestu do africké exotiky.

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Už dříve Viagem avizoval, že v Nigérii vyhlásí pátrání po posilách. Prostředníkem je členka představenstva a manželka majitele Viktoria Kubáňová, která z nejlidnatější země černého kontinentu pochází.

„Servis mi bude dělat buď ona, nebo Solomon Osaghae,“ jmenoval Habanec záložníka svého týmu. Výběr fotbalistů v nigerijských akademiích probíhá podle trenéra na způsob přijímače na vojnu. „Pamatuji, jak si trenéři různých armádních klubů jako Dukla, Tábor, Cheb nebo Znojmo hráče rozebírali. Měli o nich přehled, my se během týdne podíváme třeba na tři zápasy, které akademie hrají mezi sebou. A budeme sledovat posty, co potřebujeme.“

Solomon Osaghae z Ústí.

Vzhledem k vedru bude Habancův program netypický. „Utkání se tam hrají v sedm ráno a v šest večer, přes poledne mají 38 stupňů Celsia ve stínu,“ vykreslil drsné podmínky. „Brousíme i v našich vodách, chceme být na jaro nachystaní i šířkou kádru. Už teď se o tom bavíme.“

Podzim ještě běží, Ústí ve šťavnaté bitvě v Opavě uhrálo plichtu 3:3. „Byla to divočina, my i soupeř vyznáváme útočnou hru. Zasloužený bod, žádná náhoda,“ cenil si Habanec, byť Ústí už pět kol nevyhrálo, třikrát z toho remizovalo. „Neklid není. Kdyby hra byla špatná a dostávali jsme příděly, bylo by to k zamyšlení, ale výkony nás trochu uklidňují – jsou slušné. S Prostějovem a Zbrojovkou nám body utekly opravdu nešťastně.“

Ústí spouští afro-skauting. Moji ženu nigerijský princ neoblafne, směje se šéf

První dva ústecké zásahy v Opavě slavil Filip Novotný, díky němu Ústí ukončilo sérii pěti zápasů bez gólu ze hry. „Těší mě to, protože takové série neradi sbíráme. Neuhnuli jsme v počtu střel, ale v úvodu soutěže jsme byli produktivnější. Teď nám chyběla přesnost i důraz v zakončení,“ srovnal Habanec.

V pátek se Viagem, v tabulce sedmý, loučí se svými fanoušky proti Ostravě B, podzim zakončí dvěma venkovními zápasy na Slavii B a ve Vlašimi. „Utkání s Baníkem bude rozdílové o klidu a neklidu do zimy.“

