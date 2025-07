Jaký je váš cíl?

Nejdůležitější bude ochutnat, jak vypadá druhá liga, protože od třetí je diametrálně odlišná. Není poloprofesionální, ale profesionální a takhle se musíme chovat se vším všudy. Přípravou na utkání i soupeře. Což se dělo už teď, ale druhá liga má úplně jiné parametry. Po pátém kole zjistíme, jak na tom jsme. A řekneme si, jaký byl vstup do sezony, eventuálně zareagujeme.

Postup v plánu není?

Trh je momentálně trochu předimenzovaný kvůli některým klubům, které jsou na tom finančně někde jinde. Nebudeme se pouštět do nějaký válek, ať přestupových, nebo platových. Budeme se chovat tak, jak si druhá liga zaslouží a jaké máme ambice. Cíl je skončit pátí až osmí. Když se podíváte na loňskou tabulku, třináctý tým od čtvrtého dělilo pět bodů, což byla rarita. I jindy v historii bodové odstupy nebyly markantní.

Jak jako rodák z Brna sledujete zbrojení Zbrojovky a Artisu?

Nedá se to říct sprostě, ale zkur... trh v Česku, to je jednoznačné. Na druhou stranu přišly prachy do sportu, využívají toho hráči, agenti, některé kluby si pomohly. Myslím, že trh nemůže být přesycený, že by měli čtyřicetičlenné kádry. Nabušené je samozřejmě mají. Jde o to, kdo se k favoritům přidá.

Koho vidíte vy?

České Budějovice, které spadly z ligy, velice zajímavé hráče a ambice má Táborsko. Opava do toho bude zasahovat, Chrudim jako každoročně. Béčka jsou celkem nečitelná. Některé týmy posilují tajně nebo mají kádry sehrané a zkušené, aby do toho taky zasáhly. Ale brněnské mančafty by měly hrát prim, uvidíme, jak se vypořádají s tlakem.

Jak se změnil váš kádr?

Odešel jen Hyčka, ukončil kariéru, ale rádi bychom ho zapojili do procesu s B-mužstvem a dostává jednu žákovskou kategorii na starosti. Už se dal na trenérskou dráhu. Kádr jsme měli úzký, až to kolikrát bylo stresující, na lavičce zaskakovali dorostenci. Mít kádr 18+3 (hráči do pole + brankáři) nešlo, to by se rozpočet na třetí ligu brutálně nafoukl, což nedovolil majitel a sportovně ani já.

Na prvním tréninku se hlásil zkušený Tomáš Vondrášek z Dukly, jaké budou další posily?

Od prvního dne po oslavách postupu neděláme nic jiného, než že sháníme hráče. Tomáš je potvrzený jako posila; přestože je mu 37 let, biologicky vypadá maximálně na třicet. Všichni teď budou říkat, že pořád děláme důchodce, ale oni k důchodovým borcům nepatří. Přinese pozitivní energii. Pak máme ještě gólmana Čtvrtečku ze Žižkova, s Němcem se poperou o dvojku, to řeknu na rovinu. Chceme, aby jednička Grigar působil jako hráč co nejdéle, ale působí v našem realizáku i jako trenér brankářů áčka a béčka a vede o pondělcích dorostenecké tréninky.

Co další jména?

Konkrétní ještě potvrzená nemáme, bude tu sedm hráčů na testy, čtyři z dorostu, chceme je vidět v chlapském procesu. Měli jsme trénink po dlouhé době o 31 hráčích, někteří měli problémy s letadlem, ať Brazilec Marqinho, nebo jeden hráč ze Srbska. Strašně krátké zkouškové období skončí pátečním zápasem s Teplicemi. Je obrovská výhoda, že kostru týmu jsme loni stavěli už na druhou ligu. Dík patří majiteli. Řekli jsme si, že jestli chceme postoupit do druhé ligy, musíme posilovat o druholigové hráče. A my získali hráče ligové, o to bylo všechno lehčí.

Sprcha pro kouče Svatopluka Habance.

Jaký teď bude kádr?

Mám příslib, že 20+3. Jakýkoli trenér na světě by ho chtěl kompletní už na startu přípravy, ale takhle to nefunguje. Čekáme i na prvoligové týmy, které pošlou hráče do druhých lig. Není tajemství, že pro nás je priorita stoper. Kvůli zranění kapitána Březiny a absenci Kučery, který (kvůli koncertům) minimálně do září nebude, pokud se rozhodne u nás pokračovat. Moc bychom ho tady chtěli, je to rozdílový hráč. Jen se dvěma třemi stopery druhá liga hrát nejde.

Změní se vaše hra?

Už to nemůže být režim 3-5-2, hodně útočný fotbal, jaký jsme hráli. Vyzkoušíme minimálně tři druhy rozestavení, kdy bude trošku víc zabezpečená obrana, ale neznamená to, že budeme hrát nějaký beton. Typologicky má tento tým na to hrát kombinační fotbal, ale defenziva bude velice důležitá.