Zku... trh? Jen vtip. Kdo má na ferrari, ať si ho koupí, říká trenér Habanec

„Byl to vysloveně joke. Zaplaťpánbůh, že někdo dává prachy do fotbalu, to je bomba. Že to předimenzuje, to je jeho věc. Když někdo má na ferrari, ať si ho koupí, proč by jezdil trabantem? “ nevadí Habancovi mohutné investice Zbrojovky a Artisu, hlavních favoritů druhé ligy.

Ústí, které se do ní vrátilo po třech letech, tak vysoké ambice mít nebude. „Náš cíl je jasný, když budeme mezi pátým a osmým místem, bude oslava,“ drží se při zemi před páteční domácí premiérou s Vysočinou Jihlava.

Habancovu tezi o zkaženém trhu s druholigovými hráči podpořil i kouč Bohemians 1905 a asistent reprezentačního trenéra Jaroslav Veselý, od mnoha diskutérů to brněnský rodák a bývalý hráč i trenér Zbrojovky naopak schytal.

„Lidi mají rádi negace, a když mohou někomu naložit, nejlépe na sociálních sítích, tak nakládají. Ale když se pak podíváme, co sami dokázali, je to spíš komické,“ nedělá si z hejtů hlavu.

Nebývalé nákupy brněnských dravců nevnímá jako problém pro chudší kluby. „Liverpool si taky může koupit hráče za 75 milionů a třeba Ispwich ne, tak to prostě je. Čím víc tady bude miliardářů, kteří budou dávat peníze do fotbalu, tím lépe pro fotbal.“

Ústí se do dostihů s brněnskými giganty pouštět nebude, na postup ve své první sezoně po návratu do druhé ligy nemyslí. Ani po lichotkách teplického kouče Zdenka Frťaly, jenž po vzájemném přípravném zápase predikoval Viagemu umístění nejméně v první šestce.

„Je hezké slyšet to od kamaráda, ale sám moc dobře ví, jaká je realita, když dvakrát třikrát nevyhrajete. Bavme se reálně. I když máme dost zkušených hráčů, je tu i hodně nováčků. Ústí a potažmo firma Viagem si nejprve musí zkusit, co znamená hrát profesionální soutěž.“

Ach, ti agenti!

Patří k tomu i profesionální skauting, v tom má Viagem ještě rezervy. Po odchodu Lukáše Zoubeleho je neobsazena pozice sportovního manažera a část jeho povinností musel přebrat i Habanec.

„Ta pozice se bude muset obsadit, už máme i rozhozené sítě. Já bych měl spíš působit jako nějaká konzultace a kontrola, ne aktivně vyhledávat hráče a trávit strašně času u videí.“

Ústecký Viagem chce navíc spustit afro-skauting, testovat hráče hlavně z Nigérie, odkud pochází manželka majitele klubu Přemysla Kubáně. „Byl bych rád, kdybychom třeba v zimě mohli říct, že máme pět hráčů z Nigérie odskautovaných a můžeme je vyzkoušet. Ale na to také potřebujete čas.“

Možná bude v některé z reprezentačních přestávek, kdy by trenér mohl vyrazit i přímo do Nigérie. „Probíhá tam spousta kempů. Podle mě to vypadá jako dřív na vojně, když během přijímače proti sobě nastoupily dva týmy složené ze záklaďáků a vojenské kluby jako Znojmo či Tábor si z nich vybíraly hráče,“ představuje si Habanec.

Se skauty, kteří nabízejí hráče Viagemu, nemá jen dobré zkušenosti. „Je to stejné jako před deseti patnácti lety. Někteří agenti se za tu dobu vůbec neposunuli, nejsou schopni poslat data o hráči – pravá noha, levá, výskok, post. Vyfotí borce z Transfermarketu, já s tím mám půl dne práce a oni si z toho udělají finále. To nesnáším, hned si takového agenta zaškatulkuju, protože takhle to prostě nechci.“

Během krátké letní pauzy Ústí posílili gólman Jan Čtvrtečka, bek Tomáš Vondrášek a záložníci Solomon Osaghae a Patrik Goj. O dalších hráčích se jedná. „Musí přijít ještě stoper, možná i jeden krajní hráč a hroťák, pak bych byl spokojený.“

Grigar je kouzelník!

Priorita je v hlavě pozice stopera, David Březina má zlomenou klíční kost a vrátí se koncem září, Tomáš Kučera se ještě nerozhodl, zda bude pokračovat v kariéře, nebo definitivně upřednostní hudební dráhu.

„Mám s ním sezení před pátečním zápasem, jestli najdeme nějakou společnou cestu. Považuju ho za rozdílového hráče, byl bych rád, aby tu pokračoval,“ přeje si Habanec. Má ale i kam sáhnout. „Musím říct, že stávající stopeři Čítek nebo Žežulka se osvědčili v generálce, takže z toho nejsme úplně vyklepaní. Ale pracujeme na tom.“

Brankářskou jedničkou bude i ve 42 letech Tomáš Grigar, legenda Teplic. Když ve víkendové generálce intuitivním skokem zlikvidoval šanci střelce Dukly, ač k němu byl zády, mluvilo se o zákroku kariéry a video obletělo sociální sítě.

„Je to kouzelník, tyhle věci si užívá. Famózní zákrok měl už proti Teplicím, teď to zopakoval. Pokud bude zdravý, určitě začne jako jednička, mladí se od něj pořád mají co učit.“

Páteční premiéra proti Jihlavě odstartuje na Městském stadionu v 18 hodin. „Pevně doufám, že bude úspěšná, protože start je vždy důležitý. Prvních pět kol je pro vývoj soutěže určujících.“

I ve druhé lize chce Ústí hrát ofenzivně a dobrým fotbalem nalákat diváky. „Určitě to nebude žádný zanďour a nakopávání, ale ani nebudeme mít 25 střel za zápas jako v ČFL. Hra může být krásná, ale o tom, kolik přijde lidí, rozhodují výsledky, pivo a klobása.“