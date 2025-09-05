Sváťo, dostaneš se z toho? Habanec vyděsil, teď uklidňuje: Byl to jen slepák

Ondřej Bičiště
  14:05
Vyděsilo ho, jak všechny vyděsil. Když vyšlo najevo, že fotbalový trenér druholigového Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je v nemocnici, telefon mu zahltily povzbudivé zprávy. „Půl republiky mi psalo: Sváťo, dostaneš se z toho, jak to vypadá, co to je? Asi to vyznělo, jako bych měl mozkovou mrtvici, přitom šlo jen o zanícený slepák,“ všechny uklidňuje Habanec, který už byl propuštěný do domácího léčení.
Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Ústecký trenér Svatopluk Habanec (vpravo) a Zdenko Frťala, jeho protějšek z Teplic.

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...
25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...
Ústí nad Labem, 14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, baráž...
Ústí nad Labem, 14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, baráž...
10 fotografií

V nemocnici strávil přesně týden. „Měl jsem to hodně zanícené okolo, musel jsem na operaci a nějaké čtyři dny jsem se protrápil. Ale už jsem v domácím režimu a myslím, že příští týden se připojím k týmu. Telefon už mám zase pořád u ucha.“

Pracovat trenér nepřestal ani v nemocnici, byl v kontaktu se svými asistenty a sledoval odtud i nedělní thriller Viagemu s Českými Budějovicemi. Ještě deset minut před koncem Ústí prohrávalo 1:2, nakonec po úžasném obratu slavilo výhru 3:2.

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

„Paradoxně vzdušnou čarou jsem byl od hřiště asi 80 metrů, z okna bohužel koukat nešlo, ale sledoval jsem to na počítači. Byly to emoce, říkal jsem si, že to snad není možné. Jedeme v módu extrém, tohle byl další, kterým jsme si prošli. Až srandovní,“ nechápal trenér.

Jeho asistentům Jozefovi Šišjakovi a Vladimírovi Bekerovi dokonale vyšlo střídání, žolík Černý z penalty srovnal na 2:2, další náhradník Toure, Angličan s českými a senegalskými kořeny, po deseti vteřinách své druholigové premiéry zápas rozhodl.

„S asistenty jsem během zápasu konzultoval prakticky všechno, ale že se ve finále rozhodli, kdo půjde dolů, kdo na hřiště, to jsme spolu neřešili. To byla jejich zásluha a risk, který vyšel. Jsem pyšný, jak to zvládli.“

I hráčům kouč děkoval. „Kabina vycítila: Není tam hlavní trenér, tak zabereme ještě o to víc. Ukázalo se, jaký jsme tým.“ Až to Habance dojalo. A trochu naměkko byl, i když ho kompletní ústecké mužstvo včetně asistentů v nemocnici navštívilo. „Jsem dojímavý typ, vlastně úplně blázen. Rozbrečím se i u pohádky,“ směje se 55letý kouč.

Fotbal samozřejmě sledoval i z nemocničního lůžka, což občas přinášelo i humorné situace. „Bývají tam vizity, odběry krve a tak dále. Já měl většinou puštěný fotbal, takže když přišla sestřička s práškem, a já tam hulákal u počítače, tak to bylo takové legrační.“

Ústí nad Labem, 14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, baráž o postup do druhé ligy. Ústecký trenér Svatopluk Habanec.

Ústí, po osmi kolech páté v druholigové tabulce, se zatím bez svého hlavního trenéra připravuje na další část sezony. Reprezentační pauzu využívá třeba k posílení kondice.

„Je tam víc věcí. Před zápasem s Budějovicemi jsme třikrát v řadě prohráli, takže bylo potřeba trošku srovnat hlavy. A samozřejmě musíme nabrat kondici, někteří hráči potřebují větší vytížení, jiní zase větší oddech. Bylo to dopředu naplánované, teď se to plní, jen zatím fyzicky beze mě.“

I to ale brzy změní.

„Myslím, že v pondělí už půjdu na stadion a bude to směřovat k tomu, abych byl na příštím mistráku s Chrudimí už na lavičce.“

