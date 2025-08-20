„Jsem zvědavý, jakým způsobem bude klub vnímán, jak se bude chovat i uvnitř. Jestli se náhodou nepopereme v kabině, nebudeme se hádat, něco si vyčítat,“ nadhodil kouč. „Ale říkám to s nadsázkou.“
Viagem vlétl do sezony jako uragán, čtyřikrát za sebou vyhrál a kopíroval vedoucí Zbrojovku. Když přes ni mohl jít do čela, zakopl v Příbrami 1:2 i v pondělí doma s Artisem 0:2.
„Teď je ta chvilka, kdy se začne poznávat ten klub, ten fanoušek, ten novinář, ten známý, ten kamarád a tak dál,“ použil trenér poetický tón; jeho tým je stále o bod druhý, ale už s konkurencí na zádech.
Hráči nováčka, kteří dohromady nasbírali bratru patnáct stovek ligových startů, si nonstop pochvalují partu. Teď se ukáže její síla.
„Za posledními dvěma porážkami stojí i nějaká fakta,“ tvrdí Habanec. „První, lehce nás začíná dohánět, že jsme po postupu prakticky neměli letní přípravu, jen necelé tři týdny. Druhá věc je, že kádr potřebujeme doplnit, musí být širší. A za třetí, není potřeba z toho dělat velkou vědu.“
Širší kádr a aktuální přestup talentu Adama Čičovského v rámci druhé ligy do Chrudimi vypadá jako protimluv, Habanec vysvětlení má.
„Na pozici křídla a desítky máme hráče, kteří dostávají o hodně víc příležitostí než Číča. Dlouho jsem se tím trápil, byl to super parťák se vším všudy. Pak přišla rychloakce z Chrudimi,“ vykresloval Habanec. „Fotbal je někdy drsný. V kabině si hrajeme na to, že se máme strašně moc rádi, ale pak jsem se každého ze základu zeptal: Povolíte jinému, aby hrál dva tři zápasy místo vás? Každý zakroutil hlavou, že ne. Přece Číča nebude ve 22 letech dva tři roky na lavičce. Chrudim mu prostor a čas dá.“
Postupový trenér žádá posilu do každé řady, navíc do tří týdnů se naplno vrátí uzdravený kapitán a stoper David Březina. „Dva tři hráči jsou před podpisem. Je potřeba, aby nás bylo ke dvacítce. Třetí ligu jsme zvládli ve 13 až 14 lidech, ale druhá se takhle odehrát nedá.“
I kvůli okleštěnému kádru je potřeba dobrá regenerace. „Do konce srpna máme tři zápasy, těžké ligové s Táborskem a Budějovicemi plus pohárový. Potřebujeme síly poskládat. A pak v reprezentační pauze si odpočinout a potrénovat, ať se z toho nestane sinusoida směrem dolů.“
Energii pumpují hráčům do žil i fanoušci, podruhé se návštěva přehoupla přes tři tisíce. Navzdory pondělku a televiznímu přenosu. „Nečekal jsem to,“ žasl Habanec. „Ještě jsme v náběhu, lidi si sem cestu najdou, ženy, děti, chlapi, fotbalisté bývalí nebo stávající. Zatím táhneme a byl bych rád, kdyby to pokračovalo.“