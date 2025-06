„Něco pro kluky chystám, ale jsem pověrčivý. Nesáhl jsem na pohár pro vítěze třetí ligy a nebudu dopředu rozebírat ani tohle. Teď je nejdůležitější zvládnout zápas roku,“ neslaví předčasně ústecký trenér.

Před odvetou to po středeční výhře vypadá optimisticky, ale hotovo ještě není. Zvěsti o pouze formální baráží se nenaplnily. „Naopak. Bylo vidět, že domácí chtějí ukázat, že jsou ve třetí lize z obou skupin nejlepší, chtěli vyhrát, ať se psalo, co se psalo,“ zmínil Habanec spekulace, že Domažlice si nepodaly přihlášku do druhé ligy.

Na hřišti se o ni rvaly. „Nebylo to tam vůbec jednoduché, klasický zápas o žití a nežití. Sice jsme vedli 1:0, ale když soupeř vyrovnal, znejistěli jsme.“ Trenér mluvil až o strachu. „Dolehlo na nás, že mají šanci na úspěch, byl tam takový fotbalový strach, co udělají, když my jsme trochu píchlí. Naštěstí se projevily naše zkušenosti, nechali jsme je natáhnout na sebe a ze dvou rychlých brejků rozhodli. Výsledek však předčil to, co jsme předvedli na hřišti,“ přiznal kouč.

Na soupeře podobné kvality jako Domažlice během sezony Ústí narazilo výjimečně. „Přirovnal bych je ke Kladnu, jejich zkušenost je díky hráčům jako Řezník, Mužík či Procházka obrovská. Navíc tam přišlo 1 280 diváků, trochu nervozita tam z naší strany byla. Ale zvládli jsme to a teď to musíme urvat ještě v sobotu,“ velí Habanec.

Počítat nemůže se zraněným kapitánem Březinou, který si v Domažlicích zlomil klíční kost, chybí i střelec Černý. „Fotbalistů i sil ubývá, dvanáctý hráč bude potřeba, abychom to dotáhli tam, kam všichni chceme,“ doufá v podporu fanoušků v posledním zápase sezony.

Ústecký kapitán David Březina je ošetřovaný.

Ať dopadne jakkoliv, musí už myslet na tu příští. „Pauza by trvala jen 14 dnů a příprava devatenáct, pokud se bavíme o druhé lize,“ upozorňuje na šibeniční termíny.

I přes svou pověrčivost se tak nemůže ubránit úvahám, co by se dělo po postupu. „Nemůžu říct, že se nezajímáme o hráče, že nikoho neoslovujeme, ale gradovat to bude až po sobotě. Teď potřebujeme, aby mužstvo bylo v klidu a předvedli jsme solidní výkon a výhru.“