„Přemek Kubáň (majitel klubu) koupil potápějící se koráb, který skomíral, zrekonstruoval ho a teprve teď vyplul na vodu,“ použil trefnou metaforu ústecký kouč Svatopluk Habanec. Než klub vzkřísil Kubáňův Viagem, plácal se u dna třetí ligy, teď pomýšlí na postup mezi elitu a v budoucnu se chce stát fotbalovou jedničkou v kraji.

Budete usilovat o postup hned v první druholigové sezoně?

To ne, ale cíl by měl zaznít. Kdybychom hráli o páté až osmé místo, byl by to úspěch. Takhle se bavím v prostředí sportovně-ekonomickém. Určitě nechceme hrát o totálního padáka, ale už začaly závody o kvalitní hráče, kterých na trhu moc není. A částky za ně jsou mnohdy až nesmyslné. Pereme se o každého hráče, musíme vybírat podle charakteru, financí, jedno s druhým. Někomu teď začíná čtrnáctidenní dovolená, zato našemu realizáku brutální práce, abychom ve druhé lize neměli kádr, který není kvalitní.

Už teď máte tým plný bývalých prvoligistů.

Určitě bych neřekl, že tento tým nemá na druhou ligu, ale je obrovsky úzký. Soutěž jsme odehráli ve 13 lidech. Drhneme rypákem o zem, máme 14 dnů na pauzu, jen 19 dnů na přípravu, to nás dohání k tomu, že to nebude klasická příprava. Kondici budeme futrovat v podzimní části pozvolně. Baterky dobijeme třeba v repre pauze.

Kouč Svatopluk Habanec slaví s rodinou.

Kolik hráčů by mělo váš Viagem Ústí posílit?

V pondělí začínají přípravy prvoligistů, po 14 dnech budou hráče někam posouvat, to bude naše parketa. Zatím jsme domluvení s obránce Tomášem Vondráškem jako chlapi na podání ruky. Přestože tam ještě není podpis, pevně věřím, že k tomu dojde. Chceme minimálně čtyři pět posil.

3 postupy slavil Habanec v Ústí, dva do první ligy. Postupů má celkem osm, pět jako kouč, tři coby hráč.

Mluvilo se také o návratu Jana Peterky z Dukly.

Chtěli jsme ho, má vztah k Ústí. Ale podepsal v Dukle ještě na rok, padá to. Z každého klubu máme někoho naťuklého, nechceme to uspěchat. Každý trenér by chtěl mít kádr 20+3 už na startu, tak my se chovat nemůžeme.

Co stojí za ústeckým postupem?

Příchod nového majitele, který tomu dal štábní kulturu, nejen co se týká ekonomiky. Klub se minimálně loni začal chovat profesionálně, naslouchal sportovní potřebě, která mu nebyla úplně vlastní. Ale rychle pochopil, jaká je cesta k prvnímu schodu, což je profesionální soutěž. Bez nějakého vlezdoprdelkování bych chtěl říct, že si zaslouží (majitel) velký potlesk.

A jaká byla vaše role?

Je to práce všech, já byl vždy týmový hráč. Jestli to byla uklízečka, ředitel, příchozí hráč či náhradník, tak to byl společný cíl a teď je to společná radost. Pevně doufám, že máme v kabině partu, že to není jen fráze. To musí pokračovat dál.

Jakým stylem fotbalu se ve druhé lize budete prezentovat?

Budeme muset mít dvě až tři rozestavení na různé soupeře, ne vždy budeme moct hrát otevřeně, to by nás potrestali. Druhá liga je hodně atleticko-fyzická, tolik fotbalu jako v ČFL tam z naší strany nebude.