„Poletím se na konci listopadu podívat do nějaké akademie. Nikdy jsem v Nigérii nebyl, ale spousta manažerů tam jezdí pravidelně vybírat hráče, takže vím, že je to takový řízený proces. Těším se, bude to poznání nového,“ vyhlíží Habanec cestu do africké exotiky.
|
Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky
Už dříve Viagem avizoval, že v Nigérii vyhlásí pátrání po posilách. Prostředníkem je členka představenstva a manželka majitele Viktoria Kubáňová, která z nejlidnatější země černého kontinentu pochází.
„Servis mi bude dělat buď ona, nebo Solomon Osaghae,“ jmenoval Habanec záložníka svého týmu. Výběr fotbalistů v nigerijských akademiích probíhá podle trenéra na způsob přijímače na vojnu. „Pamatuji, jak si trenéři různých armádních klubů jako Dukla, Tábor, Cheb nebo Znojmo hráče rozebírali. Měli o nich přehled, my se během týdne podíváme třeba na tři zápasy, které akademie hrají mezi sebou. A budeme sledovat posty, co potřebujeme.“
Vzhledem k vedru bude Habancův program netypický. „Utkání se tam hrají v sedm ráno a v šest večer, přes poledne mají 38 stupňů Celsia ve stínu,“ vykreslil drsné podmínky. „Brousíme i v našich vodách, chceme být na jaro nachystaní i šířkou kádru. Už teď se o tom bavíme.“
Podzim ještě běží, Ústí ve šťavnaté bitvě v Opavě uhrálo plichtu 3:3. „Byla to divočina, my i soupeř vyznáváme útočnou hru. Zasloužený bod, žádná náhoda,“ cenil si Habanec, byť Ústí už pět kol nevyhrálo, třikrát z toho remizovalo. „Neklid není. Kdyby hra byla špatná a dostávali jsme příděly, bylo by to k zamyšlení, ale výkony nás trochu uklidňují – jsou slušné. S Prostějovem a Zbrojovkou nám body utekly opravdu nešťastně.“
|
Ústí spouští afro-skauting. Moji ženu nigerijský princ neoblafne, směje se šéf
První dva ústecké zásahy v Opavě slavil Filip Novotný, díky němu Ústí ukončilo sérii pěti zápasů bez gólu ze hry. „Těší mě to, protože takové série neradi sbíráme. Neuhnuli jsme v počtu střel, ale v úvodu soutěže jsme byli produktivnější. Teď nám chyběla přesnost i důraz v zakončení,“ srovnal Habanec.
V pátek se Viagem, v tabulce sedmý, loučí se svými fanoušky proti Ostravě B, podzim zakončí dvěma venkovními zápasy na Slavii B a ve Vlašimi. „Utkání s Baníkem bude rozdílové o klidu a neklidu do zimy.“